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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В воскресенье, 1 августа, на проспекте Металлургов произошла авария, в которой пострадал ребенок. Сейчас полицейские ведут проверку, собирают все данные о ДТП.

По предварительной информации, 37-летний мужчина ехал на ВАЗ-211140 по улице Юбилейной. Напротив дома № 23 сбил он 
13 августа 2018, 12:26
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»

В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»

В областной столице в районе поляны Фрунзе демонтировали плавучую баню-ресторан, подконтрольную организованной преступной группировке «Законовские». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
 
- Никаких документов, алкоголь без лицензии. Накануне при проведении контрольной закупки сюда, 
13 августа 2018, 11:22
Частная баня сгорела ночью в Октябрьске

Частная баня сгорела ночью в Октябрьске

В ночь на понедельник, 13 августа, в 04:41 в Октябрьске произошёл пожар. На улице Волжской на площади 60 квадратных метров горела частная баня. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на месте событий работали шесть пожарных, которые использовали две единицы техники. 
13 августа 2018, 10:51
«Переходил в неположенном месте»: пешехода сбил УАЗ в Сызрани

«Переходил в неположенном месте»: пешехода сбил УАЗ в Сызрани

Стали известны новые подобности аварии, которая случилась в пятницу в районе РМЗ в Сызрани. Поздно вечером, в 22:35, около дома №19 по улице Мира УАЗ с 71-летним водителем за рулем сбил пешехода. Оказалось, что пострадавший вышел на дорогу в неположенном 
13 августа 2018, 10:33
Где отдыхают самарцы этим летом

Где отдыхают самарцы этим летом

В июне-июле этого года жители Самарской области чаще, чем в прошлом году, летали из аэропорта «Курумоч» на зарубежные курорты. Число отдыхающих за границей выросло на 23%, если сравнивать с показателями за этот же период 2017 года. Услугами воздушной гавани воспользовались 
3 августа 2018, 12:35
В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом

В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом

Более 61 тысячи пассажиров самарского аэропорта «Курумоч» этим летом слетали прямыми рейсами на отечественные курорты. Отпускники путешествовали в Сочи, Симферополь, Анапу. В июне-июле на российский Юг 217 раз вылетали самолеты из самарской воздушной гавани. Самым популярным направлением стало Самара - 

1 августа 2018, 04:47
33-летний мужчина задержан за сообщение о минировании МАК

33-летний мужчина задержан за сообщение о минировании МАК "Курумоч"

Звонок о бомбе поступил на телефон экстренных служб в 13.45.  Пассажиры были эвакуированы, но аэропорт продолжал принимать самолёты - сообщили в пресс-службе "Курумоча". На месте работали кинологи и взрывотехники, однако, взрывчатка найдена не была. Проверка завершилась в 16.40, а в 17.00 

27 апреля 2016, 06:56
Самолёт Москва-Ульяновск приземлился на запасной аэродром в Самаре

Самолёт Москва-Ульяновск приземлился на запасной аэродром в Самаре

Вчера, 29 января, самолет авиакомпании «Ю-Тейр» (рейс №171), следовавший по маршруту Москва - Ульяновск, совершил вынужденную посадку в Самаре. На столицу соседнего региона обрушилась сильная метель, видимость составляла все около 500 метров. Установившиеся погодные условия помешали судну приземлиться в ульяновском 
30 января 2016, 10:58
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