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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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Тольяттинка прописала в своей квартире 15 мигрантов
Жительницу Автограда подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев. По данным регионального Главка полиции, 31-летняя женщина за деньги зарегистрировала в своей квартире 15 мужчин, которые прибыли в Самарскую область из ближнего зарубежья. При этом предприимчивая дама предоставлять им свою жилплощадь …
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30 мая 2019, 11:53
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В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей
В поселке Волжский Красноярского района обнаружили большой склад нелегального алкоголя. Хранилище располагалось на территории складского комплекса, принадлежащего Волжскому заводу бетоносмесительных машин, пишет «Самарское обозрение». По версии следователей, 62-летний бизнесмен в составе группы неустановленных лиц производил и хранил немаркированную продукцию. …
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30 мая 2019, 09:36
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В Самарской области осужденный пытался подкупить охранника
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29 мая 2019, 03:23
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В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что …
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29 мая 2019, 01:49
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Робин Гуд «нервно курит»: Сызранец вынес из магазина 12 футболок и раздал их прохожим
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25 мая 2019, 03:03
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В Самарской области мужчина похитил деталь вагона
Житель Самарской области пытался украсть деталь вагона, но его задержали полицейские на станции Похвистнево. 39-летний мужчина сумел забрать магистральную часть воздухораспределителя, ущерб оценили в 10 тысяч рублей. По данным Средневолжского ЛУ МВД на транспорте, подозреваемый планировал сбыть свою добычу в …
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16 мая 2019, 03:10
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Жадность фраеров сгубила: В Тольятти подростки угнали машину и толкали ее вдоль дороги
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1 мая 2019, 01:39
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Жители трех районов Самары получили платежки с перерасчетом из-за коммунальной аварии
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12 февраля 2019, 01:47
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Что ждет ЖКХ в Самарской области в 2019?
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20 декабря 2018, 08:10
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Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области
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19 декабря 2018, 02:34
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Жители Самары задолжали за воду 1,5 млрд рублей
В 2018 году самарские должники выплатили более 2 млрд рублей за воду. Однако по данным «РКС-Самара» ещё 1,5 млрд рублей остаются в карманах у неплательщиков.
Несмотря на широкий спектр мер, которые ведомство принимает для взыскания долгов, ситуация остаётся плачевной. Напомним, в этом году сотрудники «РКС-Самара» начали устанавливать так называемые …
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3 декабря 2018, 07:10
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