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Материалы по теме:

«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт

«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт

Вступил в силу приговор молодому человеку, который планировал устроить теракт в Чапаевске. 20-летнего парня террористы завербовали через интернет, а выяснить это удалось сотрудникам Управления ФСБ по региону.

Житель Чапаевска попал под влияние запрещенной в России международной террористической организации «Исламское 
10 декабря 2018, 12:50
Из Самары выдворили сторонника террористов

Из Самары выдворили сторонника террористов

Сотрудники спецслужб задержали в Самаре молодого человека - сторонника террористов. 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, Шерзод Холматов привлек внимание Управления ФСБ по Самарской области из-за того, что открыто поддерживал международную террористическую организацию «Катиба Имам Аль-Бухори». Еще в 2014 году 
16 ноября 2018, 12:23
Следователь-взяточник не смог обжаловать приговор

Следователь-взяточник не смог обжаловать приговор

В Самаре вступил в силу приговор в отношении бывшего сотрудника регионального СУ СК РФ. Его поймали на взятке. По версии следствия, он получил 400 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать к ответственности фигуранта дела, находящегося в его производстве.

Предполагаемого злоумышленника 

2 ноября 2018, 05:55
Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней

Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней

В Самарской области прошел суд над убийцей троих детей. По информации следствия, преступление было совершено 14 февраля этого года. 26-летний житель села Лозовка Кинель-Черкасского района Андрей Покровенков поссорился со своей женой на почве нехватки денег. В какой-то момент он решил 

1 ноября 2018, 02:18
Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника

Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника

В Сызрани завершился процесс над местной жительницей, которая обвинялась в убийстве по неосторожности.

По информации следствия, фигурантка дела распивала спиртное со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились. Женщина нанесла мужчине несколько сильных ударов по голове, туловищу и конечностям. От полученных 

1 ноября 2018, 11:22
Предприимчивая семья организовала «конвейер» по фиктивной прописке мигрантов в Самаре

Предприимчивая семья организовала «конвейер» по фиктивной прописке мигрантов в Самаре

В Самаре завершено уголовное дело против четверых родственников, которые занимались нелегальным семейным бизнесом. Они организовали настоящий конвейер по фиктивной постановке мигрантов на учет. По версии следствия, 44-летняя женщина и 50-летний мужчина регистрировали «клиентов» по месту пребывания. Еще одна женщина ставила 

23 октября 2018, 02:50
Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в ГЖИ Самарской области

Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в ГЖИ Самарской области

Сотрудники регионального управления ФСБ в среду утром провели обыски и выемку документов в областной жилищной инспекции. По данным собственных источников "ТЕРРЫ" в силовых структурах, это связано с уголовным делом, заведенным в отношении руководителя данного ведомства. Напомним, с 2013 года жилинспекцию 

10 октября 2018, 05:32
Из Самары выдворили экстремиста, работавшего на стройке стадиона «Самара Арена»

Из Самары выдворили экстремиста, работавшего на стройке стадиона «Самара Арена»

Самарские силовики выдворили из страны экстремиста, который находился в международном розыске. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в феврале этого года во время мероприятий по пресечению деятельности террористических ячеек.

Гражданин Узбекистана приехал в регион и устроился работать бетонщиком на стройке 
27 сентября 2018, 03:21
По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца

По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца

Начальник исправительной колонии №3 города Новокуйбышевск Андрей Гурьянов останется под стражей на два месяца. Соответствующее решение принял Самарский районный суд.

На заключении Гурьянова под стражу настаивало следствие. По мнению силовиков, находясь на свободе, он мог бы помешать расследованию, оказывая 
24 августа 2018, 12:51
Для начальника ИК-3 Андрея Гурьянова избирают меру пресечения

Для начальника ИК-3 Андрея Гурьянова избирают меру пресечения

В эти минуты в Самарском районном суде решается вопрос об избрании меры пресечения для начальника новокуйбышевской исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Напомню, в среду сотрудники регионального управления ФСБ задержали его в момент получения 300 тысяч рублей от некоего жителя Самары. 
24 августа 2018, 11:33
23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года в колонии строгого режима будет находиться мужчина, который был признан виновным в участии в деятельности запрещенной в России территорической организации «Исламское государство». Первые пять лет своего срока он проведет в тюрьме, сообщает региональное Следственное управление СК России.
10 августа 2018, 05:26
Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.

После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, 

9 августа 2018, 10:55
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