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Материалы по теме:

На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело

На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» Светланы Моравской по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, в рамках контракта 
22 октября 2018, 12:43
В Самарской области в ДТП погиб депутат

В Самарской области в ДТП погиб депутат

Стало известно, что накануне вечером в ДТП в Сызранском районе погиб 35-летний депутат сельского поселения Чекалино Александр Семенов. Авария произошла в воскресенье вечером на трассе между селами Троицкое и Чекалино. По информации силовиков, водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением, 
22 октября 2018, 12:11
До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо

До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо

С начала новой рабочей недели теплая и солнечная погода в Самарской области сменится облачной. Поволжье окажется в зоне холодного фронта, местами пройдет небольшой дождь и температура воздуха понизится. В дальнейшем над Средней Волгой восстановится гребень антициклона, осадки прекратятся.

В 
22 октября 2018, 11:51
В Самаре нашли людей, которые украли покрытие с детской площадки

В Самаре нашли людей, которые украли покрытие с детской площадки

В Самаре нашли людей с видеоролика, который на прошлой неделе «прославил» жителей областной столицы на весь Рунет. Напомним, что камера, установленная на подъезде одной из многоэтажек, запечатлела двух мужчин, которые днем, никого не стесняясь, забрали резиновые пластины для детской площадки 
22 октября 2018, 11:15
В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца

В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца

В одну из больниц областной столицы доставили на карете «скорой помощи» 34-летнего мужчину. У пациента медики нашли множество различных травм и сообщили об этом в полицию. Оказалось, что пострадавший направлялся домой вечером из магазина в поселке Зубчаниновка. Внезапно его окликнул 
19 октября 2018, 12:09
Житель Самарской области пойдет под суд за вылов 15 рыб сетью

Житель Самарской области пойдет под суд за вылов 15 рыб сетью

В Сызранском районе будут судить рыбака. Мужчина ловил рыбу с помощью сети, и на него завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) биологических ресурсов с применением иных способов массового истребления указанных водных животных».

По версии следствия, 28 августа 
19 октября 2018, 10:15
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