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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 января 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: о качестве ЖКХ на Безымянке

В блогах: о качестве ЖКХ на Безымянке

Блогер Владимир Нехорошев продолжает рассказывать про историю Безымянки. "Местная легенда поведала нам о жестокой нелюбви злопамятного первосека КПСС Никиты Хрущева к «самарцам». С начала 60-х город ракетостроителей по качеству ЖКХ на десятилетия отставал от ближайших соседей. Саратовские, пензенские и 
13 января 2017, 09:53
В Самаре вышла книга, посвященная Александру Сенопальникову

В Самаре вышла книга, посвященная Александру Сенопальникову

В Самаре презентовали книгу «Товарищ, генерал», посвященную бывшему главе областного управления госнаркоконтроля Александру Сенопальникову. Генерал-лейтенант - ветеран боевых действий и участник многих контртеррористических операций, в том числе в Чечне. Силовое ведомство возглавлял с 2010-го. Лишь смерть заставила офицера покинуть свой 

15 декабря 2016, 01:43
195 лет назад родился Достоевский

195 лет назад родился Достоевский

В этот день 195 лет назад родился классик русской и мировой литературы Федор Михайлович Достоевский. Сегодня все почитатели таланта великого мастера слова отмечают эту юбилейную дату. Интерес к произведениям  писателя не ослабевает и в наши дни.
В настоящее время в 

11 ноября 2016, 04:53
За роман из одного предложения писатель получил престижную литературную премию

За роман из одного предложения писатель получил престижную литературную премию

Ирландский писатель Майк Маккормак стал обладателем престижной премии университета Голдсмитс за роман «Солнечный корсет», информирует The Irish Times. Книга, напечатанная в издательстве Tramp Press, состоит из 223 страниц. При этом произведение написано в одно предложение.
Как говорят члены жюри, в 

10 ноября 2016, 03:32
Лауреатом Букеровской премии-2016 стал американский писатель Пол Бити

Лауреатом Букеровской премии-2016 стал американский писатель Пол Бити

Вчера состоялась церемония вручения главной литературной награды Великобритании. Лауреатом Букеровской премии в 2016 году стал американский 54-летний писатель Пол Бити, получив из рук супруги принца Чарльза 50 тысяч фунтов.  Столь высокой оценки удостоился четвертый роман Бити под названием  «Распродажа» (The 

26 октября 2016, 06:50
Россиянин заработал 3 млн долларов на продаже книг вымышленных авторов

Россиянин заработал 3 млн долларов на продаже книг вымышленных авторов

Валерий Шершнёв написал около 1,5 тысячи бестеллеров с помощью программы-робота.
Электронные книги генерировались автоматически. В основном они рассказывали о личностном росте и диетах. Авторами произведений становились вымышленные писатели Эмма Мур, Эндрю Уокер, Джулия Джексон, Нина Келли и другие.
Для сбыта 

30 сентября 2016, 01:33
Издательство «Эксмо» выпустило книгу самарского писателя Андрея Олеха

Издательство «Эксмо» выпустило книгу самарского писателя Андрея Олеха

Самарский писатель Андрей Олех заключил контракт с крупнейшим российским издательством «Эксмо». Роман «Безымянлаг» вышел из печати 1 сентября. События книги разворачиваются на территории исправительно-трудового лагеря, который был расположен в районе современной площади Куйбышева. В Безымянлаг приезжает молодой лейтенант НКВД, чтобы 
21 сентября 2016, 02:15
Британская писательница выпустит рассказ о самарской ведьме

Британская писательница выпустит рассказ о самарской ведьме

Британская писательница Ольга Рэйн опубликует свой рассказ о ведьме из Самары. Он выйдет в книге «13 ведьм», в которой собраны истории о женщинах со сверхъестественными способностями, сообщает портал «Большая деревня».

Сборник рассказов выпустит издательство «Аст» в серии «Самая 
6 сентября 2016, 10:19
Переводчик Стивена Кинга написал рассказ ужасов про «Рок над Волгой»

Переводчик Стивена Кинга написал рассказ ужасов про «Рок над Волгой»

В московском издательстве «Аст» вышла книга ужасов, с рассказом о поездке на «Рок над Волгой». Компания молодых людей едет из Уфы на фестиваль в Самару, где главная героиня становится жертвой сверхъестественной сущности.

Рассказ называется «Бог тошноты», книга – «Запах». 
15 августа 2016, 10:51
В блогах: мир двухэтажек самарской Безымянки

В блогах: мир двухэтажек самарской Безымянки

Блогер ele_n_a пишет про "мир двухэтажек самарской Безымянки". "Они были построены в 40-е года, исходя из принципа, что человек должен жить с комфортом, который предоставляет цивилизация, но при этом - недалеко от земли. Эту идею в СССР тогда позаимствовали 
15 июня 2016, 06:16
В блогах: в Самаре снесут офицерскую гостиницу 1942 года

В блогах: в Самаре снесут офицерскую гостиницу 1942 года

Блогер Владимир Нехорошев "посетил заброшенные места около Безымянского крытого рынка". "Сейчас эти дома подготовлены для сноса и плотно заселены бомжами. Весной здесь случился пожар по причине применения незаконными заселенцами открытого огня для согрева и приготовления пищи. В этом невзрачном 
7 июня 2016, 05:49
В Самаре из-за отключения электричества не работали светофоры

В Самаре из-за отключения электричества не работали светофоры

Сегодня, 17 мая, рано утром в Самаре не работали четыре светофора. В госавтоинспекции сообщили, что это случилось из-за отключения электричества. На улице Победы в районе одноименной станции метро образовались автомобильные пробки. Устройства, регулирующие дорожное движение, не работали на перекрестках с 

17 мая 2016, 02:08
Писатели из Самары вошли в шорт-лист премии «Дебют»

Писатели из Самары вошли в шорт-лист премии «Дебют»

Определен шорт-лист независимой литературной премии для молодых авторов «Дебют-2015». В него попали самарские писатели Андрей Олех и Дмитрий Ахметшин,.

Андрей Олех отправил на конкурс свой роман «Безымянлаг». Дмитрий Ахметшин представил повесть «Похождения Дениса в нарисованном мире», которую отметили 
24 ноября 2015, 01:41
Два писателя из Самары претендуют на премию «Дебют – 2015»

Два писателя из Самары претендуют на премию «Дебют – 2015»

В лонг-лист литературной премии «Дебют - 2015» попали самарские писатели Андрей Олех и Дмитрий Ахметшин. В списке 100 лучших авторов. Самарцы представлены в разделе «Крупная проза», всего в нем 21 произведение. Андрей Олех отправил на конкурс свой роман «Безымянлаг» - 
20 октября 2015, 03:52
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