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Новое дело блогера?

Новое дело блогера?

Осужденный за вымогательство самарский блогер Олег Иванец в ближайшее время снова предстанет перед судом. Против него подал иск известный местный бизнесмен Марат Мухаметшин. Как говорится в сообщении на сайте Железнодорожного районного суда, он попытается привлечь Иванца к ответственности по 
4 февраля 2019, 10:11
Самара попала в ТОП-10 городов-коррупционеров

Самара попала в ТОП-10 городов-коррупционеров

Самара вошла в ТОП-10 самых коррупционных городов России. Его составило агентство ZOOM MARKET. Его эксперты анализировали не количество уголовных дел по соответствующим статьям, а провели опрос граждан. Всего в нем приняли участие 3600 респондентов в возрасте от 23 до 
4 февраля 2019, 09:57
В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В понедельник вечером, 4 февраля, пожарные расчеты выезжали в Октябрьский район. Там произошел крупный пожар с человеческими жертвами. Сигнал о возгорании поступил в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 18:19. В Волжском переулке горел частный дом на площади 
4 февраля 2019, 09:42
В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно 
4 февраля 2019, 05:37
Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны

Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны

Самара вошла в ТОП-10 самых коррупционных городов России. Его составило агентство ZOOM MARKET. Его эксперты анализировали не количество уголовных дел по соответствующим статьям, а провели опрос граждан. Всего в нем приняли участие 3600 респондентов в возрасте от 23 до 67 

4 февраля 2019, 12:25
Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт

Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт

В ближайшие дни Сеть снова «атакуют» мемы о дорожных червях, которые виноваты в проблемах с самарскими дорогами: 3 февраля на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова возник провал на проезжей части. Как сообщили в ГУ МВД по 
4 февраля 2019, 07:58
В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел

В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел

На каждого судебного пристава в Самарской области в 2018 году приходилось 4,3 тысяч дел. Об этом сообщили в пятницу, 1 февраля, представители регионального Управления Федеральной службы судебных приставов. Приоритетом было наполнение бюджетов. В прошлом году было перечислено свыше 3,5 млрд 
1 февраля 2019, 11:37
В Самарской области проверят потребкорзину

В Самарской области проверят потребкорзину

В Самарской области проведут проверку потребительской корзины, сообщает областной Минтруд. Ведомство для выработки предложений по актуализации показателя сформировало рабочую группу. В нее вошли представители министерств, депутатского корпуса, профсоюзов и работодателей. Группу возглавила лично министр труда региона Ирина Никишина. По мнению 
1 февраля 2019, 08:12
В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны

В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны

Необычное наказание. Роскомнадзор по Самарской области оштрафовал на 37 тысяч рублей "Ростелеком" за неработающие таксофоны. Оказывается, этот раритетный вид связи до сих пор востребован на территории нашего региона, несмотря на то, что в 2012 году Минсвязи России решило от 
31 января 2019, 11:33
Появились подробности о порыве водопровода на улице Средне-Садовой в Самаре

Появились подробности о порыве водопровода на улице Средне-Садовой в Самаре

24 января в Самаре произошел третий порыв трубы. На этот раз оказался поврежден водовод на улице Средне-Садовой. Диаметр трубы составляет 300 миллиметров. Из-за этого без холодной воды остались дома № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 44, 

24 января 2019, 01:58
Отопление самарцам обещали включить после 20:00

Отопление самарцам обещали включить после 20:00

В Самаре рабочие завершили ремонт на тепломагистрали на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей», систему заполняют водой, после этого управляющие организации приступят к подключению отопления потребителей. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, ожидаемое 
23 января 2019, 08:35
Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией

Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией

Горожане, пострадавшие или потерявшие свое имущество из-за прорыва теплопровода на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, могут обратиться за компенсацией. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, самарцам можно позвонить в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или обратиться письменно 
23 января 2019, 04:08
Отопление обещают вернуть в дома трех районов Самары к 17:00

Отопление обещают вернуть в дома трех районов Самары к 17:00

Стало известно, когда появятся отопление и горячая вода в домах, попавших в зону отключения из-за крупной аварии на теплотрассе на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, завершить работы в полном объеме и пустить 
23 января 2019, 01:27
Жители Самары задолжали за воду 1,5 млрд рублей

Жители Самары задолжали за воду 1,5 млрд рублей

В 2018 году самарские должники выплатили более 2 млрд рублей за воду. Однако по данным «РКС-Самара» ещё 1,5 млрд рублей остаются в карманах у неплательщиков.

Несмотря на широкий спектр мер, которые ведомство принимает для взыскания долгов, ситуация остаётся плачевной. Напомним, в этом году сотрудники «РКС-Самара» начали устанавливать так называемые 

3 декабря 2018, 07:10
«Это вам не шутки…»: В Самаре появился «красный» человек

«Это вам не шутки…»: В Самаре появился «красный» человек

Отожгли «нипадецки» сотрудники «Самарских коммунальных систем». Необычную фигуру установили рядом с офисом компании на «Луначаре».

