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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 февраля 2017г 
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Объекты располагались на улице Тракторной. Их общая рыночная стоимость оценивалась примерно в 14 миллионов рублей.
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Английские ученые установили, что загрязнение воздуха угрожает появлением болезни Альцгеймера. Причиной этого могут оказаться токсичные элементы, проникающие в человеческий мозг.
Болезнь Альцгеймера обычно поражает людей в солидном возрасте. В качестве симптомов ученые отмечают развивающееся слабоумие, проявляющееся в неадекватном мышлении и 

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Ученые: Кислород появился на Земле благодаря мхам

Ученые: Кислород появился на Земле благодаря мхам

Кислород на нашей планете появился благодаря мхам. Такой вывод сделали британские ученые при помощи самых современных технологий компьютерного моделирования.
Исследователи поясняют, что кислород в его современной форме появился в атмосфере свыше 2,5 миллиардов лет назад. Но только 400 млн. лет 

18 августа 2016, 09:46
В Куйбышевском районе Самары иномарки сбили двух детей

В Куйбышевском районе Самары иномарки сбили двух детей

За минувшие сутки в Куйбышевском районе Самары произошло два ДТП, в котором пострадали дети-пешеходы.

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16 августа 2016, 02:55
В Самаре из магазина украли шашлык, водку и одежду

В Самаре из магазина украли шашлык, водку и одежду

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Ученые: Свежий воздух эффективно повышает самооценку человека

Ученые: Свежий воздух эффективно повышает самооценку человека

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К этому выводу ученые пришли в результате проведения исследования, в котором участвовали 399 мужчин и женщин в возрасте от 19 до 

4 августа 2016, 12:45
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Экологи выясняют, кто отравляет воздух в Алексеевке

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«Уже который год из-за тех выбросов, из-за тех запахов, которые идут 

24 июля 2014, 12:44
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