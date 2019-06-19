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Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей
Для "Самарского областного клинического кардиологического диспансера" приобретут компьютерный томограф почти за 65 миллионов рублей. Как следует из информации на портале госзакупок, единственным участником конкурса было ООО "Дельрус МРЦ", оно же автоматически и стало и победителем. Заказчик - областной бюджет …
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19 июня 2019, 08:21
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В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку
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19 июня 2019, 05:05
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На Грушинском фестивале сыграет Алексей Кортнев
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19 июня 2019, 04:27
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В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов
Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.
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19 июня 2019, 03:54
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25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро
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19 июня 2019, 02:39
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В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка
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19 июня 2019, 01:36
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Детей запретили пороть в Японии
С 1 апреля 2020 года в Японии вступит в силу закон, который полностью запрещает физические наказания для детей. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что нововведение касается только применения силы ради воспитания подрастающего поколения, но разрешает использовать ее для борьбы …
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19 июня 2019, 01:31
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За сутки в Самарской области утонули двое мужчин
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19 июня 2019, 08:31
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Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить
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18 июня 2019, 05:33
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У 73-летнего пенсионера из Самарской области нашли боррелиоз
73-летний житель Красноярского района Самарской области, которого укусил клещ, заболел клещевым иксодовым боррелиозом. Однако, как отметили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, количество обращений к врачам из-за нападения клещей не превышает средних показателей. По данным на 17 июня, на зараженность вирусом клещевого …
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18 июня 2019, 04:30
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В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану
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18 июня 2019, 08:42
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В Тольятти началось рассмотрение дела «маньяка с ножом»
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17 июня 2019, 01:38
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По факту гибели ребенка, задевшего удочкой высоковольтные провода, завели уголовное дело
Родители и родственники скончавшегося от удара током во время рыбалки пятиклассника Рината Галиуллина требуют ужесточения законодательства о безопасности на водоёмах. Напомним, ЧП произошло 12 мая. Мальчик вместе с отцом приехал на рыбалку в Дубовый Умет. Забрасывая удочку, он зацепился …
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14 июня 2019, 06:20
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В Сызрани два бомжа зарезали собутыльника и сдались полиции
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15 июня 2019, 12:45
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В Чапаевске под колеса иномарки попал 7-летний велосипедист
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14 июня 2019, 04:04
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Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет
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4 июня 2019, 10:36
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Самарца будут судить за убийство и изнасилование 7-летней девочки
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30 апреля 2019, 06:00
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В Самарской области двое подростков забили до смерти своего собутыльника
Следователи из города Отрадный завершили расследование жестокого убийства. Преступление произошло в сентябре прошлого года. По версии следствия, двое несовершеннолетних распивали с приятелем спиртное в селе Красная горка. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. В итоге, подозреваемые забили своего оппонента …
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23 апреля 2019, 11:18
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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В Самаре под суд пойдет подозреваемый в педофилии
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27 февраля 2019, 01:34
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Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы
В поезде, следовавшем по участку Куйбышевской железной дороги, поймали подозреваемого в развращении детей. Мужчину задержали 21 апреля в пассажирском составе, ехавшем из Москвы в Пензу.
«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождавшись, когда 14-летняя девочка останется без присмотра родителей, совершил с …
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25 апреля 2017, 10:50
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В Самаре следствие ищет серийного педофила-насильника
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3 августа 2016, 04:03
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