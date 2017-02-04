Библиотечный фонд исправительных учреждений Самарской области пополнился более чем на 1 000 единиц, сообщает региональный УФСИН. Житель Самары Юрий Тарасов подобрал для заключенных губернии произведения отечественных и зарубежных классиков, правовую литературу, мемуары военачальников, книги по исторической тематике.
- Буду искренне рад, – сказал самарец, – если кто-то из осужденных почерпнет из этих книг что-то ценное и важное для души, и встанет на путь законопослушной жизни.
Юрий Тарасов решился на благородный поступок, когда прочитал на сайте тюремного ведомства сообщение об открытии книжных уголков для посетителей в исправительных учреждениях региона. Небольшие библиотеки организованы в комнатах ожидания свиданий. И что важно, литературные уголки планируются пополнять путем благотворительных подарков со стороны жителей Самарской области.
Руководитель УФСИН России по Самарской области Рамиз Алмазов персонально поблагодарил неравнодушного гражданина.
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