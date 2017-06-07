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Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня
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7 июня 2017, 11:00
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Росгвардия проверит оружие у сызранцев
С 1 по 20 июня сотрудники Росгвардии и участковые уполномоченные полиции проведут внеплановые проверки условий хранения оружия. Особое внимание силовики намерены уделить гражданам, которые замечены в систематическом нарушении правопорядка или употреблении алкоголя.
Цель мероприятия - предупреждение правонарушений в сфере …
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5 июня 2017, 10:51
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В Самаре новые тоннели на Московском шоссе защитят от потопов
Чтобы не допустить возможного подтопления тоннеля на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, в нем смонтируют канализационно-насосную станцию, которая будет работать в автоматическом режиме. Коммуникации для нее готовы на 80%. Такую же завершают на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова.
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29 мая 2017, 05:16
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Сквозное движение по новым тоннелям на Московском шоссе откроют 1 сентября
Сквозное движение транспорта по новым развязкам на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе откроется 1 сентября. Уже начинается подготовка площадки для установки на историческое место штурмовика «ИЛ-2».
Бетонные работы на развязке Московского и Ракитовского шоссе завершатся не …
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29 мая 2017, 05:07
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Дорога ям: самарцы обнаружили дефекты на Московском шоссе
Жители Самары жалуются на дефекты дорожного покрытия, обнаруженные на участке Московского шоссе между улицей Луначарского и проспектом Масленникова. По словам очевидцев, в выходные рабочие снимали асфальт, в результате на дороге образовались небольшие ямы. Автомобилистам приходится сбавлять скорость перед этим участком. …
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29 мая 2017, 02:29
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В Тольятти оштрафовали директора оружейной мастерской
Директор одной из оружейных мастерских Автограда был оштрафован за нарушение законодательства об обороте оружия. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на прокуратуру Комсомольского района.
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26 мая 2017, 04:39
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Сколько стоит "ствол" в самарской деревне?
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5 мая 2017, 03:28
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Полиции могут разрешить стрелять в толпе для предотвращения теракта
В Госдуму внесен законопроект, принятие которого даст возможность полицейским применять оружие при большом скоплении людей. Об этом рассказывают российские СМИ.
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12 апреля 2017, 09:57