В Алтайском крае экстремал поджег себя и сбросился с 9-го этажа Известный на весь край экстремал Алтая ради развлечения произвел самоподжог и спрыгнул с крыши 9-этажного дома. Молодой человек готовился к падению, однако рассчитал не все и получил травмы. Медики диагностировали после «немягкого» падения в снег у пострадавшего ушиб легкого и …