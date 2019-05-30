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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
Тольяттинка прописала в своей квартире 15 мигрантов

Тольяттинка прописала в своей квартире 15 мигрантов

Жительницу Автограда подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев. По данным регионального Главка полиции, 31-летняя женщина за деньги зарегистрировала в своей квартире 15 мужчин, которые прибыли в Самарскую область из ближнего зарубежья. При этом предприимчивая дама предоставлять им свою жилплощадь 
30 мая 2019, 11:53
В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей

В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей

В поселке Волжский Красноярского района обнаружили большой склад нелегального алкоголя. Хранилище располагалось на территории складского комплекса, принадлежащего Волжскому заводу бетоносмесительных машин, пишет «Самарское обозрение». По версии следователей, 62-летний бизнесмен в составе группы неустановленных лиц производил и хранил немаркированную продукцию. 
30 мая 2019, 09:36
В Самарской области осужденный пытался подкупить охранника

В Самарской области осужденный пытался подкупить охранника

В Самарской области осужденный, который находится в исправительной колонии №13, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Его подозревают в даче взятки. По версии следствия, 24 апреля этот человек через посредника передал 11 тысяч рублей сотруднику колонии за передачу телефона и 
29 мая 2019, 03:23
В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что 
29 мая 2019, 01:49
Робин Гуд «нервно курит»: Сызранец вынес из магазина 12 футболок и раздал их прохожим

Робин Гуд «нервно курит»: Сызранец вынес из магазина 12 футболок и раздал их прохожим

Сотрудниками полиции Сызрани установлен и задержан местный житель, подозреваемый в открытом хищении товара из торгового центра города.
 
В отдел полиции «Сызранское» поступило сообщение от управляющей одного из сетевых магазинов одежды, расположенном в ТЦ по проспекту 50 лет Октября. Бизнес-леди 

25 мая 2019, 03:03
В Самарской области мужчина похитил деталь вагона

В Самарской области мужчина похитил деталь вагона

Житель Самарской области пытался украсть деталь вагона, но его задержали полицейские на станции Похвистнево. 39-летний мужчина сумел забрать магистральную часть воздухораспределителя, ущерб оценили в 10 тысяч рублей. По данным Средневолжского ЛУ МВД на транспорте, подозреваемый планировал сбыть свою добычу в 
16 мая 2019, 03:10
Жадность фраеров сгубила: В Тольятти подростки угнали машину и толкали ее вдоль дороги

Жадность фраеров сгубила: В Тольятти подростки угнали машину и толкали ее вдоль дороги

Комичная ситуация случилась на днях в Тольятти. Местный житель заявил в полицию о пропаже автомобиля. ВАЗ-21065 был припаркован на неохраняемой стоянке и внезапно исчез. Ущерб автовладелец оценил в 50 тысяч рублей. Оперативный дежурный отправил ориентировку подразделениям полиции и Росгвардии.
1 мая 2019, 01:39
Жители трех районов Самары получили платежки с перерасчетом из-за коммунальной аварии

Жители трех районов Самары получили платежки с перерасчетом из-за коммунальной аварии

Жители трех районов Самары - Промышленного, Кировского и Октябрьского, получили квитанции с перерасчетом за отопление и горячую воду. Речь идет о домах и квартирах, которые до сих пор не оборудованы приборами учета. Как отметили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, 
12 февраля 2019, 01:47
Что ждет ЖКХ в Самарской области в 2019?

Что ждет ЖКХ в Самарской области в 2019?

В соответствии с решением российского правительства, повышение коммунальных тарифов в 2019 году будет двухэтапным. Первый раз предельно допустимые индексы, то есть общая сумма коммунальных платежей, вырастут 1 января - на 1,7%. Второй раз - с 1 июля - еще на 
20 декабря 2018, 08:10
Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области

Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области

В среду, 19 декабря, стало известно, на сколько повысится стоимость коммунальных услуг после Нового года. Цены на «коммуналку» вырастут в следующем году дважды — в январе, а затем летом, в июле.
 
- С 1 января повышение тарифов будет на 1,7%. Если 
19 декабря 2018, 02:34
Жители Самары задолжали за воду 1,5 млрд рублей

Жители Самары задолжали за воду 1,5 млрд рублей

В 2018 году самарские должники выплатили более 2 млрд рублей за воду. Однако по данным «РКС-Самара» ещё 1,5 млрд рублей остаются в карманах у неплательщиков.

Несмотря на широкий спектр мер, которые ведомство принимает для взыскания долгов, ситуация остаётся плачевной. Напомним, в этом году сотрудники «РКС-Самара» начали устанавливать так называемые 

3 декабря 2018, 07:10
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