Самарское бизнес-сообщество в ожидании производственного коллапса. Закон, ограничивающий въезд в область большегрузов, может спровоцировать массовый отток бизнесменов в соседние регионы.
В промзону на Заводском шоссе на местные предприятия ежедневно приезжают сотни многотонных грузовиков. Разгрузка идет и днем, и ночью. Ежесуточно на этот завод по производству молочных продуктов доставляют от 200 до 300 тонн сырья - молока и сливок. Больше половины общей массы везут из других регионов. Как только грузовикам запретят заезжать в Самару в дневное время, а это произойдет уже 14 июня, на предприятии может случиться коллапс.
Николай Дыканя, директор филиала "Самаралакто" ГК "Данон-Россия":
«Мы за 8 часов никак это молоко не примем - если все машины приедут в этот временной интервал, производительность нашего отделения принять такой объем не позволит. Мы инвестируем очень большие деньги - в настоящее время в Самару вкладывается порядка миллиарда рублей на расширение производства термостатных продуктов. И у нас на август месяц запланировано начала монтажа, а тут вот такая история с поставками молока. Я представляю весь этот трафик из большегрузов, который выстроится по Заводскому шоссе, которое ко всему прочему начали ремонтировать, это будет апокалипсис просто».
В этом случае проблемы начнутся у большинства самарских производственных предприятий. Под обращением к главе региона с просьбой пересмотреть закон об ограничении въезда в область грузовиков готовы подписаться, в том числе, руководители жиркомбината, кондитерских цехов, предприятия по производству сендвич-панелей, кирпичного завода, хлебозавода и так далее. При этом пострадает вся логистическая цепочка. Фермеры не смогут реализовать молоко. Кефир, йогурт и другие товары на самарские прилавки будут приезжать из других регионов, а значит, станут дороже. В Казани в преддверии Универсиады реализовали вариант с расширенным списком товаров, которые можно ввозить в любое время суток. Либо существует вариант со спецразрешениями, который применяют в столице.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», закон об ограничении въезда в регион большегрузов был принят губернской думой сразу в 2 чтениях. Большинство депутатов считают, что ограничение позволит разгрузить дороги, а значит, их ремонт будет идти быстрее. Впрочем, производственники все еще надеются на то, что губернатор не подпишет данный документ и отправит его на доработку. «ТЕРРА» будет следить за развитием ситуации.
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