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Фото в блогах: самарец полюбил балкон и переехал с ним в новую квартиру
Самарец Анатолий Пальто рассказал в "Фейсбуке", что горожанам разрешили переезжать со своими балконами. "В областном центре зафиксированы первые случаи реализации проекта, предусматривающего переезд из одной квартиры в другую с полюбившимся балконом. Подобный случай, в частности, произошел на улице Максима …
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4 мая 2017, 05:32
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В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка
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1 мая 2017, 08:09
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Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки
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22 апреля 2017, 04:11
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По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка
17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
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18 апреля 2017, 11:12
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Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке
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17 апреля 2017, 12:27
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В Сызрани 2-летний малыш запер маму на балконе
Вчера, 14 апреля, в Сызрани местные спасатели отработали неординарный несчастный случай. Молодая женщина оказалась взаперти на собственном балконе, передает 63.ru.
В службу спасения позвонили соседи, которые услышали крики «пленницы». Они рассказали оперативному дежурному, что ситуация крайне сложная: в квартире остались без …
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15 апреля 2017, 04:48
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В Самаре на голову девушки упала металлическая конструкция с балкона
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3 апреля 2017, 10:40
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В Самаре парень показывал опасные трюки на балконе 11-го этажа
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1 марта 2017, 01:09
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В Самаре рухнул балкон дома в поселке Управленческий, есть фото
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21 февраля 2017, 02:33
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МЧС по Самарской области предупредило жителей региона о возможном сходе снега с крыш
Из-за установившегося потепления угроза попадания под сваливающиеся ледяные массы стала одной из главных опасностей на улице. Только за один день, 19 февраля, травмы получили трое самарцев. Спасатели советуют быть предельно осторожными. Если во время движения по тротуару сверху слышится подозрительный шум …
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20 февраля 2017, 01:08
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14 февраля в Самарской губернии на пожарах погибло два человека
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15 февраля 2017, 10:26
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Самарские пожарные вытащили из пылающего дома трехлетнего малыша
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10 января 2017, 10:57
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«Крузак» и эвакуатор не поделили дорогу на 22 Партсъезда: образовалась огромная пробка
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6 декабря 2016, 10:59
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РТПЦ: самарские руферы подвергают себя большой опасности
Самарский областной радиотелевизионный передающий центр обратился к руферам, бейсджамперам и любителям экстремальных селфи с просьбой отказаться от проникновения на региональные объекты ТВ и радиовещания. Подобные действия опасны для здоровья и жизни нарушителей, предупреждают специалисты. Экстремалы забираются на телевышки, не подозревая …
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12 июля 2016, 04:43
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В Самаре два человека погибли под плитодержателем
Вчера, 21 мая, примерно в 15:40 на одном из самарских предприятий, расположенном на улице XXII Партсъезда, по предварительным данным, сорвался плитодержатель и упал на двух человек: 47-летнего мужчину и 37-летнюю женщину, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры …
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22 мая 2016, 12:06
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В Самаре на улице XXII Партсъезда горел автомобиль
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24 января 2016, 02:51
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В Самаре трамвай столкнулся с легковушкой и сошел с рельсов, есть фото и видео
На улице 22-го Партсъезда в Самаре трамвай сошел с рельсов по вине автомобилиста, сообщает портал ПрогородСамара со ссылкой на источники в ТТУ.
По предварительным данным, сегодня, 14 ноября, утром неподалеку от рынка "Норд" трамвай столкнулся с легковым автомобилем, …
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14 ноября 2015, 04:58
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В Алтайском крае экстремал поджег себя и сбросился с 9-го этажа
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9 февраля 2015, 04:02