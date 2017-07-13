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Создателя театра, в котором пропали миллионы «Роснефти», решили не отпускать
Соучредитель молодежного театра «Лайт», совладелец группы компаний Twin Media Андрей Зуев останется за решеткой. Самарский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе. Ранее служители фемиды Куйбышевского района Самары отказали в удовлетворении ходатайства об освобождении Зуева из-под стражи и замене …
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12 июля 2017, 05:20
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Дело на 30 миллионов: к спору между СКС и РЖД решили привлечь третье лицо
«Самарские коммунальные системы» продолжают масштабный судебный спор с крупнейшим российским перевозчиком - «Российскими железными дорогами». Как следует из материалов областного арбитражного суда, ресурсоснабжающая организация требует взыскать с РЖД более 23 миллионов рублей. Это задолженность по оплате за сброс сточных вод …
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12 июля 2017, 09:16
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Отдает миллионы: осужденный за аферы бывший чиновник Вадим Кужилин уже насиделся
Бывший чиновник самарской администрации Вадим Кужилин уже в этом году может условно-досрочно покинуть места лишения свободы. Соответствующее ходатайство направлено в Куйбышевский районный суд.
Напомним, экс-замруководителя городского департамента управления имуществом осужден за две аферы в жилищной сфере. Он участвовал в оформлении муниципальных …
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7 июля 2017, 05:00
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Остались без 426 миллионов: АСВ проиграло суд экс-банкиру из Самары
Агентству по страхованию вкладов не удалось взыскать с бывшего главного бухгалтера и члена правления Волжского социального банка Татьяны Гавриловой 426 миллионов 770 тысяч рублей. Соответствующий иск был подан в январе этого года после проверки, выявившей признаки преднамеренного банкротства банка. По …
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7 июля 2017, 10:31
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Что нашли сотрудники ФСБ в тольяттинской «Общине коренного русского народа»?
Следственное управление следственного комитета России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя тольяттинской «Общины коренного русского народа» за возбуждение межнациональной ненависти. В основу дела легли материалы, собранные сотрудниками управления ФСБ по Самарской области. Оперативники узнали, что лидер националистического …
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6 июля 2017, 09:28
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В Курумоче исчезли миллионы рублей
Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области вскрыли факт хищения бюджетных средств во время реконструкции аэропорта Курумоч. Подряд на строительство патрульной автодороги летом 2015 года получила питерская компания «Аркона-Инжиниринг». Цена вопроса тогда превысила 206 миллионов рублей. По окончании работ технический …
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6 июля 2017, 05:14
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Опыт ФСБ: о безопасности в Самаре во время ЧМ-2018
Обеспечение безопасности объектов чемпионата мира по футболу 2018 года стало главной темой рабочей встречи начальника управления ФСБ России по Самарской области Владимира Татаурова с главой региона Николаем Меркушкиным. Генерал-лейтенант доложил, что его ведомство активно перенимает опыт коллег в организации масштабных …
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4 июля 2017, 02:44
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Из Самары депортировали потенциального террориста
Гражданин Таджикистана выдворен за пределы России за интерес к деятельности запрещенной во многих странах мира международной террористической организации Исламское государство.
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27 июня 2017, 10:16
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В Самаре ночью оцепили сквер Мичурина из-за коробки, перемотанной изолентой
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18 марта 2017, 07:04
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Двух иностранцев с бомбой задержали в Самаре
В четверг, 15 декабря, самарские силовики провели операцию по задержанию двух иностранцев, подозреваемых в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ, которая признана террористической в большинстве стран. Мужчины проживали в Зубчаниновке, в квартире многоквартирного дома на улице Товарной.
В помещении обнаружили самодельную …
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16 декабря 2016, 10:35
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За ложный звонок о бомбе в «Курумоче» самарец получил 1,5 года исправительных работ
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5 сентября 2016, 11:40
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Самарцу с «бомбой» грозит 3 года тюрьмы и крупный штраф
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7 июля 2016, 10:10