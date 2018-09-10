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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков

«Тольяттихимбанк» не обслуживает клиентов из-за обысков

Со вторника,11 сентября, не обслуживает клиентов «Тольяттихимбанк».
 
«Мы вынуждены сегодня приостановить работу для проведения оперативных мероприятий следственных органов. Надеемся, что к вечеру все закончится и 12 сентября мы продолжим работать в обычном режиме», - говорится в сообщении кредитного учреждения.
 
Однако в 
12 сентября 2018, 01:33
К концу недели Самару накроют дожди и грозы

К концу недели Самару накроют дожди и грозы

Осень на подходе: к концу недели в Самарской области прогнозируют дожди и грозы.  По данным Приволжского УГМС, в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. В Среднем Поволжье станет облачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, 
12 сентября 2018, 12:56
Выборы губернатора Самарской области и довыборы депутата Госдумы признаны состоявшимися

Выборы губернатора Самарской области и довыборы депутата Госдумы признаны состоявшимися

12 сентября прошло заседание Избирательной комиссии Самарской области. В его рамках были озвучены итоги выборов губернатора и довыборов депутата Госдумы. Они были официально признаны состоявшимися.

На выборах губернатора явка на участки составила 48%. Свои голоса отдали 1,14 миллиона жителей области. По 

12 сентября 2018, 11:50
В Самаре до октября перекрыли улицу Ерошевского

В Самаре до октября перекрыли улицу Ерошевского

С 10:00 среды, 12 сентября, до 18:00 пятницы, 14 сентября, в областной столице будет перекрыто движение транспорта по улице Ерошевского от пересечения с улицей Маломосковской до улицы Подшипниковой. Участок составляет 15 метров. 

Также с 18:00 14 сентября до 05:00 
12 сентября 2018, 11:43
В Самару из Рима привезли ковчег с мощами пророка Иоанна Крестителя

В Самару из Рима привезли ковчег с мощами пророка Иоанна Крестителя

В выставочном комплексе «Экспо-Волга» в областной столице открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Центральный экспонат -  ковчег с частицей мощей святого пророка Иоанна Крестителя, который привезли из Рима. Посетители смогут приложиться к  иконе Спасителя, которая отразилась на стекле. Выставка будет проходить 
12 сентября 2018, 11:16
В блогах: РОШ-ХА-ШАНА (ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД)

В блогах: РОШ-ХА-ШАНА (ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД)

Популярный блогер и поэт Александр Гутин сообщил в "Фейсбуке" о наступлении Рош-Ха-Шана - еврейского Нового года! "У евреев все не как у людей, - иронизирует Гутин. - И пишем справа налево, и Новый год у нас осенью. И отмечают 
8 сентября 2018, 10:53
«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре

«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре

2 августа в России, а также ряде стран бывшего СССР отмечают день Воздушно-десантных войск - 88-ю годовщину со дня их образования. Именно 2 августа 1930 года впервые в рамках учений на парашютах было десантировано подразделение из 12-ти человек. Позже части 
2 августа 2018, 10:30
Стало известно, сколько потратят денег на День города в Самаре

Стало известно, сколько потратят денег на День города в Самаре

На заседании комитета по бюджету в самарской городской Думе озвучили сумму денег, которую планируется потратить на празднование Дня города. На это планируется выделить 25 миллионов рублей. Информацию сообщил руководитель департамента финансов и экономического развития Максим Харитонов. По его словам, деньги 
26 июля 2018, 01:13
125-летие Маяковского отметят стихами в Самаре

125-летие Маяковского отметят стихами в Самаре

В пятницу, 19 июля, в областной столице будут отмечать 125-летие со дня выдающегося поэта, киноактера, режиссера Владимира Маяковского. В этот день в 17:00 самарцев приглашают прийти в одноименный сквер в Советском районе Самары.

Там запланированы выступления чтецов и творческих 
19 июля 2018, 03:32
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