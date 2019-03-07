|
Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек
|
7 марта 2019, 11:12
|
Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика
В отделе судебных приставов Кинельского района завели исполнительное производство на мужчину, который задолжал налоговой службе 141 тысячу рублей. Чтобы прояснить финансовое положение неплательщика, судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Оказалось, что на нем числится грузовик Volvo. Должника много раз …
|
7 марта 2019, 11:03
|
Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области
|
7 марта 2019, 10:20
|
«Деньги спишут позже»: дептранс разъяснил процесс оплаты проезда картами
Деньги с пассажиров спишут позже. Департамент транспорта Самары разъяснил процесс оплаты проезда картами в городском общественном транспорте. Возможность рассчитываться за поездки в автобусе, трамвае или троллейбусе пластиком либо гаджетами появилась у жителей областного центра с начала этого года. Однако …
|
7 марта 2019, 09:23
|
Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области
Стало известно, что Кинельская межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки по факту ДТП с шестью пострадавшими в Самарской области. Напомним, что 4 марта рано утром на 17 километре обводной дороги Самары произошла крупная авария. Водитель автомобиля «Лифан» ехал …
|
6 марта 2019, 05:05
|
«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны
|
6 марта 2019, 01:05
|
В Сызрани в поезде «Орск - Москва» поймали пассажира с ЛСД
|
6 марта 2019, 09:45
|
В Тольятти столкнулись «Гранта» и «четверка»: травмированы водители
|
5 марта 2019, 04:53
|
В Самарской области 19-летний парень может отправиться за решетку на 2 года из-за шампуня
В Самарской области 19-летний парень может сесть на два года за украденный шампунь. В полицию Безенчукского района обратились сотрудники одного из местных магазинов. Сумма ущерба составила 1900 рублей. Правоохранители опросили работников торговой точки, изъяли записи с камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что …
|
5 марта 2019, 03:56
|
В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского
В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, …
|
4 марта 2019, 12:35
|
В Самарской области поймали братьев-закладчиков
|
4 марта 2019, 09:17
|
В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей
|
4 марта 2019, 08:52
|
В Тольятти пьяная автомобилистка устроила гонки с экипажем ДПС
В Тольятти возбуждено административное дело по ч.1. ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Фигуранткой стала 25-летняя девушка.
Рано утром 1 января экипажу ДПС, патрулировавшему …
|
9 января 2019, 12:08
|
В Самаре нетрезвый водитель снес две машины на Металлурге
Сотрудники Госавтоинспекции в Самаре выясняют детали и причины аварии, в которой участвовали три машины. В четверг, 2 августа, на пересечении проспекта Металлургов и Советской столкнулись «Хендай Солярис», «Лада Ларгус» и ВАЗ-2110. Только по счастливой случайности обошлось без пострадавших.
|
3 августа 2018, 10:44
|
Россияне смогут жаловаться на опасное вождение с помощью нового приложения
В Госдуме намерены принять законопроект, который создаст правовые основы для применения нового приложения для видеорегистраторов в транспортных средствах. Через него граждане получат возможность пожаловаться в автоинспекцию на опасное вождение.
|
22 марта 2017, 02:33
|
За опасное вождение будут штрафовать
|
8 июня 2016, 12:25
Мы Вам перезвоним!