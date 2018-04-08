Самарские полицейские раскрыли ограбление, совершенное несколько месяцев назад. К правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что у него из рук вырвали сумку на остановке на улице Карбышева.
Поймать злоумышленника по горячим следам не получилось, однако его поиски не прекращались. Спустя время, выяснилось, что к ограблению может быть причастен 21-летний мужчина. Предполагаемого преступника задержали. Пр себе у него оказался и похищенный аппарат.
На молодого человека заведено уголовное дело. Фигурант находится под арестом. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемого к аналогичным эпизодам преступной деятельности, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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