195 лет назад родился Достоевский В этот день 195 лет назад родился классик русской и мировой литературы Федор Михайлович Достоевский. Сегодня все почитатели таланта великого мастера слова отмечают эту юбилейную дату. Интерес к произведениям писателя не ослабевает и в наши дни.

В настоящее время в …