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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 11.03.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины

В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины

Жуткую находку обнаружили на полигоне «Преображенка» в Самарской области. При выгрузке мусора из грузовика Scania вместе с отходами выпало тело мужчины. На трупе были заметны следы сдавливания от пресса мусоровоза. Погибший - неизвестный мужчина примерно 40-50 лет, среднего телосложения, светловолосый, 
12 марта 2019, 03:11
Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир

Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир

В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, 
12 марта 2019, 02:31
Мужчина, которого сбил поезд в Сызрани, убирал снег с путей

Мужчина, которого сбил поезд в Сызрани, убирал снег с путей

Стали известны детали трагедии на железной дороге в Сызрани, которая произошла во вторник утром,12 марта. В дежурную часть Сызранского линейного отдела в 08:47 позвонила дежурная центрального парка станции Сызрань-1. Женщина рассказала, что машинист пассажирского проезда «Москва-Самара» на 966 километре 
12 марта 2019, 01:54
В Самаре перекрыли Ставропольскую

В Самаре перекрыли Ставропольскую

С 12:00 вторника, 12 марта, в областной столице закрыто движение по улице Ставропольской. По данным «РКС-Самара», с 11:50 12 марта дорогу по улице Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова полностью перекрыли из-за ремонтно-восстановительных работ в колодце. Движение транспорта по 
12 марта 2019, 01:26
Глава ФАС уверен, что россияне переплачивают за ЖКХ

Глава ФАС уверен, что россияне переплачивают за ЖКХ

Большинство жителей России в два раза переплачивают за некоторые коммунальные услуги, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. По его мнению, тарифы ЖКХ завышены в большинстве регионов. В частности, в двух соседних деревнях тарифы на воду могут разниться в 
11 марта 2019, 09:08
В Самаре обрушился козырек подъезда в многоэтажке на Стара-Загоре

В Самаре обрушился козырек подъезда в многоэтажке на Стара-Загоре

В воскресенье, 10 марта, в одном из домов на улице Стара-Загора, расположенном неподалеку от парка имени Гагарина, случилось ЧП. Там обрушился козырек подъезда, рассказали очевидцы в соцсетях. Только чудом никто не пострадал — в этот момент женщина выходила из 
11 марта 2019, 11:34
«Попали в ловушку»: с крыши дома на Молодогвардейской в Самаре обрушилась огромная глыба снега

«Попали в ловушку»: с крыши дома на Молодогвардейской в Самаре обрушилась огромная глыба снега

В воскресенье, 10 марта, жители дома № 110 по улице Молодогвардейской в Самарском районе областной столицы испытали шок и оказались буквально в снежной ловушке. Примерно в 18:00 с крыши жилой двухэтажки обрушилась огромная глыба из снега и льда и перегородила 
11 марта 2019, 11:07
Потребители задолжали

Потребители задолжали "Т-плюс" за тепло 59 млрд рублей

По итогам 2018 года потребители "Т-Плюс" задолжали 59 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Уровень недоимок остался на уровне предыдущего года. В Самарской области дебиторская задолженность превысила 8 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, наиболее крупная категория должников - организации-посредники. Речь 
7 марта 2019, 10:27
Из-за протекающей крыши в самарской квартире растут грибы размером с кулак

Из-за протекающей крыши в самарской квартире растут грибы размером с кулак

С наступлением весны и оттепели проблема протечек в многоквартирных домах в Самаре обострилась. Так, жильцы одной из квартир дома №36 по улице Георгия Димитрова столкнулись с неприятным явлением: из-за протекающей крыши на потолке у них растут грибы. Причем большие.
 
- В 
7 марта 2019, 03:44
«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок

«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок

Одна из жительниц областной столицы сообщила в социальных сетях, что в квартире дома №45 по улице Калинина обвалился потолок. Ее сын, пятилетний мальчик, не пострадал только за счет везения. 
 
«Мальчик 5 лет чудом уцелел. В ПЖРТ 11 отказались устранять течь крыши. 
7 марта 2019, 12:53
Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов

Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов

В Тольятти полицейские задержали директора одной из управляющих компаний. Сейчас 48-летнего мужчину подозревают в мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

- С февраля 2012 по сентябрь 2015 года подозреваемый не перечислял на расчетный счет ресурсоснабжающей организации деньги, поступившие от жителей многоквартирного 
6 марта 2019, 02:23
Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером

Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером

Ремонт на теплотрассе на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе в Самаре рассчитывают закончить в 23:00 вторника, 5 марта. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, в 5:00 во вторник там произошел прорыв теплотрассы диаметром 900 мм.
 
- Для 
5 марта 2019, 01:39
За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?

За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?

Минтранс РФ готовит проект дорожной карты по созданию в городах специальных зон, в которые будет запрещен въезд для неэкологичного автотранспорта. Пока идею планируется реализовывать в порядке эксперимента на территории Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ».

Зоны, которые попадут под 
4 марта 2019, 03:06
В Самарской области алиментщик устроился на работу после ареста смартфона

В Самарской области алиментщик устроился на работу после ареста смартфона

Судебные приставы из Волжского района завели исполнительное производство в отношении отца трехлетней девочки - он не выплачивал алименты собственному ребенку. Во время разбирательства выяснилось, что у мужчины нет официальной работы и куда-либо устроиться он не пытался. Алиментщика вызвали на прием 
4 марта 2019, 02:22
Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода

Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода

Должник из Самарской области рассчитался с родственниками после того, как приставы арестовали его имущество. Исполнительное производство завели в отделе Октябрьска. Местный житель должен был отдать жене брата 300 тысяч рублей, которые он занял, но не вернул в оговоренный срок. Судебные 
28 февраля 2019, 05:06
Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов

Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов

Житель Самарской области погасил долги по коммуналке после ареста его счетов. В отделе судебных приставов Отрадного завели исполнительное производство о взыскании с местного жителя долгов за газ, тепло и электроэнергию. На мужчине «висела» задолженность в 33 тысячи рублей. Во время 
22 февраля 2019, 10:55
Компания IKEA откроет в России магазины нового типа

Компания IKEA откроет в России магазины нового типа

В ближайшие несколько месяцев IKEA собирается открыть в России 5-7 магазинов небольшого формата. Но это станет возможным только, если пилотный проект в Москве будет успешным. Новый магазин недавно появился в российской столице и совмещает дизайн-студию кухонь и гардеробов, а также 
14 июня 2018, 11:25
Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью

Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью

В ночь на 23 июля в Кировском районе Самары произошел крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, в 2:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на улице Олимпийской. Горели складские и производственные помещения. По предварительным данным, пожар 
23 июля 2017, 04:08
Компания IKEA выплатит семьям из США компенсацию за убитых комодами детей

Компания IKEA выплатит семьям из США компенсацию за убитых комодами детей

Три семьи из США получат от Шведской корпорации IKEA денежную компенсацию за погибших из-за неустойчивой мебели детей. Во всех случаях причиной трагедий стали комоды. Общая сумма выплат составит 50 миллионов долларов.
Первой жертвой комода-убийцы марки MALM стал двухлетний малыш, на 

22 декабря 2016, 05:30
IKEA отзывает 1,66 млн опасных комодов в Китае

IKEA отзывает 1,66 млн опасных комодов в Китае

Мебельный гигант IKEA сегодня объявил о том, что отзывает комоды и шкафы Malm в КНР. Это касается мебели, произведенной в 1999-2016 годах.
Согласно появившейся информации, данный процесс коснется 1,66 млн экземпляров мебели. Как известно, недавно фирма собиралась отозвать 36 млн 

12 июля 2016, 03:06
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