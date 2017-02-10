|
Соцсети: города Самарской области накрыл смог со странным запахом
|
1 февраля 2017, 12:20
|
В Самаре произошла авария на теплопроводе
В понедельник, 26 декабря, произошел порыв на обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 279 миллиметров. Авария произошла по адресу: улица Стадионная, 4. Сообщение о коммунальном происшествии поступило в 11:41.
По данным МЧС, под отключение отопления попадают 15 домов, всего в них проживает 4047 …
|
26 декабря 2016, 01:36
|
В Самаре за три часа поступило 1800 сообщений о запахе газа
Жители Самары обеспокоены сильным запахом газа, который накануне вечером чувствовался в воздухе сразу нескольких районов города. По этой причине с 20 до 23 часов в аварийную газовую службу поступило более 1800 звонков, также горожане обращались в скорую и МЧС.
|
22 ноября 2016, 01:51
|
В соцсетях жители Самары жалуются на запах газа
|
22 ноября 2016, 09:33
|
Ученые собираются проверить воздух и почву в российских школах
В рамках будущего Года экологии российские ученые собираются осуществить глобальную проверку всех школ страны. Предлагается протестировать с помощью масс-спектрометров все отечественные средние учебные заведения на наличие опасных загрязнений. Об этом информирует глава департамента молекулярной и биологической физики МФТИ Игорь Попов.
|
9 ноября 2016, 10:44
|
В Куйбышевском районе Самары без ведения собственников снесли 56 кирпичных гаражей
Объекты располагались на улице Тракторной. Их общая рыночная стоимость оценивалась примерно в 14 миллионов рублей.
|
7 ноября 2016, 03:47
|
Ученые выяснили, что загрязненный воздух может спровоцировать болезнь Альцгеймера
Английские ученые установили, что загрязнение воздуха угрожает появлением болезни Альцгеймера. Причиной этого могут оказаться токсичные элементы, проникающие в человеческий мозг.
|
6 сентября 2016, 02:20
|
Ученые: Кислород появился на Земле благодаря мхам
|
18 августа 2016, 09:46
|
В Куйбышевском районе Самары иномарки сбили двух детей
|
16 августа 2016, 02:55
|
В Самаре из магазина украли шашлык, водку и одежду
|
7 августа 2016, 07:28
|
Ученые: Свежий воздух эффективно повышает самооценку человека
|
4 августа 2016, 12:45
|
Экологи выясняют, кто отравляет воздух в Алексеевке
|
24 июля 2014, 12:44