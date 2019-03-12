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В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины
Жуткую находку обнаружили на полигоне «Преображенка» в Самарской области. При выгрузке мусора из грузовика Scania вместе с отходами выпало тело мужчины. На трупе были заметны следы сдавливания от пресса мусоровоза. Погибший - неизвестный мужчина примерно 40-50 лет, среднего телосложения, светловолосый, …
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12 марта 2019, 03:11
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Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир
В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, …
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12 марта 2019, 02:31
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Мужчина, которого сбил поезд в Сызрани, убирал снег с путей
Стали известны детали трагедии на железной дороге в Сызрани, которая произошла во вторник утром,12 марта. В дежурную часть Сызранского линейного отдела в 08:47 позвонила дежурная центрального парка станции Сызрань-1. Женщина рассказала, что машинист пассажирского проезда «Москва-Самара» на 966 километре …
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12 марта 2019, 01:54
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В Самаре перекрыли Ставропольскую
С 12:00 вторника, 12 марта, в областной столице закрыто движение по улице Ставропольской. По данным «РКС-Самара», с 11:50 12 марта дорогу по улице Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова полностью перекрыли из-за ремонтно-восстановительных работ в колодце. Движение транспорта по …
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12 марта 2019, 01:26
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Глава ФАС уверен, что россияне переплачивают за ЖКХ
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11 марта 2019, 09:08
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В Самаре обрушился козырек подъезда в многоэтажке на Стара-Загоре
В воскресенье, 10 марта, в одном из домов на улице Стара-Загора, расположенном неподалеку от парка имени Гагарина, случилось ЧП. Там обрушился козырек подъезда, рассказали очевидцы в соцсетях. Только чудом никто не пострадал — в этот момент женщина выходила из …
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11 марта 2019, 11:34
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«Попали в ловушку»: с крыши дома на Молодогвардейской в Самаре обрушилась огромная глыба снега
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11 марта 2019, 11:07
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Потребители задолжали "Т-плюс" за тепло 59 млрд рублей
По итогам 2018 года потребители "Т-Плюс" задолжали 59 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Уровень недоимок остался на уровне предыдущего года. В Самарской области дебиторская задолженность превысила 8 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, наиболее крупная категория должников - организации-посредники. Речь …
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7 марта 2019, 10:27
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Из-за протекающей крыши в самарской квартире растут грибы размером с кулак
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7 марта 2019, 03:44
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«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок
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7 марта 2019, 12:53
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Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов
В Тольятти полицейские задержали директора одной из управляющих компаний. Сейчас 48-летнего мужчину подозревают в мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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6 марта 2019, 02:23
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Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером
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5 марта 2019, 01:39
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За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?
Минтранс РФ готовит проект дорожной карты по созданию в городах специальных зон, в которые будет запрещен въезд для неэкологичного автотранспорта. Пока идею планируется реализовывать в порядке эксперимента на территории Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ».
Зоны, которые попадут под …
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4 марта 2019, 03:06
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В Самарской области алиментщик устроился на работу после ареста смартфона
Судебные приставы из Волжского района завели исполнительное производство в отношении отца трехлетней девочки - он не выплачивал алименты собственному ребенку. Во время разбирательства выяснилось, что у мужчины нет официальной работы и куда-либо устроиться он не пытался. Алиментщика вызвали на прием …
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4 марта 2019, 02:22
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Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода
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28 февраля 2019, 05:06
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Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов
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22 февраля 2019, 10:55
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Компания IKEA откроет в России магазины нового типа
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14 июня 2018, 11:25
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Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью
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23 июля 2017, 04:08
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Компания IKEA выплатит семьям из США компенсацию за убитых комодами детей
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22 декабря 2016, 05:30
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IKEA отзывает 1,66 млн опасных комодов в Китае
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12 июля 2016, 03:06
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