В Самаре не хватает кондитеров и слесарей Депутаты городской думы и члены Общественного совета и молодежного парламента при городской думе провели выездное совещание на Самарском булочно-кондитерском комбинате. Одним из поводов стал нарастающий дефицит квалифицированных кадров на предприятии.

… Главная сложность, которая сейчас мешает его ускоренному развитию — нехватка