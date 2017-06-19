В Самарской области стали больше занимать «до зарплаты», сообщает Национальное бюро кредитных историй. За пять месяцев года общая сумма наличных займов возросла почти на четверть. С 928 млн рублей до 1 миллиарда 129 миллионов. Это общероссийская тенденция, отмечают эксперты, хотя в целом по стране объем потребительских кредитов за 5 месяцев увеличился примерно на 6,5%. За аналогичный период прошлого года рост составил свыше тридцати четырех. При этом рост количества наличных краткосрочных займов в отечественных микрофинансовых учреждениях оказался внушительнее прошлогоднего - свыше 23 процентов против 16 с половиной годом ранее.
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