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«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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Материалы по теме:

В Самару на «Битву на Волге» приедет боец Хабиб Нурмагомедов

В Самару на «Битву на Волге» приедет боец Хабиб Нурмагомедов

Стало известно, что на восьмую «Битву на Волге» в «МТЛ Арену» приедет чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Мероприятие запланировано на 14 декабря. Спортсмен будет болеть в зрительном зале за своего брата Омара на его первой защите пояса. Двоюродный 
13 ноября 2018, 02:10
В Новокуйбышевске завели дело на мать, которая задушила новорожденную дочку и кинула ее в озеро

В Новокуйбышевске завели дело на мать, которая задушила новорожденную дочку и кинула ее в озеро

Следователи из Новокуйбышевска завели уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Ее подозревают в убийстве новорожденного ребенка. По версии следствия, 6 ноября вечером женщина родила девочку на берегу озера Сарма, а затем убила ее, перекрыв доступ кислорода. Затем злоумышленница выбросила 
12 ноября 2018, 01:35
В Самаре начала работу «Школа парламентаризма»

В Самаре начала работу «Школа парламентаризма»

У самарской молодежи появился шанс попробовать себя в роли законодателей и управленцев. В городской думе начала работу региональная площадка федеральной "Школы парламентаризма". Это образовательный проект для молодых людей, который даёт им возможность стажироваться в структурах исполнительной и законодательной власти. 
 
Студент Самарского 
9 ноября 2018, 11:25
В Самаре в дома жителей Кировского района вернулась холодная вода

В Самаре в дома жителей Кировского района вернулась холодная вода

Стало известно, что в дома части жителей Кировского района Самары вернулась холодная вода. Напомним, что накануне она была отключена в границах проспекта Кирова - Мирной- Майской — Ставропольской - Краснодонской - Нагорной — Черемшанской. Около павильонов, продающих питьевую воду,
9 ноября 2018, 08:45
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