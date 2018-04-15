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Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге
Несчастный случай произошел на территории одного и частных охотничьих угодий в Оренбурге. Двое приятелей решили установить прицел на ружье. Мужчины проигнорировали правила техники безопасности, и перед началом манипуляций с оружием не убедились, что он полностью разряжено. В итоге охотник, державший …
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19 февраля 2018, 08:39
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Американские школьники хотят провести марши за усиление контроля над оружием
Ученики школы города Парклэнд призывают провести на территории США акции протеста за ужесточение контроля над оборотом оружия, сообщает Интерфакс. Напомним, именно в этом учебном заведении на прошлой неделе произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.
"24 марта …
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19 февраля 2018, 12:44
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Взломщик сейфов из Жигулевска делал кастеты и хранил марихуану
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12 февраля 2018, 11:02
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Полицейские задержали самарца с пакетом боеприпасов
В Самарской области полицейские пресекли незаконный оборот боеприпасов. Под Самарой, на территории Краноярского района, задержан 37-летний местный житель. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него 14 предметов, похожих на патроны. Эксперты установили, что это патроны калибра 7,62 х 54 мм, пригодные …
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26 января 2018, 12:15
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Росгвардия закупит новейшие бронеавтомобили «Есаул»
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23 января 2018, 09:43
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Жители Сызрани пошли гулять в лес и нашли схрон боеприпасов
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20 ноября 2017, 11:38
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В Сызрани нашли артиллерийский снаряд
Сегодня, 13 июня, днем около одного из домов по улице Ударная обнаружили ржавый артиллерийский снаряд 76-миллиметрового калибра. Как пишет «КТВ Луч», боеприпас нашли рабочие, копали траншею под фундамент.
К месту ЧП были вызваны оперативные службы. Место опасной находки …
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13 июня 2017, 11:18
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Сколько стоит "ствол" в самарской деревне?
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5 мая 2017, 03:28