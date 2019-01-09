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«АвтоВАЗ» вышел с каникул
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10 января 2019, 09:15
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«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре
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10 января 2019, 09:04
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«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички
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10 января 2019, 08:34
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Сызранца прирезали под бой курантов
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10 января 2019, 08:19
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В Самарской области задержали иностранца с 25 кг героина
Сотрудники УФСБ России по Самарской области вычислили канал поставок крупных партий наркотиков, организованный членами транснационального преступного сообщества. Запрещенные вещества поступали из одной из республик Средней Азии. Силовикам удалось задержать члена преступного сообщества, 34-летнего гражданина другого государства, который перевозил героин транзитом …
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9 января 2019, 09:13
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В Самаре снова ищут деньги на лыжероллерную трассу
В Самаре снова ищут деньги на строительство лыжероллерной трассы на базе центра «Чайка» в поселке Управленческий, заявило областное Минспорта. Разговоры об ее сооружении в регионе ведутся уже почти 10 лет. Команда прежнего губернатора обещала запустить трассу еще в 2014 …
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9 января 2019, 08:51
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Самарцам объяснили, как правильно оплачивать проезд в транспорте банковскими картами
С 1 января в общественном транспорте Самары заработала система оплаты проезда с помощью банковских карт. Запуск не обошелся без накладок. Многие пассажиры начали жаловаться в соцсетях на то, что терминалы при попытке воспользоваться «пластиком» срабатывают не всегда. В организации-операторе «Транспортная …
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9 января 2019, 03:24
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Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей
Коммунальный скандал в Тольятти. Прокуратура города направила мэру Автограда Сергею Анташеву предупреждение о недопустимости срыва подачи тепла жителям. В надзорном ведомстве считают, что горадминистрация принимает недостаточно мер по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в связи с отказом "Т Плюс" от …
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28 декабря 2018, 09:59
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В 2018 году приставы взыскали в Самарской области 71 млн рублей
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28 декабря 2018, 08:38
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СПИК «АвтоВАЗа» одобрили
Межведомственная комиссия при Минпромторге России одобрила заключение специального инвестиционного контракта «АвтоВАЗа». Документ предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Проект будет реализован российско-франко-японским альянсом. При этом планируется, что инвестором контракта станет …
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28 декабря 2018, 08:28
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Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза
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7 декабря 2018, 01:09
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В общественном транспорте Самары хотят отказаться от приема наличных денег
В Самарском общественном транспорте могут полностью отказаться от использования наличных денег при оплате проезда. Об этом в своем Твиттере написал первый вице-мэр города Александр Карпушкин.
«В 2019 году - любая банковская карта, как альтернатива транспортной карты. В дальнейшем от наличного расчета …
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3 декабря 2018, 01:20
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В общественном транспорте может появиться система распознавания лиц
В крупнейших городах России собираются внедрить биометрическую систему распознавания лиц, заявили в Минстрое. Приложение сначала появится в общественном транспорте для автоматической оплаты проезда. Алгоритм распознавания будет работать так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознаёт и списывает с …
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25 сентября 2018, 12:30