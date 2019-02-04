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Новое дело блогера?
Осужденный за вымогательство самарский блогер Олег Иванец в ближайшее время снова предстанет перед судом. Против него подал иск известный местный бизнесмен Марат Мухаметшин. Как говорится в сообщении на сайте Железнодорожного районного суда, он попытается привлечь Иванца к ответственности по …
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4 февраля 2019, 10:11
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Самара попала в ТОП-10 городов-коррупционеров
Самара вошла в ТОП-10 самых коррупционных городов России. Его составило агентство ZOOM MARKET. Его эксперты анализировали не количество уголовных дел по соответствующим статьям, а провели опрос граждан. Всего в нем приняли участие 3600 респондентов в возрасте от 23 до …
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4 февраля 2019, 09:57
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В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы
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4 февраля 2019, 09:42
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В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае
Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно …
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4 февраля 2019, 05:37
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Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны
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4 февраля 2019, 12:25
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Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт
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4 февраля 2019, 07:58
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В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел
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1 февраля 2019, 11:37
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В Самарской области проверят потребкорзину
В Самарской области проведут проверку потребительской корзины, сообщает областной Минтруд. Ведомство для выработки предложений по актуализации показателя сформировало рабочую группу. В нее вошли представители министерств, депутатского корпуса, профсоюзов и работодателей. Группу возглавила лично министр труда региона Ирина Никишина. По мнению …
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1 февраля 2019, 08:12
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В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны
Необычное наказание. Роскомнадзор по Самарской области оштрафовал на 37 тысяч рублей "Ростелеком" за неработающие таксофоны. Оказывается, этот раритетный вид связи до сих пор востребован на территории нашего региона, несмотря на то, что в 2012 году Минсвязи России решило от …
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31 января 2019, 11:33
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Появились подробности о порыве водопровода на улице Средне-Садовой в Самаре
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24 января 2019, 01:58
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Отопление самарцам обещали включить после 20:00
В Самаре рабочие завершили ремонт на тепломагистрали на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей», систему заполняют водой, после этого управляющие организации приступят к подключению отопления потребителей. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, ожидаемое …
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23 января 2019, 08:35
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Самарцы, пострадавшие из-за коммунального ЧП, могут обратиться за компенсацией
Горожане, пострадавшие или потерявшие свое имущество из-за прорыва теплопровода на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры, могут обратиться за компенсацией. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, самарцам можно позвонить в АО «ПТС» по телефону 8-906-346-82-16 или обратиться письменно …
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23 января 2019, 04:08
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Отопление обещают вернуть в дома трех районов Самары к 17:00
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23 января 2019, 01:27
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Жители Самары задолжали за воду 1,5 млрд рублей
В 2018 году самарские должники выплатили более 2 млрд рублей за воду. Однако по данным «РКС-Самара» ещё 1,5 млрд рублей остаются в карманах у неплательщиков.
Несмотря на широкий спектр мер, которые ведомство принимает для взыскания долгов, ситуация остаётся плачевной. Напомним, в этом году сотрудники «РКС-Самара» начали устанавливать так называемые …
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3 декабря 2018, 07:10
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«Это вам не шутки…»: В Самаре появился «красный» человек
Отожгли «нипадецки» сотрудники «Самарских коммунальных систем». Необычную фигуру установили рядом с офисом компании на «Луначаре».
Незамысловатую скульптурную композицию установили в пятницу, 23 ноября, на улице Луначарского, 56. Как информирует пресс-служба СКС, «красный человек» появился в Самаре в день рождения …
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24 ноября 2018, 11:30
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Самарец не смог отметить юбилей супруги за границей из-за долгов за «коммуналку»
Драматическая история произошла недавно в Самарской области: жителя региона не пустили на юбилей супруги из-за долгов за «коммуналку». Мужчина не заплатил вовремя 394 тысячи рублей за газ, тепло и электроэнергию. Исполнительное производство о взыскании задолженности по платежам завели в Кинельском …
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9 ноября 2018, 12:04
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Мошенники обирают самарцев под видом проверки счетчиков на воду
Компания "Самарские коммунальные системы" предупреждает жителей города о новом виде мошенничества. В последние дни по квартирам стали ходить подозрительные личности, якобы для проверки счетчиков горячей и холодной воды. Жильцам они сообщают, что являются подрядчиками СКС, предъявляя некие удостоверения с печатью …
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7 ноября 2018, 12:54
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В блогах: Жители Октябрьска начали получать «чёрные метки»
Владислав Токарев, директор МУП "Жилищное управление" из Октябрьска, сообщил в "Твиттере", что сразу 20 жителей этого города получили «чёрные метки». На двери их квартир коммунальщики прилепили наклейку "Стоп. Здесь живут неплательщики".
Под действие резонансной акции попали должники за …
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19 июля 2018, 09:59
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Установщики счетчиков на воду запугивают жителей Самары
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11 июля 2018, 12:10
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Появилось фото новых арт-объектов в виде черепахи и мяча
В Самаре на улице Подшипниковой появились новые арт-объекты: футбольный мяч, "скрещенный" с водопроводной задвижкой, и «Черепаха Тортилла», сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». В Сети появились фотографии. Новые фигуры установлены на участке Подшипниковой от проспекта Масленникова до улицы Артиллерийской, которую …
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21 мая 2018, 12:55
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1 мая стартует поливной сезон на самарских дачах
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27 апреля 2018, 11:58
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В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию
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21 марта 2018, 02:23
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В Самаре управляющая компания грозится продавать долги жильцов коллекторам
В Самаре одна из управляющих компаний пригрозила продать долги собственников помещений коллекторским агентствам, если деньги не будут выплачены до 15 октября, пишет блогер mylifemyrules63 в городском ЖЖ-сообществе. По крайней мере так говорится в объявлениях, развешанных в домах.
Радикальную …
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8 октября 2017, 04:34
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В Самарской области 550 тысяч получателей компенсации за жилищно-коммунальные услуги
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9 марта 2017, 11:20
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Новости самарских блогов 6.03.2014
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7 марта 2014, 12:08
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