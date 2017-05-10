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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Фото в блогах: самарец полюбил балкон и переехал с ним в новую квартиру

Фото в блогах: самарец полюбил балкон и переехал с ним в новую квартиру

Самарец Анатолий Пальто рассказал в "Фейсбуке", что горожанам разрешили переезжать со своими балконами. "В областном центре зафиксированы первые случаи реализации проекта, предусматривающего переезд из одной квартиры в другую с полюбившимся балконом. Подобный случай, в частности, произошел на улице Максима 
4 мая 2017, 05:32
В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

Вчера, 30 апреля, в 10:35 на 970 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП, передает ГУ МЧС по Самарской области.
На место происшествия выезжали 4 пожарных на одном автомобиле. По прибытии ими было установлено, что столкнулись три транспортных средства. Проводились 

1 мая 2017, 08:09
Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки

Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки

Сегодня, 22-го апреля, примерно в 11 утра в полицию поступила информация о странном мужчине, который бегает по самому краю крыши девятиэтажного дома №51 по улице Чернореченской. Очевидцы испугались за жизнь горожанина и обратились к стражам порядка, передает «Волга Ньюс»
 
22 апреля 2017, 04:11
По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
Родственники обратились в полицию и в добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
 

18 апреля 2017, 11:12
Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке

Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке

На реке Самарке двое мужчин, рискуя жизнью, решили сделать эффектное селфи на бревне, которое несло течением. Они перебрались на дерево со своей резиновой лодки, но обратно вернуться не смогли – бревно уже уплыло дальше по реке. Инцидент произошел на территории 

17 апреля 2017, 12:27
В Сызрани 2-летний малыш запер маму на балконе

В Сызрани 2-летний малыш запер маму на балконе

Вчера, 14 апреля, в Сызрани местные спасатели отработали неординарный несчастный случай. Молодая женщина оказалась взаперти на собственном балконе, передает 63.ru.

В службу спасения позвонили соседи, которые услышали крики «пленницы». Они рассказали оперативному дежурному, что ситуация крайне сложная: в квартире остались без 

15 апреля 2017, 04:48
В Самаре на голову девушки упала металлическая конструкция с балкона

В Самаре на голову девушки упала металлическая конструкция с балкона

В субботу, 1 апреля, в Самаре в поселке Управленческий пострадала 27-летняя девушка. Инцидент произошел около 16 часов на улице Сергея Лазо. С балкона дома по улице Сергея Лазо на голову девушки упала металлическая конструкция размером примерно 70 на 70 сантиметров. 
3 апреля 2017, 10:40
В Самаре парень показывал опасные трюки на балконе 11-го этажа

В Самаре парень показывал опасные трюки на балконе 11-го этажа

В Самаре молодой человек заперся в чужой квартире, вызвал спасателей и, рискуя разбиться насмерть, свесился с балкона 11-го этажа. Инцидент произошел в жилом доме, расположенном на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. На месте работали сотрудники МЧС, полицейские и медики. 

1 марта 2017, 01:09
В Самаре рухнул балкон дома в поселке Управленческий, есть фото

В Самаре рухнул балкон дома в поселке Управленческий, есть фото

В социальных сетях появилось сообщение об обрушении балкона дома в Самаре. Опубликовано фото очевидца. Инцидент произошел в Самаре, в поселке Управленческий.

«Упал балкон, ул. Сергея Лазо. Вместе со льдом с крыш сходят балконы... Хорошо, люди не попали под него», 
21 февраля 2017, 02:33
МЧС по Самарской области предупредило жителей региона о возможном сходе снега с крыш

МЧС по Самарской области предупредило жителей региона о возможном сходе снега с крыш

Из-за установившегося потепления угроза попадания под сваливающиеся ледяные массы стала одной из главных опасностей на улице. Только за один день, 19 февраля, травмы получили трое самарцев. Спасатели советуют быть предельно осторожными. Если во время движения по тротуару сверху слышится подозрительный шум 

20 февраля 2017, 01:08
14 февраля в Самарской губернии на пожарах погибло два человека

14 февраля в Самарской губернии на пожарах погибло два человека

В период с 06 утра 14 февраля до 06 утра 15 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 6 пожаров, в которых погибло 2 человека, спасен 1 человек, сообщает управление МЧС  Самарской области. Так, 14 февраля в 17 час. 03 мин. 

