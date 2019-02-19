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«Бункер S» Эфир передачи от 19.02.2019 
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480 тысяч жителей Самарской области получат компенсацию за оплату вывоза мусора

480 тысяч жителей Самарской области получат компенсацию за оплату вывоза мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В нем в режиме видеоконференции приняли участие все регионы страны. По словам премьера, процесс идет без серьезных сбоев. Субъекты Федерации сейчас продолжают внедрять у себя 

19 февраля 2019, 10:21
В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре с 1 марта зарплаты водителей трамваев и троллейбусов увеличатся на 15 процентов, пообещали в мэрии. Последний раз они индексировались в 2015 году. По данным из открытых источников, сегодня водители ТТУ получают примерно по 35 тысяч рублей в месяц. 
19 февраля 2019, 08:12
Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна

Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна

Областные власти определились с судьбой областной академии Наяновой. Она станет школой для одаренных детей. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «ТЕРРА» рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. По его словам, в новом статусе академия Наяновой заработает, возможно, 
19 февраля 2019, 07:22
В блогах: Зимой на Стрельную гору

В блогах: Зимой на Стрельную гору

Блогер Алексей Жирухин рассказал о зимней поездке на Стрельную гору в Жигулях. "Места тут очень красивые: справа горы, слева Волга. Летом не раз сюда приезжал, чтобы проехать на шоссере до Ширяево и обратно, - пишет автор. - Приехали в 
19 февраля 2019, 05:29
Фото и видео: в Самарской области будут судить семерых киднепперов

Фото и видео: в Самарской области будут судить семерых киднепперов

Появились фото и видео расследования громкого уголовного дела о банде киднепперов в Самарской области. Напомним, что скоро материал будет направлен в Приволжский окружной военный суд. По версии следствия, банда пыталась «заработать», похищая маленьких детей у родителей и вымогая за 
19 февраля 2019, 03:54
Полиция ищет в Самарской области беременную воровку

Полиция ищет в Самарской области беременную воровку

На днях в полицию города Отрадный за помощью обратилась 55-летняя женщина. Она сообщила, что потеряла кошелек, в котором находились деньги и банковские карты. Через некоторое время после случившегося на ее телефон стали поступать сообщения о том, что с ее «пластика» 
19 февраля 2019, 11:52
Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова

Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова

В суд Промышленного района Самары передано уголовное дело о взрыве газового баллона на улице Димитрова. Напомним, что год назад, 5 февраля 2018 года, в доме № 110 по улице Георгия Димитрова произошел хлопок бытового газа, ожоги третьей степени получили двое 
19 февраля 2019, 09:41
Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый 
18 февраля 2019, 10:27
В Самарской области будут судить банду киднепперов

В Самарской области будут судить банду киднепперов

В Приволжский окружной военный суд для рассмотрения будет направлено уголовное дело в отношении семи человек. Их обвиняют в похищении несовершеннолетнего и попытках киднеппинга. По версии следствия, с марта 2015 по декабрь 2017 года 34-летний заключенный, который находился в колонии, создал 
18 февраля 2019, 08:09
Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить 
15 февраля 2019, 07:11
Чапаевск станет территорией опережающего развития

Чапаевск станет территорией опережающего развития

В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия 
15 февраля 2019, 06:45
В Самаре за взятку обещали простить 45 млн долга за коммуналку

В Самаре за взятку обещали простить 45 млн долга за коммуналку

Советский следственный отдел Самары завел уголовное дело в отношении судебного пристава–исполнителя ОСП Кировского района УФССП России по Самарской области. Эту женщину обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в прошлом году подозреваемая получила от некоего человека 80 тысяч рублей - 
8 февраля 2019, 05:55
Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому

Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому

Следственный отдел по Кировскому району Самары завел уголовное дело на местного жителя, которого сейчас подозревают в даче взятки. По версии следствия, 14 ноября этот человек передал полицейскому 20 тысяч рублей в служебном автомобиле на парковке торгового центра. Деньги были платой 
16 января 2019, 08:00
Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке

Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке

В Самаре завели уголовное дело на старшего помощника начальника отделения военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 6 декабря в кабинете военного комиссариата он взял 170 тысяч рублей от некого гражданина. 
10 января 2019, 05:02
По делу начальника отдела ГСУ областного Главка полиции проведут служебную проверку

По делу начальника отдела ГСУ областного Главка полиции проведут служебную проверку

Вопрос об избрании меры пресечения для начальника отдела главного следственного управления областного Главка полиции Веры Рабинович будет решаться в четверг, хотя изначально предполагалось, что материалы в суд будут переданы в среду. Напомним, она и двое посредников были задержаны в ночь 
19 декабря 2018, 09:20
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