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В блогах: о качестве ЖКХ на Безымянке
Блогер Владимир Нехорошев продолжает рассказывать про историю Безымянки. "Местная легенда поведала нам о жестокой нелюбви злопамятного первосека КПСС Никиты Хрущева к «самарцам». С начала 60-х город ракетостроителей по качеству ЖКХ на десятилетия отставал от ближайших соседей. Саратовские, пензенские и …
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13 января 2017, 09:53
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В Самаре вышла книга, посвященная Александру Сенопальникову
В Самаре презентовали книгу «Товарищ, генерал», посвященную бывшему главе областного управления госнаркоконтроля Александру Сенопальникову. Генерал-лейтенант - ветеран боевых действий и участник многих контртеррористических операций, в том числе в Чечне. Силовое ведомство возглавлял с 2010-го. Лишь смерть заставила офицера покинуть свой …
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15 декабря 2016, 01:43
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195 лет назад родился Достоевский
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11 ноября 2016, 04:53
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За роман из одного предложения писатель получил престижную литературную премию
Ирландский писатель Майк Маккормак стал обладателем престижной премии университета Голдсмитс за роман «Солнечный корсет», информирует The Irish Times. Книга, напечатанная в издательстве Tramp Press, состоит из 223 страниц. При этом произведение написано в одно предложение.
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10 ноября 2016, 03:32
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Лауреатом Букеровской премии-2016 стал американский писатель Пол Бити
Вчера состоялась церемония вручения главной литературной награды Великобритании. Лауреатом Букеровской премии в 2016 году стал американский 54-летний писатель Пол Бити, получив из рук супруги принца Чарльза 50 тысяч фунтов. Столь высокой оценки удостоился четвертый роман Бити под названием «Распродажа» (The …
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26 октября 2016, 06:50
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Россиянин заработал 3 млн долларов на продаже книг вымышленных авторов
Валерий Шершнёв написал около 1,5 тысячи бестеллеров с помощью программы-робота.
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30 сентября 2016, 01:33
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Издательство «Эксмо» выпустило книгу самарского писателя Андрея Олеха
Самарский писатель Андрей Олех заключил контракт с крупнейшим российским издательством «Эксмо». Роман «Безымянлаг» вышел из печати 1 сентября. События книги разворачиваются на территории исправительно-трудового лагеря, который был расположен в районе современной площади Куйбышева. В Безымянлаг приезжает молодой лейтенант НКВД, чтобы …
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21 сентября 2016, 02:15
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Британская писательница выпустит рассказ о самарской ведьме
Британская писательница Ольга Рэйн опубликует свой рассказ о ведьме из Самары. Он выйдет в книге «13 ведьм», в которой собраны истории о женщинах со сверхъестественными способностями, сообщает портал «Большая деревня».
Сборник рассказов выпустит издательство «Аст» в серии «Самая …
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6 сентября 2016, 10:19
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Переводчик Стивена Кинга написал рассказ ужасов про «Рок над Волгой»
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15 августа 2016, 10:51
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В блогах: мир двухэтажек самарской Безымянки
Блогер ele_n_a пишет про "мир двухэтажек самарской Безымянки". "Они были построены в 40-е года, исходя из принципа, что человек должен жить с комфортом, который предоставляет цивилизация, но при этом - недалеко от земли. Эту идею в СССР тогда позаимствовали …
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15 июня 2016, 06:16
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В блогах: в Самаре снесут офицерскую гостиницу 1942 года
Блогер Владимир Нехорошев "посетил заброшенные места около Безымянского крытого рынка". "Сейчас эти дома подготовлены для сноса и плотно заселены бомжами. Весной здесь случился пожар по причине применения незаконными заселенцами открытого огня для согрева и приготовления пищи. В этом невзрачном …
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7 июня 2016, 05:49
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В Самаре из-за отключения электричества не работали светофоры
Сегодня, 17 мая, рано утром в Самаре не работали четыре светофора. В госавтоинспекции сообщили, что это случилось из-за отключения электричества. На улице Победы в районе одноименной станции метро образовались автомобильные пробки. Устройства, регулирующие дорожное движение, не работали на перекрестках с …
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17 мая 2016, 02:08
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Писатели из Самары вошли в шорт-лист премии «Дебют»
Определен шорт-лист независимой литературной премии для молодых авторов «Дебют-2015». В него попали самарские писатели Андрей Олех и Дмитрий Ахметшин,.
Андрей Олех отправил на конкурс свой роман «Безымянлаг». Дмитрий Ахметшин представил повесть «Похождения Дениса в нарисованном мире», которую отметили …
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24 ноября 2015, 01:41
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Два писателя из Самары претендуют на премию «Дебют – 2015»
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20 октября 2015, 03:52