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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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В Самаре на Советской иномарка протаранила трамвай №25

В Самаре на Советской иномарка протаранила трамвай №25

Сегодня, 12 августа, утром в Самаре, на пересечении улиц Советской и Нагорной произошло ДТП. Иномарка врезалась в трамвай 25-маршрута, тем самым почти полностью остановив движение транспорта на этом участке, пишут в паблике Новости Самары - Самара life
  
Из-за 
12 августа 2017, 02:41
Кровь на асфальте: В Самарской области в ДТП за 7 месяцев погибли 180 человек

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11 августа 2017, 04:55
В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями

В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями

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11 августа 2017, 01:17
Самарский автомобилист пытался выехать из двора и разбил несколько машин

Самарский автомобилист пытался выехать из двора и разбил несколько машин

Днем 10 августа в Самаре, на улице Ставропольской, произошло массовое ДТП. Причем все они были повреждены внедорожником, водитель которого, предположительно, до этого отдыхал в «разливайке».

Владимир Зубов, инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре:

- Сегодня примерно в 

10 августа 2017, 05:23
В Самаре ночью «десятка» сбила 2-летнюю девочку

В Самаре ночью «десятка» сбила 2-летнюю девочку

В ночь с пятницы на субботу, с 21 на 22 июля, в Самаре в результате ДТП пострадал малолетний ребёнок. Примерно в 1:20 на улице Физкультурной водитель автомобиля ВАЗ-21104 сбил двухлетнюю девочку.

По предварительной информации сотрудников полиции, за рулём вазовской 
22 июля 2017, 02:54
Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине

Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине

9-летний мальчик скончался на месте. Еще пострадала девочка. Она госпитализирована.
11 июля 2017, 11:05
Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода

Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода

27-летний парень переходил дорогу в неустановленном месте.
25 июня 2017, 01:43
В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре состоится выездное совещание в районе опасного пересечения Заводского шоссе с улицей XXII Партсъезда, у рынка «Норд».
 
Об этом сегодня в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре» заявил начальник отдела дорожной инспекции областного УГИБДД Роман Саидов. По его 
19 мая 2017, 03:55
В Самаре горело здание бывшего кинотеатра

В Самаре горело здание бывшего кинотеатра "Шипка", есть фото

Вчера, 12 февраля, вечером в Самаре загорелось неэксплуатируемое здание бывшего кинотеатра "Шипка" на улице Стара-Загора.

Как передает портал "Волга-Ньюс" со ссылкой на источники в ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило сотрудникам экстренных служб в 16:47. Позже выяснилось, что 
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В Самаре временно закроют остановку «Магазин мебели»

В Самаре временно закроют остановку «Магазин мебели»

С 17 июля по 25 августа в Самаре будет временно закрыта остановка общественного транспорта "Магазин мебели", расположенная в направлении из центра города. Как сообщили в городском Департаменте транспорта, это связано с ремонтом на сетях ЗАО "Предприятие тепловых сетей", расположенных  по 

15 июля 2013, 04:20
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