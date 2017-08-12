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В Самаре на Советской иномарка протаранила трамвай №25
Сегодня, 12 августа, утром в Самаре, на пересечении улиц Советской и Нагорной произошло ДТП. Иномарка врезалась в трамвай 25-маршрута, тем самым почти полностью остановив движение транспорта на этом участке, пишут в паблике Новости Самары - Самара life
Из-за …
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12 августа 2017, 02:41
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Кровь на асфальте: В Самарской области в ДТП за 7 месяцев погибли 180 человек
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11 августа 2017, 04:55
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В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями
Сотрудники сызранской Госавтоинспекции совместно с общественниками решили провести оригинальную акцию – организовали своеобразную выставку автомобилей, разбитых пьяными водителями. Искореженные машины установили в районе железнодорожного моста, чтобы их было видно всем проезжающим мимо автомобилистам – как пример того, к чему приводит …
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11 августа 2017, 01:17
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Самарский автомобилист пытался выехать из двора и разбил несколько машин
Днем 10 августа в Самаре, на улице Ставропольской, произошло массовое ДТП. Причем все они были повреждены внедорожником, водитель которого, предположительно, до этого отдыхал в «разливайке».
Владимир Зубов, инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре:
- Сегодня примерно в …
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10 августа 2017, 05:23
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В Самаре ночью «десятка» сбила 2-летнюю девочку
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22 июля 2017, 02:54
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Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине
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11 июля 2017, 11:05
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Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода
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25 июня 2017, 01:43
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В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры
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19 мая 2017, 03:55
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В Самаре горело здание бывшего кинотеатра "Шипка", есть фото
Вчера, 12 февраля, вечером в Самаре загорелось неэксплуатируемое здание бывшего кинотеатра "Шипка" на улице Стара-Загора.
Как передает портал "Волга-Ньюс" со ссылкой на источники в ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило сотрудникам экстренных служб в 16:47. Позже выяснилось, что …
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13 февраля 2016, 03:03
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В Самаре временно закроют остановку «Магазин мебели»
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15 июля 2013, 04:20