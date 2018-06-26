Конфликт между бывшими супругами удалось разрешить только после вмешательства приставов. После развода мужа и жены суд разделил все их совместно нажитое имущество напополам. В список попал и офис. Супруг не спешил пускать женщину в это помещение. Только после того, как в дело вступили приставы, мужчина переоборудовал офис так, чтобы две его половины могли работать автономно друг от друга.
Женщина, в свою очередь, возвела в комнате разделительную стену и оборудовала отдельный вход, сообщили в УФССП России по Самарской области.
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