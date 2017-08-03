|
Милым тольяттинским бабушкам усложняют жизнь
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на местную мэрию, которая отвернулась от пенсионеров. С 5 августа тольяттинское транспортное предприятие "Зеленоглазое такси" по согласованию с профильным гордепартаментом решило изменить движение дачного маршрута № 322. Было: стадион "Торпедо"- СНТ "Брусяны". Станет: …
|
3 августа 2017, 07:35
|
Самым популярным подержанным внедорожником стала «Нива»
|
2 августа 2017, 08:16
|
Самару начали украшать мертвыми цветами
Блогер Алексей Сорокин предлагает чиновникам из самарской мэрии "посмотреть на великолепную клумбу из сухоцветов на пересечении Челюскинцев и Ново-Садовой". "Про эту огромную клумбу в районе знают многие. Её очень долго и старательно сажали рабочие, очень точно выверяли рисунок. Пока …
|
2 августа 2017, 06:47
|
День города: куда перенесут праздник и кто выступит перед самарцами?
Блогер ahalayma_halay решил выяснить, кого из артистов самарцы хотели бы увидеть и услышать в День города. "В мэрии сейчас ломают голову, где и как проводить этот праздник, - утверждает автор. - Площадь Куйбышева закрыта. Есть версия сделать праздник под …
|
2 августа 2017, 06:18
|
В Самаре выбирают место под кремль
«Почему в Самаре нет кремля и обсерватории?» - этот вопрос обсуждают в жж-сообществе samara_ru. «Например, в Астрахани, Нижнем Новгороде, нашей Сызрани и некоторых других городах ПФО кремль есть, а у нас нет, - пишет автор. - Вместе с тем …
|
1 августа 2017, 09:52
|
В Самаре служителя церкви задержали за кражу четырех машин
|
28 июля 2017, 09:09
|
АвтоВАЗ перестанет выпускать машины
|
21 июля 2017, 10:43
|
На АвтоВАЗе выпустили битопливную Lada Vesta CNG за 601 000 рублей
|
11 июля 2017, 10:47