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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области 2 млн рублей взяток собрали экс-сотрудницы «Почты России»

В Самарской области 2 млн рублей взяток собрали экс-сотрудницы «Почты России»

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям УФПС Самарской области - филиала ФГУП «Почта России» Людмилы Зиновой и экс-руководителя отдела по компенсациям, льготам этой же 
20 сентября 2018, 10:26
В Сызрани столкнулись Volkswagen Jetta и КамАЗ

В Сызрани столкнулись Volkswagen Jetta и КамАЗ

Вечером в среду, 19 сентября, на выезде из Сызрани случилось крупное ДТП. В 17:10 на 885 километре  трассы М-5 «Урал», неподалеку от «варламовского» перекрестка столкнулись иномарка Volkswagen Jetta и КамАЗ. На месте событий работали спасатели и полиция. На данный момент 
20 сентября 2018, 07:37
В блогах: 5 лет назад разогнали рынок на Аэродромной/Авроре. Что там теперь?

В блогах: 5 лет назад разогнали рынок на Аэродромной/Авроре. Что там теперь?

Самарец Дмитрий Стародубцев подвел в Фейсбуке итоги скандального разгона рынка на Аэродромной/Авроре. "Прошло 5 лет. Жратвой торгуют всё равно. Только не из киосков, а с лотков или ГАЗелей. Хоть так. Вьетнамцы как торговали своими джинсами и прочим шмотьём, так 
19 сентября 2018, 07:34
В Самаре не хватает кондитеров и слесарей

В Самаре не хватает кондитеров и слесарей

Депутаты городской думы и члены Общественного совета и молодежного парламента при городской думе провели выездное совещание на Самарском булочно-кондитерском комбинате. Одним из поводов стал нарастающий дефицит квалифицированных кадров на предприятии. 
 
Главная сложность, которая сейчас мешает его ускоренному развитию — нехватка 
19 сентября 2018, 09:07
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