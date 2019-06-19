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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей

Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей

Для "Самарского областного клинического кардиологического диспансера" приобретут компьютерный томограф почти за 65 миллионов рублей. Как следует из информации на портале госзакупок, единственным участником конкурса было ООО "Дельрус МРЦ", оно же автоматически и стало и победителем. Заказчик - областной бюджет 
19 июня 2019, 08:21
В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

Накануне в Отрадном под колеса иномарки попала пожилая женщина. В 11:00 67-летний водитель ехал на легковушке Chevrolet Aveo по улице Буровиков. В районе дома № 7 он сбил 74-летнюю женщину. Дама пересекала проезжую часть справа налево в неустановленном месте неподалеку 
19 июня 2019, 05:05
На Грушинском фестивале сыграет Алексей Кортнев

На Грушинском фестивале сыграет Алексей Кортнев

Стало известно, кто станет специальным гостем Грушинского фестиваля в этом году. Меломаны смогут увидеть выступление дуэта «Частный случай» Алексея Кортнева и Сергея Чекрыжова. Как сообщили организаторы фестиваля, музыканты будут играть с 22:00 до 02:00 в субботу, 6 июля, на главной 
19 июня 2019, 04:27
В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.

- По результатам контроля предоставленные на продукцию фитосанитарные сертификаты были признаны 
19 июня 2019, 03:54
25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро

25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро

В столице 63-го региона будут судить 25-летнего уроженца Казахстана, который прибыл в Россию из Чехии с внушительным «багажом» - он прихватил с собой 50 тысяч незадекларированных евро (больше 3,5 млн рублей). По информации Приволжской транспортной прокуратуры, молодой человек осознавал, что 
19 июня 2019, 02:39
В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

Во вторник, 18 июня, в Сергиевском районе произошла авария, в которой получил травмы ребенок. Рано утром 63-летний мужчина ехал на своей малолитражке Daewoo Matiz в поселке Сургут. Пр повороте налево на улицу Заводскую он не уступил дорогу автомобилю VIS, за 
19 июня 2019, 01:36
Детей запретили пороть в Японии

Детей запретили пороть в Японии

С 1 апреля 2020 года в Японии вступит в силу закон, который полностью запрещает физические наказания для детей. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что нововведение касается только применения силы ради воспитания подрастающего поколения, но разрешает использовать ее для борьбы 
19 июня 2019, 01:31
За сутки в Самарской области утонули двое мужчин

За сутки в Самарской области утонули двое мужчин

За сутки, с 17 по 18 июня, в Самарской области погибли двое местных жителей. Сначала спасатели отправились в Красноглинский район, где накануне вечером в реке Сок в районе Сокского карьера утонул 47-летний мужчина. В 14:00 его тело нашли в 50 
19 июня 2019, 08:31
Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона простились с бизнесменом Михаилом Косовым. Он получил известность благодаря своему амбициозному проекту - девятиэтажному торговому центру «Галерея Атриум» на улице Ленинградской в Старой Самаре. Предприниматель умер 12 июня в возрасте 50 лет.  
18 июня 2019, 05:33
У 73-летнего пенсионера из Самарской области нашли боррелиоз

У 73-летнего пенсионера из Самарской области нашли боррелиоз

73-летний житель Красноярского района Самарской области, которого укусил клещ, заболел клещевым иксодовым боррелиозом. Однако, как отметили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, количество обращений к врачам из-за нападения клещей не превышает средних показателей. По данным на 17 июня, на зараженность вирусом клещевого 
18 июня 2019, 04:30
В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану

В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России. Этого человека подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков. По версии следствия, 6 июня во время оперативных мероприятий, которые проводили 
18 июня 2019, 08:42
В Тольятти началось рассмотрение дела «маньяка с ножом»

В Тольятти началось рассмотрение дела «маньяка с ножом»

