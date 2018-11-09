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В Самаре снова перекрыли Алма-Атинскую
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9 ноября 2018, 11:47
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В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту
В четверг, 8 ноября, стартовала укладка первого асфальта на Фрунзенском мостовом переходе. Работы идут на развязке, которая соединит будущий мост с улицей Шоссейной. Для строительства дороги специалисты компании-подрядчика «Самаратрансстрой» решили применить новую технологию, которая в нашем регионе практически не использовалась. …
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9 ноября 2018, 11:25
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Продажи автомобилей LADA бьют рекорды
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9 ноября 2018, 11:02
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Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков
Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Самарской области завел уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного …
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9 ноября 2018, 10:38
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В блогах: Жители Октябрьска начали получать «чёрные метки»
Владислав Токарев, директор МУП "Жилищное управление" из Октябрьска, сообщил в "Твиттере", что сразу 20 жителей этого города получили «чёрные метки». На двери их квартир коммунальщики прилепили наклейку "Стоп. Здесь живут неплательщики".
Под действие резонансной акции попали должники за …
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19 июля 2018, 09:59
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В Самаре управляющая компания грозится продавать долги жильцов коллекторам
В Самаре одна из управляющих компаний пригрозила продать долги собственников помещений коллекторским агентствам, если деньги не будут выплачены до 15 октября, пишет блогер mylifemyrules63 в городском ЖЖ-сообществе. По крайней мере так говорится в объявлениях, развешанных в домах.
Радикальную …
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8 октября 2017, 04:34
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В Самарской области 550 тысяч получателей компенсации за жилищно-коммунальные услуги
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9 марта 2017, 11:20
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В Самарской области долги за воду и канализацию превышают 1 млрд рублей
Население и предприятия Самары только за услуги водоснабжения и водоотведения должны поставщикам коммунальных ресурсов на конец января 1 миллиард 111 миллионов рублей. В Куйбышевском районе столицы губернии есть граждане, личный долг которых сопоставим с задолженностями целых ТСЖ. Ресурсоснабжающие организации вынуждены …
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9 февраля 2017, 02:53