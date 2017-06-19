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Материалы по теме:

Самарцы становятся рабами кредитов

Самарцы становятся рабами кредитов

Уровень жизни россиян продолжает падать, и все больше людей начинают жить в кредит. По данным объединенного кредитного бюро, сегодня более 60% экономически активного населения имеют долги перед банками. При этом по итогам первого квартала 2017 года жители ПФО чаще других 

15 июня 2017, 02:52
С тольяттинского миллионера-банкрота смогли взыскать только 3000 рублей

С тольяттинского миллионера-банкрота смогли взыскать только 3000 рублей

В Сети сегодня широко обсуждается финансовое положение тольяттинского бизнесмена и бывшего депутата губернской думы Владимира Яркина. В едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилась информация о том, что от продажи его имущества, а именно бытовой техники, удалось получить всего 3 

14 июня 2017, 03:31
У самарцев выросли долги за холодную воду - до 1,3 млрд рублей

У самарцев выросли долги за холодную воду - до 1,3 млрд рублей

Компания «Самарские коммунальные системы» пожаловалась на ухудшение ситуации с платежами за холодную воду. Задолженность населения и организаций выросла до 1 млрд 300 млн рублей. По данным СКС, с начала года самарцы оплатили только 87% от начисленной суммы. Долги УК, ТСЖ, 

14 июня 2017, 12:00
Самарцы гасят старые долги новыми кредитами

Самарцы гасят старые долги новыми кредитами

Более половины кредитов Самарской области - 55 процентов - заемщики берут для того, чтобы рассчитываться со старыми долгами. Такие данные за первый квартал 2017 года обнародовало Объединенное кредитное бюро. Вместе с тем эксперты зафиксировали снижение этого показателя по сравнению с 

13 июня 2017, 04:42
Ипотека без первоначального взноса: СМИ сообщили о возвращении прежней услуги

Ипотека без первоначального взноса: СМИ сообщили о возвращении прежней услуги

По причине того, что в финансово-кредитной сфере в настоящее время наблюдается усиление конкуренции, на рынок возвращается ипотека без первоначального взноса. Об этом со ссылкой на застройщиков информируют "Известия".
Кредиты такого рода были довольно популярны до 2014 года. С наступлением острой 

6 июня 2017, 02:05
Борьба с ростовщиками: в России хотят ограничить размер процентов по кредитам

Борьба с ростовщиками: в России хотят ограничить размер процентов по кредитам

Занять до зарплаты скоро может оказаться выгодно, но негде. Депутаты Государственной Думы инициировали ограничение максимальной процентной ставки для микрофинансовых организаций на уровне 150% годовых. Сейчас она достигает восьмисот. Высокорискованный бизнес в таких условиях может оказаться убыточным, а потому часть игроков 

2 июня 2017, 05:13
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