В понедельник, 17 июня, в Автозаводском районном суде Тольятти стартовал судебный процесс по нашумевшему делу «маньяка с ножом». На скамье подсудимых оказался 22-летний местный житель Артем Семенов. Его обвиняют в серии нападений на женщин из хулиганских побуждений. Государственное обвинение по 
17 июня 2019, 01:38
По факту гибели ребенка, задевшего удочкой высоковольтные провода, завели уголовное дело

По факту гибели ребенка, задевшего удочкой высоковольтные провода, завели уголовное дело

Родители и родственники скончавшегося от удара током во время рыбалки пятиклассника Рината Галиуллина требуют ужесточения законодательства о безопасности на водоёмах. Напомним, ЧП произошло 12 мая. Мальчик вместе с отцом приехал на рыбалку в Дубовый Умет. Забрасывая удочку, он зацепился 
14 июня 2019, 06:20
В Сызрани два бомжа зарезали собутыльника и сдались полиции

В Сызрани два бомжа зарезали собутыльника и сдались полиции

В Сызрани в ночь на 10 июня в пустующей квартире одного из домов на улице Московской произошло убийство. Здесь самовольно проживал гражданин, к которому за несколько дней до трагической развязки приехали «погостить» его бездомные друзья.
 
В ночь убийства бомжи 
15 июня 2019, 12:45
В Чапаевске под колеса иномарки попал 7-летний велосипедист

В Чапаевске под колеса иномарки попал 7-летний велосипедист

В четверг, 13 июня, в Чапаевске сбили маленького велосипедиста. Вечером, в 20:10 68-летний мужчина направлялся на иномарке «Лифан» по внутридворовой территории улицы Пархоменко в сторону Щорса. По пути он наехал на семилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Ребенок 
14 июня 2019, 04:04
Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

В Самаре вынесли приговор мужчине, который убил собственную жену. Преступление произошло в ноябре прошлого года. По версии следствия, мужчина в пьяном виде нанес супруге не менее 44 ударов по голове, шее, туловищу и конечностям. От страшных травм женщина скончалась. Как 
4 июня 2019, 10:36
Самарца будут судить за убийство и изнасилование 7-летней девочки

Самарца будут судить за убийство и изнасилование 7-летней девочки

В Самаре передали в суд уголовное дело в отношении 24-летнего Николая Захарова. Он обвиняется в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки.

По версии следствия, 20 июля прошлого года выпил спиртного и отправился на улицу. Там он увидел гуляющую 7-летнюю девочку и решил 

30 апреля 2019, 06:00
В Самарской области двое подростков забили до смерти своего собутыльника

В Самарской области двое подростков забили до смерти своего собутыльника

Следователи из города Отрадный завершили расследование жестокого убийства. Преступление произошло в сентябре прошлого года. По версии следствия, двое несовершеннолетних распивали с приятелем спиртное в селе Красная горка. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. В итоге, подозреваемые забили своего оппонента 

23 апреля 2019, 11:18
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
В Самаре под суд пойдет подозреваемый в педофилии

В Самаре под суд пойдет подозреваемый в педофилии

В среду, 27 февраля, в Советском районном суде областной столицы началось предварительное слушание уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в развращении 11-летней школьницы (на тот момент ей было 10 лет). По версии следствия, 26 и 27 февраля 
27 февраля 2019, 01:34
Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы

Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы

В поезде, следовавшем по участку Куйбышевской железной дороги, поймали подозреваемого в развращении детей. Мужчину задержали 21 апреля в пассажирском составе, ехавшем из Москвы в Пензу.

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождавшись, когда 14-летняя девочка останется без присмотра родителей, совершил с 

25 апреля 2017, 10:50
В Самаре следствие ищет серийного педофила-насильника

В Самаре следствие ищет серийного педофила-насильника

В Самаре ищут серийного педофила, который нападал на детей младше 14 лет. Как сообщает  пресс-служба областного следственного комитета, 4 марта в одном из подъездов этого мужчину запечатлела видеокамера. Его возраст на вид 20-35 лет. Внешность славянская, телосложение худощавое, а рост 
3 августа 2016, 04:03
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