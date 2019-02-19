|
480 тысяч жителей Самарской области получат компенсацию за оплату вывоза мусора
|
19 февраля 2019, 10:21
|
В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов
|
19 февраля 2019, 08:12
|
Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна
Областные власти определились с судьбой областной академии Наяновой. Она станет школой для одаренных детей. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «ТЕРРА» рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. По его словам, в новом статусе академия Наяновой заработает, возможно, …
|
19 февраля 2019, 07:22
|
В блогах: Зимой на Стрельную гору
Блогер Алексей Жирухин рассказал о зимней поездке на Стрельную гору в Жигулях. "Места тут очень красивые: справа горы, слева Волга. Летом не раз сюда приезжал, чтобы проехать на шоссере до Ширяево и обратно, - пишет автор. - Приехали в …
|
19 февраля 2019, 05:29
|
Фото и видео: в Самарской области будут судить семерых киднепперов
Появились фото и видео расследования громкого уголовного дела о банде киднепперов в Самарской области. Напомним, что скоро материал будет направлен в Приволжский окружной военный суд. По версии следствия, банда пыталась «заработать», похищая маленьких детей у родителей и вымогая за …
|
19 февраля 2019, 03:54
|
Полиция ищет в Самарской области беременную воровку
|
19 февраля 2019, 11:52
|
Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова
|
19 февраля 2019, 09:41
|
Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций
Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый …
|
18 февраля 2019, 10:27
|
В Самарской области будут судить банду киднепперов
|
18 февраля 2019, 08:09
|
Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
|
15 февраля 2019, 07:11
|
Чапаевск станет территорией опережающего развития
В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия …
|
15 февраля 2019, 06:45
|
В Самаре за взятку обещали простить 45 млн долга за коммуналку
|
8 февраля 2019, 05:55
|
Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому
|
16 января 2019, 08:00
|
Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке
В Самаре завели уголовное дело на старшего помощника начальника отделения военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 6 декабря в кабинете военного комиссариата он взял 170 тысяч рублей от некого гражданина. …
|
10 января 2019, 05:02
|
По делу начальника отдела ГСУ областного Главка полиции проведут служебную проверку
|
19 декабря 2018, 09:20
Мы Вам перезвоним!