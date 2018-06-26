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Приставы помогли самарцу попасть в квартиру, в которую его не пускала бывшая жена

Приставы помогли самарцу попасть в квартиру, в которую его не пускала бывшая жена

Одна из самарских семей не поделила квартиру. Отношения между супругами испортились настолько, что им пришлось развестись. Сразу после этого женщина выбросила из жилого помещения вещи бывшего мужа и сменила замки на входной двери.

Мужчина обратился за помощью в суд. Дело в 

25 июня 2018, 11:05
31 нелегального мигранта выдворили приставы из Самарской области

31 нелегального мигранта выдворили приставы из Самарской области

Управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области отчиталось о депортации очередной группы нелегальных мигрантов. С 4 по 10 июня регион покинул 31 человек. Всего с начала года самарские приставы выдворили из страны 340 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают сотрудники 

14 июня 2018, 12:38
Приставы будут проверять на наличие долгов водителей катеров в Самарской области

Приставы будут проверять на наличие долгов водителей катеров в Самарской области

Управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области инициировало специальную акцию. Она называется «Должник на воде». В течение лета приставы будут останавливать водителей катеров и судовладельцев для того, чтобы проверить, не числятся ли за ними долги. Они будут не только 

7 июня 2018, 07:49
Из-за угрозы здоровью людей приставы закрыли бистро в Самаре

Из-за угрозы здоровью людей приставы закрыли бистро в Самаре

В Самаре судебные приставы на месяц закрыли бистро, где была выявлена угроза здоровью посетителей. В ходе внеплановой проверки в заведении обнаружены супы с грязными овощами, а начинки и кремы хранили на полу. В двух ваннах мыли и продукты, и посуду 

5 июня 2018, 11:17
В Китае на развод теперь можно подать через мессенджер

В Китае на развод теперь можно подать через мессенджер

В китайском мессенджере WeChat появилась необычная функция: теперь пользователи могут подать на развод через свой смартфон. В приложении доступна специальная кнопка «Брак». Любой желающий может нажать на нее и заполнить документы для развода. Пользователь должен ввести свои данные, информацию о 
1 июня 2018, 10:29
В Самаре открылся новый коворкинг-центр

В Самаре открылся новый коворкинг-центр

Коворкинг-центр «YellowRockets» открылся сегодня в областной столице. Это большой офис, в котором молодые бизнесмены, стартаперы и фрилансеры смогут за небольшие деньги арендовать рабочее место, вести переговоры и даже отдыхать.
В коворкинг-центре несколько зон. Рабочее пространство поделено на общую и тихую. 

31 октября 2017, 05:27
Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Бывшая жена выходца из России получила рекордную компенсацию в Лондоне при разводе. Ей достались 453 миллиона фунтов стерлингов.
Бывшей супруге россиянина перейдет свыше 41% семейных активов. Как информирует Telegraph, это беспрецедентная сумма за всю историю бракоразводных процессов в Великобритании.
Как 

12 мая 2017, 12:13
13% самарцев претендовали на жилье супруга при разводе

13% самарцев претендовали на жилье супруга при разводе

Такие данные по результатам опроса 1300 жителей области приводит портал n1.ru. Речь идет о тех случаях, когда один из членов семьи, не являющийся собственником недвижимости, предъявлял на нее претензии. При этом лишь в 15% случаев ее владелец соглашался отдать квартиру 

27 июня 2016, 02:45
Поволжский банк открывает новые офисы

Поволжский банк открывает новые офисы

К концу 2015 года на территории Поволжского банка будут работать более 600 современных офисов Сбербанка нового формата. В 2015 году количество переформатированных офисов увеличилось на 10%, до конца года банк планирует открыть и переформатировать ещё 14 офисов и ввести в 
27 ноября 2015, 02:40
Кризис добрался до офисной недвижимости

Кризис добрался до офисной недвижимости

Экономический кризис, спровоцировавший сокращения числа сотрудников на промышленных предприятиях, докатился до рынка коммерческой недвижимости. Офисные центры Самары столкнулись с проблемой оттока арендаторов. Особенно это коснулось дорогих помещений, которые занимали банки.

По данным Территориального агентства оценки, во 2-м квартале 2015 
5 октября 2015, 11:00
Ученые разъяснили, почему женщины толстеют

Ученые разъяснили, почему женщины толстеют

Оказывается, все дело в том, что представительницы прекрасного пола все меньше занимаются домашним хозяйством. Именно это стало основной причиной ожирения женщин Великобритании. Так, специалисты высчитали, что сейчас среднестатистическая британка тратит в день почти на 20% меньше времени и усилий, чем 
31 августа 2015, 08:42
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