15 февраля 2017, 10:26
Самарские пожарные вытащили из пылающего дома трехлетнего малыша

Самарские пожарные вытащили из пылающего дома трехлетнего малыша

Сегодня, 10 января, пожарные Самары вытащили из пылающего дома на улице Казбекской в Куйбышевском районе 3-летнего малыша.
Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 14:36. Пламя охватило площадь в 80 квадратных метров. На тушение выезжали 

10 января 2017, 10:57
«Крузак» и эвакуатор не поделили дорогу на 22 Партсъезда: образовалась огромная пробка

«Крузак» и эвакуатор не поделили дорогу на 22 Партсъезда: образовалась огромная пробка

Сегодня, 6 декабря, вечером на улице XXII Партсъезда между Ново-Садовой и Солнечной произошло ДТП. Как пишет 63.ru, водитель на «Тойота Лэнд Крузер» не смог разъехаться с машиной-эвакуатором. В итоге спецмашина въехала в «бочину» иномарки. В результате аварии проезд оказался полностью 
6 декабря 2016, 10:59
РТПЦ: самарские руферы подвергают себя большой опасности

РТПЦ: самарские руферы подвергают себя большой опасности

Самарский областной радиотелевизионный передающий центр обратился к руферам, бейсджамперам и любителям экстремальных селфи с просьбой отказаться от проникновения на региональные объекты ТВ и радиовещания. Подобные действия опасны для здоровья и жизни нарушителей, предупреждают специалисты. Экстремалы забираются на телевышки, не подозревая 

12 июля 2016, 04:43
В Самаре два человека погибли под плитодержателем

В Самаре два человека погибли под плитодержателем

Вчера, 21 мая, примерно в 15:40 на одном из самарских предприятий, расположенном на улице XXII Партсъезда, по предварительным данным, сорвался плитодержатель и упал на двух человек: 47-летнего мужчину и 37-летнюю женщину, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры 
22 мая 2016, 12:06
В Самаре на улице XXII Партсъезда горел автомобиль

В Самаре на улице XXII Партсъезда горел автомобиль

Вчера, 23 января, днем около 13:30 на улице XXII Партсъезда в Самаре загорелся автомобиль. На тушение пожара выезжала пожарная бригада в составе 9 человек личного состава и 2 единиц техники.
 
Возгорание было ликвидировано силами местных жителей до прибытия пожарных 
24 января 2016, 02:51
В Самаре трамвай столкнулся с легковушкой и сошел с рельсов, есть фото и видео

В Самаре трамвай столкнулся с легковушкой и сошел с рельсов, есть фото и видео

На улице 22-го Партсъезда в Самаре трамвай сошел с рельсов по вине автомобилиста, сообщает портал ПрогородСамара со ссылкой на источники в ТТУ.
 
По предварительным данным, сегодня, 14 ноября, утром неподалеку от рынка "Норд" трамвай столкнулся с легковым автомобилем, 
14 ноября 2015, 04:58
В Алтайском крае экстремал поджег себя и сбросился с 9-го этажа

В Алтайском крае экстремал поджег себя и сбросился с 9-го этажа

Известный на весь край экстремал Алтая ради развлечения произвел самоподжог и спрыгнул с крыши 9-этажного дома. Молодой человек готовился к падению, однако рассчитал не все и получил травмы. Медики диагностировали после «немягкого» падения в снег у пострадавшего ушиб легкого и 
9 февраля 2015, 04:02
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