Незамысловатую скульптурную композицию установили в пятницу, 23 ноября, на улице Луначарского, 56. Как информирует пресс-служба СКС, «красный человек» появился в Самаре в день рождения 
24 ноября 2018, 11:30
Самарец не смог отметить юбилей супруги за границей из-за долгов за «коммуналку»

Самарец не смог отметить юбилей супруги за границей из-за долгов за «коммуналку»

Драматическая история произошла недавно в Самарской области: жителя региона не пустили на юбилей супруги из-за долгов за «коммуналку». Мужчина не заплатил вовремя 394 тысячи рублей за газ, тепло и электроэнергию. Исполнительное производство о взыскании задолженности по платежам завели в Кинельском 
9 ноября 2018, 12:04
Мошенники обирают самарцев под видом проверки счетчиков на воду

Мошенники обирают самарцев под видом проверки счетчиков на воду

Компания "Самарские коммунальные системы" предупреждает жителей города о новом виде мошенничества. В последние дни по квартирам стали ходить подозрительные личности, якобы для проверки счетчиков горячей и холодной воды. Жильцам они сообщают, что являются подрядчиками СКС, предъявляя некие удостоверения с печатью 

7 ноября 2018, 12:54
В блогах: Жители Октябрьска начали получать «чёрные метки»

В блогах: Жители Октябрьска начали получать «чёрные метки»

Владислав Токарев, директор МУП "Жилищное управление" из Октябрьска, сообщил в "Твиттере", что сразу 20 жителей этого города получили «чёрные метки». На двери их квартир коммунальщики прилепили наклейку "Стоп. Здесь живут неплательщики".

Под действие резонансной акции попали должники за 
19 июля 2018, 09:59
Установщики счетчиков на воду запугивают жителей Самары

Установщики счетчиков на воду запугивают жителей Самары

В последнее время в Самаре активизировались недобросовестные компании, которые занимаются установкой и заменой счетчиков на холодную и горячую воду. Фирмы распространяют листовки, похожие на квитанции, а также звонят абонентам и внушают им, что они срочно должны заменить приборы учета. Нередко 

11 июля 2018, 12:10
Появилось фото новых арт-объектов в виде черепахи и мяча

Появилось фото новых арт-объектов в виде черепахи и мяча

В Самаре на улице Подшипниковой появились новые арт-объекты: футбольный мяч, "скрещенный" с водопроводной задвижкой, и «Черепаха Тортилла», сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». В Сети появились фотографии. Новые фигуры установлены на участке Подшипниковой от проспекта Масленникова до улицы Артиллерийской, которую 
21 мая 2018, 12:55
1 мая стартует поливной сезон на самарских дачах

1 мая стартует поливной сезон на самарских дачах

В Самаре на дачах 1 мая стартует поливной сезон, информируют «Самарские коммунальные системы». Компания напоминает, что всем местным дачникам следует оформить разрешение на поливные устройства, чтобы пользоваться «временной» водой на законных основаниях. Сделать это можно в офисе СКС на улице 
27 апреля 2018, 11:58
В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию

В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию

В Самаре в январе-феврале из-за долгов за воду перекрыли канализацию в 23 квартирах.

«Канализация затампонирована», - сообщили «Самарские коммунальные системы».

На начало марта общая сумма долга абонентов за холодную воду и канализацию увеличилась на два миллиона рублей и достигла 1 миллиарда 373 

21 марта 2018, 02:23
В Самаре управляющая компания грозится продавать долги жильцов коллекторам

В Самаре управляющая компания грозится продавать долги жильцов коллекторам

В Самаре одна из управляющих компаний пригрозила продать долги собственников помещений коллекторским агентствам, если деньги не будут выплачены до 15 октября, пишет блогер mylifemyrules63 в городском ЖЖ-сообществе. По крайней мере так говорится в объявлениях, развешанных в домах.

Радикальную 
8 октября 2017, 04:34
В Самарской области 550 тысяч получателей компенсации за жилищно-коммунальные услуги

В Самарской области 550 тысяч получателей компенсации за жилищно-коммунальные услуги

Деньги из бюджета перечисляются гражданам только по факту оплаты ЖКУ. Если есть долги, то после их погашения. Большинство звонков и обращений жителей на горячую линию связаны именно с этим видом выплат. По итогам февраля их получили 337 тысяч человек. Задержки 

9 марта 2017, 11:20
Новости самарских блогов 6.03.2014

Новости самарских блогов 6.03.2014

Блогер Владимир Сверкалов пишет, что на Волжском проспекте 6 марта было «особенно красиво». «Клубы прорвавшегося пара из-под просевшего асфальта сделали свое дело. Такое впечатление, что присутствуешь на концерте рок-звезды. А вечером, когда включат подсветку, будет вообще кайф. Лишь бы дорога 
7 марта 2014, 12:08
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