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На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело
В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» Светланы Моравской по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, в рамках контракта …
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22 октября 2018, 12:43
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В Самарской области в ДТП погиб депутат
Стало известно, что накануне вечером в ДТП в Сызранском районе погиб 35-летний депутат сельского поселения Чекалино Александр Семенов. Авария произошла в воскресенье вечером на трассе между селами Троицкое и Чекалино. По информации силовиков, водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением, …
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22 октября 2018, 12:11
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До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо
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22 октября 2018, 11:51
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В Самаре нашли людей, которые украли покрытие с детской площадки
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22 октября 2018, 11:15
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В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца
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19 октября 2018, 12:09
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Житель Самарской области пойдет под суд за вылов 15 рыб сетью
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19 октября 2018, 10:15