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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Пешком быстрее: Новые ограничения дорожного движения в Самаре

Пешком быстрее: Новые ограничения дорожного движения в Самаре

Как сообщает администрация г. о. Самары, в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства на территории города временно ограничивается движение транспорта по следующим участкам:
- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года 

26 мая 2017, 07:15
Грузовикам хотят запретить въезжать в Самару днем из-за ремонта дорог

Грузовикам хотят запретить въезжать в Самару днем из-за ремонта дорог

В Самаре собираются добавить в местное законодательство основание для ограничения движения транспорта. Оно коснется тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, которые перевозят опасные грузы.
Губдума рассмотрит поправки на ближайшем заседании. Как отмечается, появление новых ограничений требуется в связи с подготовкой к 

23 мая 2017, 09:33
В Самаре изменят схему движения по Демократической

В Самаре изменят схему движения по Демократической

На следующей неделе изменится схема движения транспорта по улице Демократической на выезде из Самары. Об этом сообщили сегодня подрядчики реконструкции Ташкентской. Кроме того, летом планируется перенос опор федеральной линии электропередач, питающей полгорода, из-за чего возможны отключения электроэнергии.
Улица Солнечная в 

17 мая 2017, 05:38
Грузовики поедут ночью: с 10 мая на плотине Жигулевской ГЭС вводится новый режим для тяжелого транспорта

Грузовики поедут ночью: с 10 мая на плотине Жигулевской ГЭС вводится новый режим для тяжелого транспорта

С 10 мая из-за ремонта на плотине Жигулевской ГЭС вводится ночной режим для грузовиков, сообщает мэрия Тольятти. До 30 ноября тяжелый транспорт с общей массой свыше 3 с половиной тонн и габаритными параметрами по ширине не более 3 метров 40 

10 мая 2017, 04:33
Бюджетников переведут на «Мир» поэтапно

Бюджетников переведут на «Мир» поэтапно

Официальный сайт правовой информации разместил утвержденный президентом закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на обслуживание посредством карты «Мир». Теперь финансово-кредитные учреждения будут обязаны принимать «Мир» во всех устройствах, которые проводят расчет с использованием платежных карт, с 1 июля.
Как 

2 мая 2017, 09:28
Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая

Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая

1 мая в Самаре официально начинаются дачные перевозки, сообщает мэрия. В продажу уже поступили сезонки на 4, 8 и 16 поездок, их можно купить на остановках и автостанциях. В выходные, 29 и 30 апреля, завершатся пробные рейсы, которые транспортники использовали 

28 апреля 2017, 12:26
В России может провалиться закон о переводе бизнеса на онлайн-кассы

В России может провалиться закон о переводе бизнеса на онлайн-кассы

В Самарской области аппараты установили не более 10% коммерсантов.
Напомним, с 1 июля текущего года предприниматели, использующие контрольно-кассовую технику, обязаны закупить оборудование, которое будет посредством сети интернет отправлять данные об оплате товаров и услуг в налоговую службу. В Самарской области 

18 апреля 2017, 04:41
В Самаре ограничат движение грузовиков из-за ЧМ-2018

В Самаре ограничат движение грузовиков из-за ЧМ-2018

В Самарской области собираются ввести временные ограничения для проезда транспорта по территории региона во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в комитете Самарской губдумы по транспорту, автодорогам и информационным технологиям. Нововведение коснется тяжеловесных 

13 апреля 2017, 01:14
1 апреля в Самарской области введут ограничения для грузовиков

1 апреля в Самарской области введут ограничения для грузовиков

В Самарской области с 1 апреля грузовикам запретят ездить по разбитым дорогам. Соответствующий приказ подписали в региональном министерстве транспорта. О каких именно участках магистралей идет речь, чиновники пока не уточняют. Однако известно, что на таких дорогах установят специальные знаки и 

31 марта 2017, 01:24
Три грузовика провалились под лед в Приамурье

Три грузовика провалились под лед в Приамурье

Вчера в Приамурье три грузовых автомобиля провалились под лед. Об этом рассказывают российские информагентства.
Во второй половине водители намеревались пересечь реку Селемджа по льду. При этом температура воздуха была достаточно высокая для осуществления таких маневров, и замерзшая вода не выдержала 

22 марта 2017, 10:35
С россиян начали взыскивать налоги за долги

С россиян начали взыскивать налоги за долги

Россиянам, имеющим долги перед операторами связи, банками и структурами ЖКХ, придется заплатить подоходный налог. Иначе их занесут в перечень недобросовестных плательщиков, которым запрещено выезжать за границу.
Как сообщают отечественные СМИ, по сведениям компании «Ростелеком», с 1 января 2018 года вступают 

21 марта 2017, 09:53
Из-за реформы ОСАГО новые машины не получат гарантию

Из-за реформы ОСАГО новые машины не получат гарантию

Госдума приняла поправки к закону об ОСАГО, вследствие чего ужесточились условия автострахования. Как говорят специалисты, реформа станет выгодной только для владельцев дорогостоящих моделей и усложнит жизнь хозяевам новых бюджетных авто.
Новшества подразумевают, что страховые компании отныне не станут выплачивать деньги 

17 марта 2017, 02:14
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