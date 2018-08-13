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В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку
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13 августа 2018, 12:26
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»
В областной столице в районе поляны Фрунзе демонтировали плавучую баню-ресторан, подконтрольную организованной преступной группировке «Законовские». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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13 августа 2018, 11:22
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Частная баня сгорела ночью в Октябрьске
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13 августа 2018, 10:51
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«Переходил в неположенном месте»: пешехода сбил УАЗ в Сызрани
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13 августа 2018, 10:33
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Где отдыхают самарцы этим летом
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3 августа 2018, 12:35
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В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом
Более 61 тысячи пассажиров самарского аэропорта «Курумоч» этим летом слетали прямыми рейсами на отечественные курорты. Отпускники путешествовали в Сочи, Симферополь, Анапу. В июне-июле на российский Юг 217 раз вылетали самолеты из самарской воздушной гавани. Самым популярным направлением стало Самара - …
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1 августа 2018, 04:47
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33-летний мужчина задержан за сообщение о минировании МАК "Курумоч"
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27 апреля 2016, 06:56
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Самолёт Москва-Ульяновск приземлился на запасной аэродром в Самаре
Вчера, 29 января, самолет авиакомпании «Ю-Тейр» (рейс №171), следовавший по маршруту Москва - Ульяновск, совершил вынужденную посадку в Самаре. На столицу соседнего региона обрушилась сильная метель, видимость составляла все около 500 метров. Установившиеся погодные условия помешали судну приземлиться в ульяновском …
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30 января 2016, 10:58