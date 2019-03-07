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Материалы по теме:

Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек

Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек

В четверг, 7 марта, из здания молла «Мега» на 24-м километре Московского шоссе эвакуировали посетителей и сотрудников. Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, в 10:13 сработала пожарная сигнализация. Из здания вывели 400 человек. Когда на место событий прибыли 
7 марта 2019, 11:12
Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика

Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика

В отделе судебных приставов Кинельского района завели исполнительное производство на мужчину, который задолжал налоговой службе 141 тысячу рублей. Чтобы прояснить финансовое положение неплательщика, судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Оказалось, что на нем числится грузовик Volvo. Должника много раз 
7 марта 2019, 11:03
Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

За неделю, с 25 февраля по 3 марта, в Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 067 человек, в том числе 4913 жителей губернской столицы. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по сравнению с результатами предыдущей недели наблюдается снижение заболеваемости 
7 марта 2019, 10:20
«Деньги спишут позже»: дептранс разъяснил процесс оплаты проезда картами

«Деньги спишут позже»: дептранс разъяснил процесс оплаты проезда картами

Деньги с пассажиров спишут позже. Департамент транспорта Самары разъяснил процесс оплаты проезда картами в городском общественном транспорте. Возможность рассчитываться за поездки в автобусе, трамвае или троллейбусе пластиком либо гаджетами появилась у жителей областного центра с начала этого года. Однако 
7 марта 2019, 09:23
Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области

Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области

Стало известно, что Кинельская межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки по факту ДТП с шестью пострадавшими в Самарской области. Напомним, что 4 марта рано утром на 17 километре обводной дороги Самары произошла крупная авария. Водитель автомобиля «Лифан» ехал 
6 марта 2019, 05:05
«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны

«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны

В Похвистнево у местного жителя полицейские изъяли полкило наркотика. Во время патрулирования сотрудники ДПС обратили внимание на пешехода, который шел по обочине в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. Во время беседы с силовиками нарушитель заметно нервничал, и 
6 марта 2019, 01:05
В Сызрани в поезде «Орск - Москва» поймали пассажира с ЛСД

В Сызрани в поезде «Орск - Москва» поймали пассажира с ЛСД

В Сызрани задержали в поезде 31-летнего жителя Оренбургской области, который ехал в столицу на заработки. Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте проверяли поезд «Орск — Москва» и заметили, что один из пассажиров слишком нервничает. При досмотре у него нашли 
6 марта 2019, 09:45
В Тольятти столкнулись «Гранта» и «четверка»: травмированы водители

В Тольятти столкнулись «Гранта» и «четверка»: травмированы водители

Двое автомобилистов получили травмы в ДТП в Тольятти. В понедельник, 4 марта, 25-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Гранта» по улице Кирова в направлении Ломоносова. В какой-то момент его машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с ВАЗ-2104 с 33-летним 
5 марта 2019, 04:53
В Самарской области 19-летний парень может отправиться за решетку на 2 года из-за шампуня

В Самарской области 19-летний парень может отправиться за решетку на 2 года из-за шампуня

В Самарской области 19-летний парень может сесть на два года за украденный шампунь. В полицию Безенчукского района обратились сотрудники одного из местных магазинов. Сумма ущерба составила 1900 рублей. Правоохранители опросили работников торговой точки, изъяли записи с камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что 
5 марта 2019, 03:56
В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, 
4 марта 2019, 12:35
В Самарской области поймали братьев-закладчиков

В Самарской области поймали братьев-закладчиков

В Самарской области в поле зрения правоохранителей попали уроженцы другого региона после того, как полицейские осмотрели автомобиль «Лада Приора» у автодороги Тольятти - Ташелка в Ставропольском районе. В машине нашли сверток с веществом белого цвета, экспертное исследование показало, что в 
4 марта 2019, 09:17
В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей

В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей

Перед судом в Сызрани предстал молодой человек, который обвинялся в краже. По версии следствия, студент Сызранского политехнического колледжа проник в легковушку «Лада Калина» и нашел забытую в бардачке чужую мужскую сумку. Он «захватил» ее вместе со всем содержимым — кошельком, 
4 марта 2019, 08:52
В Тольятти пьяная автомобилистка устроила гонки с экипажем ДПС

В Тольятти пьяная автомобилистка устроила гонки с экипажем ДПС

В Тольятти возбуждено административное дело по ч.1. ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Фигуранткой стала 25-летняя девушка.

Рано утром 1 января экипажу ДПС, патрулировавшему 
9 января 2019, 12:08
В Самаре нетрезвый водитель снес две машины на Металлурге

В Самаре нетрезвый водитель снес две машины на Металлурге

Сотрудники Госавтоинспекции в Самаре выясняют детали и причины аварии, в которой участвовали три машины. В четверг, 2 августа, на пересечении проспекта Металлургов и Советской столкнулись «Хендай Солярис», «Лада Ларгус» и ВАЗ-2110. Только по счастливой случайности обошлось без пострадавших. 
 
- Один из 
3 августа 2018, 10:44
Россияне смогут жаловаться на опасное вождение с помощью нового приложения

Россияне смогут жаловаться на опасное вождение с помощью нового приложения

В Госдуме намерены принять законопроект, который создаст правовые основы для применения нового приложения для видеорегистраторов в транспортных средствах. Через него граждане получат возможность пожаловаться в автоинспекцию на опасное вождение.
Эту информацию озвучили авторы инициативы. При отправке видеозаписи с регистратора в 

22 марта 2017, 02:33
За опасное вождение будут штрафовать

За опасное вождение будут штрафовать

8 июня вступил в силу новый закон.
8 июня 2016, 12:25
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