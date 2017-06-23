11
27
23
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888    888   .d8888b.    .d8888b.   Y88b   d88P       888  888888b.   
           888    888  d88P  Y88b  d88P  Y88b   Y88b d88P        888  888  "88b  
           888    888       .d88P  888    888    Y88o88P         888  888  .88P  
 88888888  8888888888      8888"   Y88b. d888     Y888P      .d88888  8888888K.  
    d88P   888    888       "Y8b.   "Y888P888      888      d88" 888  888  "Y88b 
   d88P    888    888  888    888         888      888      888  888  888    888 
  d88P     888    888  Y88b  d88P  Y88b  d88P      888      Y88b 888  888   d88P 
 88888888  888    888   "Y8888P"    "Y8888P"       888       "Y88888  8888888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Жительница Самары завела лягушку, которая приносит богатство

Жительница Самары завела лягушку, которая приносит богатство

Блогер Ольга Потапова рассказала об индийской ярмарке, которая проходит в музее Алабина. "Продают все - от чая до слонов в платках. Очень ярко, интересно, и сильно пахнет благовониями. Можно купить хну для одноразовых татуировок, зубную пасту, маски для лица, 
23 июня 2017, 09:00
«IВолга-2017»: сегодня объявят победителей, между которыми разделят 11 млн рублей

«IВолга-2017»: сегодня объявят победителей, между которыми разделят 11 млн рублей

Сегодня на Грушинской поляне Мастрюковских озер завершается пятый молодежный форум Приволжского федерального округа «IВолга». Грантовый фонд объемом 11 миллионов рублей распределен между лучшими проектами десяти тематических смен. В чем особенности юбилейного слета талантливой молодежи Поволжья?

Ключевое событие дня - окончание работы 

23 июня 2017, 05:31
В блогах: как «богатые дяди» подают самарцам очень плохой пример

В блогах: как «богатые дяди» подают самарцам очень плохой пример

Блогер Анна Носова пишет: "Решила опубликовать заметку о нашем местном «братстве избранных», которых сфотографировала в начале июня. Богатые дяди на дорогих "поповозках" продолжают парковаться на тротуарах. Вот только они забыли, что материальное положение человека никак не отражает его ценность 
22 июня 2017, 09:00
В блогах: жителей «Волгаря» оставили без электричества

В блогах: жителей «Волгаря» оставили без электричества

"Угадайте, о чем я расскажу, - пишет блогер p_k_s в ЖЖ-сообществе "Самара Ру". - Да, о Волгаре! Нет, не о потопе". "Амонд" решил испытать жителей отсутствием огня. Раз водой не взяли (не все еще сбежали), отключим свет! Это, конечно, 
22 июня 2017, 07:00
Ищут взрывчатку и ловят злодеев: фото из самарского кинологического центра

Ищут взрывчатку и ловят злодеев: фото из самарского кинологического центра

Блогер Наталья Жалнина делится впечатлениями от посещения вместе с детьми-воспитанниками центра "Ровесник" самарского кинологического центра областного главка полиции. Он один из крупнейших в стране. Здесь живут около трёхсот собак - экспертов-нюхачей, охранников, конвоиров, помощников человека. "Главными экскурсоводами по ЦКС 
22 июня 2017, 06:37
Как привлечь деньги в социальный проект: на «IВолге» уже награждают

Как привлечь деньги в социальный проект: на «IВолге» уже награждают

Представители Союза машиностроителей России, крупнейшей общественной организации страны, приняли участие в молодежном форуме «IВолга». Вместе с участниками из разных регионов они обсудили, как мотивировать людей заниматься раздельным сбором отходов, как ликвидировать ущерб, нанесенный природе, и повторно использовать мусор.

95% отходов в 

19 июня 2017, 05:33
Приехали за грантами: 11 млн рублей разделят победители форума iВолга

Приехали за грантами: 11 млн рублей разделят победители форума iВолга

В Самарской области на 10 дней собрались ведущие молодые ученые, общественные деятели, специалисты из разных сфер науки и культуры – всего 2000 участников. Форум iВолга-2017 на фестивальной поляне у Мастрюковских озер проводится в пятый раз. В этом году конкурс для 

15 июня 2017, 05:03
В Красноглинском районе Самары временно запретят торговать алкоголем

В Красноглинском районе Самары временно запретят торговать алкоголем

В связи с проведением молодежного форума «iВолги-2017» в Красноглинском районе Самары на десять дней будет введен запрет на продажу алкоголя. Ограничительные меры будут действовать с 14 по 24 июня на территориях, которые находятся в районе Мастрюковских озер, где традиционно проводится 
9 июня 2017, 04:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна