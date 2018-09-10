В минувшие выходные Самара отметила День города. По официальным данным, областной столице исполнилось 432 года. Торжественные мероприятия в течение трех дней проходили в Струковском саду и на всех городских площадях. На набережной работала юбилейная площадка телерадиокомпании ТЕРРА - напомним, в этом году нам исполнилось ровно 20 лет. Танцевальные коллективы, вокальные номера, массовая зарядка и мастер класс по скетчингу, а еще конкурсы и подарки от радиостанций ДФМ и Русское радио - именно так телерадиокомпания ТЕРРА на набережной у Ладьи поздравляла самарцев с Днем города.
Площадка, на которой выступали так хорошо знакомы жителям коллективы, получила статус народной. Там танцевали детский народно-хореографический театр «Искорки», студия народного танца «Вертипляс», детский ансамбль «Лимузин» и «Смайл».
- Народные танцы сейчас не совсем в моде, хотя вот после FIFA, наоборот, приветствуются народные танцы, поэтому мы сейчас в тренде. Любимая Самара, мы поздравляем тебя с Днем города! Желаем процветания, яркости и развиваться, - сказала руководитель студии народного танца «Вертипляс» Елена Стрельцова.
Здесь же находился самый народный автомобиль. Партнер праздника, официальный дилер «Лада Автоцентр на Заводском», представил обновленную «Ладу Гранту». Продажи стартовали 1 сентября.
- Передняя часть «Гранты» претерпела изменения - она получила ДНК Х, как на «Вестах». Х-образная передняя часть говорит о том, что LADA теперь все автомобили будет выпускать именно с таким видом передней части автомобиля. Помимо этого, Granta изменилась внутри - у нее новая панель приборов, новая климат-система, - отметил директор «Автоцентра на Заводском» Владимир Харьков.
Новая версия этого семейного автомобиля привлекла разновозрастную аудиторию. Гостей праздника развлекали ведущие радиостанции DFM Илья Табуев и Дмитрий Фокс. Справиться с жарой гостям помогала дегустация прохладительных напитков. Это новинки: натуральные и полезные соки «Волжский посад», негазированные лимонады «Фруктель», которые представил на площадке партнер ТЕРРЫ - фирма «Нектар». Для самых активных проводились мастер-классы по танцу и по скетчингу - это современный рисунок карандашом либо маркером.
- Наша очаровательная преподавательница Юлия показывает пример, как именно мы рисуем, детишки повторяют. В итоге у ребят остается в подарок открытка со скетчингом. Такая технология используется для fashion-иллюстраций, если вы, например, дизайнер и не знаете как изобразить платье, фасон, - рассказала руководитель студии «Фактура» Юлия Заверткина.
- Это такой праздник, который каждый год хочется с особым трепетом отмечать. Это День города, сегодня ему исполняется 432 года, очень большая дата. И хочется ещё поздравить телерадиокомпанию ТЕРРА с 20-летием - процветания, хороших слушателей и зрителей хочу вам пожелать! - говорит певица, лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов Екатерина Каргина
Свой 20-ый день рождения телерадиокомпания ТЕРРА отметит в ноябре. Напомним, первый раз мы вышли в эфир 10 ноября 1998 года на 50-м дециметровом канале. Это была информационная программа с аббревиатурой СНН – «Служба независимых новостей». Сегодня «ТЕРРА» - это крупнейший региональный медиахолдинг электронных СМИ, транслирующий федеральные телеканалы: «РЕН ТВ», «МАТЧ ТВ», радиостанции «Русское Радио» и DFM. Мы активно развиваемся, в том числе и в интернет-пространстве. Информационно-развлекательный портал trkterra.ru сегодня - это полноценное средство массовой информации, не уступающее по аудитории классическим СМИ. Его ежедневно посещает почти 15 тысяч пользователей. При этом «ТЕРРА» широко представлена во всех социальных сетях. Наша суммарная интернет-аудитория составляет 40 тысяч уникальных пользователей ежедневно.