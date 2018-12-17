В Самаре завершился суд над местным жителем. По версии силовиков, 27 мая 41-летний мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что некий иностранец по имени «Камил» готовит теракт во время проведения игр ЧМ-2018 по футболу.
Сотрудники ФСБ быстро вычислили телефонного шутника. Он полностью признал свою вину, пояснив, что хулиганский поступок совершил в нетрезвом состоянии.
Суд назначил «телефонному террористу» наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.
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