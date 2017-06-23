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Жительница Самары завела лягушку, которая приносит богатство
Блогер Ольга Потапова рассказала об индийской ярмарке, которая проходит в музее Алабина. "Продают все - от чая до слонов в платках. Очень ярко, интересно, и сильно пахнет благовониями. Можно купить хну для одноразовых татуировок, зубную пасту, маски для лица, …
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23 июня 2017, 09:00
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«IВолга-2017»: сегодня объявят победителей, между которыми разделят 11 млн рублей
Сегодня на Грушинской поляне Мастрюковских озер завершается пятый молодежный форум Приволжского федерального округа «IВолга». Грантовый фонд объемом 11 миллионов рублей распределен между лучшими проектами десяти тематических смен. В чем особенности юбилейного слета талантливой молодежи Поволжья?
Ключевое событие дня - окончание работы …
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23 июня 2017, 05:31
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В блогах: как «богатые дяди» подают самарцам очень плохой пример
Блогер Анна Носова пишет: "Решила опубликовать заметку о нашем местном «братстве избранных», которых сфотографировала в начале июня. Богатые дяди на дорогих "поповозках" продолжают парковаться на тротуарах. Вот только они забыли, что материальное положение человека никак не отражает его ценность …
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22 июня 2017, 09:00
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В блогах: жителей «Волгаря» оставили без электричества
"Угадайте, о чем я расскажу, - пишет блогер p_k_s в ЖЖ-сообществе "Самара Ру". - Да, о Волгаре! Нет, не о потопе". "Амонд" решил испытать жителей отсутствием огня. Раз водой не взяли (не все еще сбежали), отключим свет! Это, конечно, …
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22 июня 2017, 07:00
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Ищут взрывчатку и ловят злодеев: фото из самарского кинологического центра
Блогер Наталья Жалнина делится впечатлениями от посещения вместе с детьми-воспитанниками центра "Ровесник" самарского кинологического центра областного главка полиции. Он один из крупнейших в стране. Здесь живут около трёхсот собак - экспертов-нюхачей, охранников, конвоиров, помощников человека. "Главными экскурсоводами по ЦКС …
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22 июня 2017, 06:37
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Как привлечь деньги в социальный проект: на «IВолге» уже награждают
Представители Союза машиностроителей России, крупнейшей общественной организации страны, приняли участие в молодежном форуме «IВолга». Вместе с участниками из разных регионов они обсудили, как мотивировать людей заниматься раздельным сбором отходов, как ликвидировать ущерб, нанесенный природе, и повторно использовать мусор.
95% отходов в …
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19 июня 2017, 05:33
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Приехали за грантами: 11 млн рублей разделят победители форума iВолга
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15 июня 2017, 05:03
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В Красноглинском районе Самары временно запретят торговать алкоголем
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9 июня 2017, 04:03