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Самарских заключенных хотели накормить сомнительными овощами
В самарской исправительной колонии №13 обнаружили 28 тонн овощей и гречки, которые не прошли государственный карантинный фитосанитарный контроль. Это является нарушением ФЗ «О карантине растений», сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. В отношении должностного лица из исправительного учреждения завели административное дело. …
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21 апреля 2017, 02:40
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По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка
17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
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18 апреля 2017, 11:12
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Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке
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17 апреля 2017, 12:27
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В Сызрани 2-летний малыш запер маму на балконе
Вчера, 14 апреля, в Сызрани местные спасатели отработали неординарный несчастный случай. Молодая женщина оказалась взаперти на собственном балконе, передает 63.ru.
В службу спасения позвонили соседи, которые услышали крики «пленницы». Они рассказали оперативному дежурному, что ситуация крайне сложная: в квартире остались без …
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15 апреля 2017, 04:48
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Тонем: самарец пытался сбежать от наводнения и не успел
В четверг, 13 апреля, под Самарой случился потоп. Наводнение застигло врасплох автомобилиста, ехавшего на внедорожнике «УАЗ-Патриот» через Смышляевку. Река Падовка вышла из берегов и дорогу под железнодорожным мостом стремительно затопило. Двигатель машины заглох, 46-летний водитель даже не успел покинуть салон.
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14 апреля 2017, 10:03
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Олимпийские чемпионы стали свидетелями матча в самарской колонии
Двукратные олимпийские чемпионы, хоккеисты Борис Майоров и Борис Михайлов оказались в самарской исправительной колонии №6. Как выяснилось, попасть туда можно не только в наказание за преступление. Легенды советского спорта стали почетными гостями ледового поединка между заключенными и командой «Фрегат», выступающей …
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30 января 2017, 03:04
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Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии
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29 декабря 2016, 03:00
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В Самаре судят банду наёмных киллеров
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17 ноября 2016, 10:34
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В Петербурге подросток погиб, делая селфи на крыше дома
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18 мая 2015, 07:07
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В Самаре с крыши здания на ул. Ново-Садовой сняли молодого человека
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24 марта 2015, 09:19
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Обрушения крыши в самарском магазине IKEA не было
Пресс-служба IKEA в России опровергла информацию об обрушении крыши в самарском магазине мебели, расположенном в торговом центре "Мега". Напомним, сегодня днем в социальных сетях появились данные, что в IKEA рухнула кровля. Сообщалось, что пострадавших нет, ущерб незначительный.
Телерадиокомпания «ТЕРРА» обратилась в …
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22 декабря 2014, 08:38
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В Сызрани с козырька балкона 9-го этажа снимали 14-летнего подростка
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18 августа 2014, 11:22
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В Самаре на ул. Чернореченской трамвай сбил пенсионерку
Пожилая женщина, попавшая под трамвай на улице Чернореченской, выжила и доставлена в больницу, сообщает портал «ProГород-Самара». Инцидент произошел во вторник, 1 апреля 2014 года, примерно в 18:20. О состоянии пострадавшей в настоящий момент не сообщается.
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2 апреля 2014, 12:57
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В Самаре обвалилась стена жилого дома на ул. Чернореченской (ФОТО)
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26 марта 2014, 10:03