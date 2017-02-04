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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области осужденный не поехал в колонию, есть фото

В Самарской области осужденный не поехал в колонию, есть фото

Вчера, 21 октября, ГУФСИН по Самарской области опубликовал сообщение с просьбой о помощи в розыске осужденного, который уклоняется от отбывания наказания в колонии-поселении №27.
 
Разыскивается 31-летний Филатов Алексей Юрьевич.
 
Приметы: рост высокий 177 см, плечи опущенные, волосы темно-русые, 

22 октября 2016, 04:54
Самарская колония купила поросят на откорм

Самарская колония купила поросят на откорм

"Исправительная колония № 16 Главного Управления Федеральной Службы Исполнения наказаний по Самарской области закупила живых свиней на 600 тысяч рублей. Животные приобретены на откорм, сообщается на портале госзакупок.
Закупка производилась у единственного поставщика (имя компании-победителя торгов не называется).

Согласно документации к 

25 июля 2016, 10:33
Самарское ГУФСИН заработало на выращенных в колонии тюльпанах 150 тысяч рублей

Самарское ГУФСИН заработало на выращенных в колонии тюльпанах 150 тысяч рублей

Начальник региональной службы исполнения наказаний Рамиз Алмазов рассказал, как сегодня живут заключенные, чем зарабатывают на жизнь, какие производства откроются в колониях в ближайшее время и где востребованы товары , сделанные в местах не столь отдаленных.

Их не коснулись ни 
6 апреля 2016, 10:50
Владислав Третьяк посетил хоккейный матч в самарской колонии

Владислав Третьяк посетил хоккейный матч в самарской колонии

Президент Федерации хоккея России, депутат Государственной думы РФ Владислав Третьяк посетил хоккейный матч между командами ИК-26 ГУФСИН России по Самарской области и ветеранами г. Тольятти.
 
Не секрет, что каждый приезд именитых спортсменов стимулирует осужденных к занятию спортом, достижению новых 
6 февраля 2016, 10:37
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