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Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге

Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге

Несчастный случай произошел на территории одного и частных охотничьих угодий в Оренбурге. Двое приятелей решили установить прицел на ружье. Мужчины проигнорировали правила техники безопасности, и перед началом манипуляций с оружием не убедились, что он полностью разряжено. В итоге охотник, державший 

19 февраля 2018, 08:39
Американские школьники хотят провести марши за усиление контроля над оружием

Американские школьники хотят провести марши за усиление контроля над оружием

Ученики школы города Парклэнд призывают провести на территории США акции протеста за ужесточение контроля над оборотом оружия, сообщает Интерфакс. Напомним, именно в этом учебном заведении на прошлой неделе произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.

"24 марта 
19 февраля 2018, 12:44
Взломщик сейфов из Жигулевска делал кастеты и хранил марихуану

Взломщик сейфов из Жигулевска делал кастеты и хранил марихуану

Некоторое время назад в руках полиции оказался житель Жигулевска. Он попался на том, что обчистил сейф и офис одной из организаций. Злоумышленник забрался в помещение, и украл оттуда деньги, юбилейные монеты, монитор и источник бесперебойного питания. Вора удалось вычислить благодаря 

12 февраля 2018, 11:02
Полицейские задержали самарца с пакетом боеприпасов

Полицейские задержали самарца с пакетом боеприпасов

В Самарской области полицейские пресекли незаконный оборот боеприпасов. Под Самарой, на территории Краноярского района, задержан 37-летний местный житель. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него 14 предметов, похожих на патроны. Эксперты установили, что это патроны калибра 7,62 х 54 мм, пригодные 
26 января 2018, 12:15
Росгвардия закупит новейшие бронеавтомобили «Есаул»

Росгвардия закупит новейшие бронеавтомобили «Есаул»

В 2018 году Росгвардия закупит для своих нужд партию автомобилей «Есаул». Эти машины выполнены на базе внедорожника «УАЗ-Патриот», и внешне от него не отличаются. Вся суть скрыта внутри. «Есаулы» защищены мощной встроенной броней, которая способна выдерживать не только попадания из 

23 января 2018, 09:43
Жители Сызрани пошли гулять в лес и нашли схрон боеприпасов

Жители Сызрани пошли гулять в лес и нашли схрон боеприпасов

В Сызрани местные жители нашли схрон с боеприпасами. Более сотни патронов были спрятаны в специальном тайнике, обустроенном в земле. Сообщается, что место обнаружения боеприпасов находится в лесополосе на территории Юго-Западного района Сызрани. В сети появилось фото и видео. Не исключено, 

20 ноября 2017, 11:38
В Сызрани нашли артиллерийский снаряд

В Сызрани нашли артиллерийский снаряд

Сегодня, 13 июня, днем около одного из домов по улице Ударная обнаружили ржавый артиллерийский снаряд 76-миллиметрового калибра. Как пишет «КТВ Луч», боеприпас нашли рабочие, копали траншею под фундамент.

К месту ЧП были вызваны оперативные службы. Место опасной находки 
13 июня 2017, 11:18
Сколько стоит

Сколько стоит "ствол" в самарской деревне?

За 8 дней полицейские Самарской области изъяли у граждан 87 единиц нелегального оружия. Подведены итоги профилактической операции "Арсенал".
По информации главного управления МВД 63 региона, также изъято 665 патронов различного калибра и 0,5 кг взрывчатых веществ. Стражи порядка выявили 34 

5 мая 2017, 03:28
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