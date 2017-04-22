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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
Родственники обратились в полицию и в добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
 

18 апреля 2017, 11:12
Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке

Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке

На реке Самарке двое мужчин, рискуя жизнью, решили сделать эффектное селфи на бревне, которое несло течением. Они перебрались на дерево со своей резиновой лодки, но обратно вернуться не смогли – бревно уже уплыло дальше по реке. Инцидент произошел на территории 

17 апреля 2017, 12:27
В Сызрани 2-летний малыш запер маму на балконе

В Сызрани 2-летний малыш запер маму на балконе

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В службу спасения позвонили соседи, которые услышали крики «пленницы». Они рассказали оперативному дежурному, что ситуация крайне сложная: в квартире остались без 

15 апреля 2017, 04:48
Тонем: самарец пытался сбежать от наводнения и не успел

Тонем: самарец пытался сбежать от наводнения и не успел

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Олимпийские чемпионы стали свидетелями матча в самарской колонии

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30 января 2017, 03:04
Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии

Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии

Минюст утвердил новые правила распорядка в колониях и тюрьмах. Ведомство увеличило количество платных услуг для заключенных. Например, теперь осужденный может заказать фотосессию в колонии на память. Съемка пройдет под контролем администрации, лишнее в кадр не попадет. Можно снять и видеоролик 

29 декабря 2016, 03:00
В Самаре судят банду наёмных киллеров

В Самаре судят банду наёмных киллеров

В Самаре судят банду, нападавшую на людей по найму.

К 9 годам колонии особого режима суд уже приговорил организатора этой банды Максима Потапова. По версии следствия, в декабре 2014 года после выхода из колонии за совершение тяжких преступлений мужчина создал в 

17 ноября 2016, 10:34
В Петербурге подросток погиб, делая селфи на крыше дома

В Петербурге подросток погиб, делая селфи на крыше дома

17 мая около 21:00 около дома №37 по ул. Зайцева в Северной столице погиб подросток. 15-летний юноша с другом забрался на крышу дома, чтобы сделать удачное селфи. После того как фото были готовы, подростки стали спускаться по пожарной лестнице. Когда 
18 мая 2015, 07:07
В Самаре с крыши здания на ул. Ново-Садовой сняли молодого человека

В Самаре с крыши здания на ул. Ново-Садовой сняли молодого человека

Вечером в понедельник, 23 марта, в экстренные службы Самары поступила информация о том, что на крыше здания на ул. Ново-Садовой видели молодого человека. Были опасения, что он может прыгнуть вниз. Специалисты уговорили парня спуститься вниз. Зачем он залез на крышу, 
24 марта 2015, 09:19
Обрушения крыши в самарском магазине IKEA не было

Обрушения крыши в самарском магазине IKEA не было

Пресс-служба IKEA в России опровергла информацию об обрушении крыши в самарском магазине мебели, расположенном в торговом центре "Мега". Напомним, сегодня днем в социальных сетях появились данные, что в IKEA рухнула кровля. Сообщалось, что пострадавших нет, ущерб незначительный.

Телерадиокомпания «ТЕРРА» обратилась в 

22 декабря 2014, 08:38
В Сызрани с козырька балкона 9-го этажа снимали 14-летнего подростка

В Сызрани с козырька балкона 9-го этажа снимали 14-летнего подростка

В воскресенье, 17 августа, в 8 часов вечера в Сызрани на ул. 50 лет Октября спасатели снимали с козырька балкона подростка, сообщает «Маленькая Сызрань».
Для спасения 14-летнего мальчика прибыли пожарные с коленчатым подъемником. Благодаря их слаженным действиям подросток был спущен 

18 августа 2014, 11:22
В Самаре на ул. Чернореченской трамвай сбил пенсионерку

В Самаре на ул. Чернореченской трамвай сбил пенсионерку

Пожилая женщина, попавшая под трамвай на улице Чернореченской, выжила и доставлена в больницу, сообщает портал «ProГород-Самара». Инцидент произошел во вторник, 1 апреля 2014 года, примерно в 18:20. О состоянии пострадавшей в настоящий момент не сообщается.
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В Самаре обвалилась стена жилого дома на ул. Чернореченской (ФОТО)

В Самаре обвалилась стена жилого дома на ул. Чернореченской (ФОТО)

С фасада многоэтажного здания на ул. Чернореченской, 57, обвалились кирпичи. Они упали рядом с домом с высоты нескольких этажей. По предварительной информации, пострадавших нет. По данным сайта «Все дома России», всего в здании 11 этажей, на первом расположено несколько офисных 

26 марта 2014, 10:03
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