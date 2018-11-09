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Материалы по теме:

В Самаре снова перекрыли Алма-Атинскую

В Самаре снова перекрыли Алма-Атинскую

Стало известно,  что 9 ноября в областной столице перекрыли дорогу на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской в районе дома № 72 по Алма-Атинской. Сейчас там ведутся земляные работы — на водоводе зафиксировали утечку. Напомним, что данный участок открыли буквально на 
9 ноября 2018, 11:47
В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту

В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту

В четверг, 8 ноября, стартовала укладка первого асфальта на Фрунзенском мостовом переходе. Работы идут на развязке, которая соединит будущий мост с улицей Шоссейной. Для строительства дороги специалисты компании-подрядчика «Самаратрансстрой» решили применить новую технологию, которая в нашем регионе практически не использовалась. 
9 ноября 2018, 11:25
Продажи автомобилей LADA бьют рекорды

Продажи автомобилей LADA бьют рекорды

Октябрь стал для АвтоВАЗа рекордным месяцем по объему продаж. В прошедшем месяце было реализовано 32 тысячи автомобилей LADA, что почти на 12 процентов больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта. Всего за 10 месяцев текущего года в России было 
9 ноября 2018, 11:02
Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков

Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков

Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Самарской области завел уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного 
9 ноября 2018, 10:38
В блогах: Жители Октябрьска начали получать «чёрные метки»

В блогах: Жители Октябрьска начали получать «чёрные метки»

Владислав Токарев, директор МУП "Жилищное управление" из Октябрьска, сообщил в "Твиттере", что сразу 20 жителей этого города получили «чёрные метки». На двери их квартир коммунальщики прилепили наклейку "Стоп. Здесь живут неплательщики".

Под действие резонансной акции попали должники за 
19 июля 2018, 09:59
В Самаре управляющая компания грозится продавать долги жильцов коллекторам

В Самаре управляющая компания грозится продавать долги жильцов коллекторам

В Самаре одна из управляющих компаний пригрозила продать долги собственников помещений коллекторским агентствам, если деньги не будут выплачены до 15 октября, пишет блогер mylifemyrules63 в городском ЖЖ-сообществе. По крайней мере так говорится в объявлениях, развешанных в домах.

Радикальную 
8 октября 2017, 04:34
В Самарской области 550 тысяч получателей компенсации за жилищно-коммунальные услуги

В Самарской области 550 тысяч получателей компенсации за жилищно-коммунальные услуги

Деньги из бюджета перечисляются гражданам только по факту оплаты ЖКУ. Если есть долги, то после их погашения. Большинство звонков и обращений жителей на горячую линию связаны именно с этим видом выплат. По итогам февраля их получили 337 тысяч человек. Задержки 

9 марта 2017, 11:20
В Самарской области долги за воду и канализацию превышают 1 млрд рублей

В Самарской области долги за воду и канализацию превышают 1 млрд рублей

Население и предприятия Самары только за услуги водоснабжения и водоотведения должны поставщикам коммунальных ресурсов на конец января 1 миллиард 111 миллионов рублей. В Куйбышевском районе столицы губернии есть граждане, личный долг которых сопоставим с  задолженностями целых ТСЖ. Ресурсоснабжающие организации вынуждены 

9 февраля 2017, 02:53
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