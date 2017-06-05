Вчера в Приамурье три грузовых автомобиля провалились под лед. Об этом рассказывают российские информагентства.

Во второй половине водители намеревались пересечь реку Селемджа по льду. При этом температура воздуха была достаточно высокая для осуществления таких маневров, и замерзшая вода не выдержала …