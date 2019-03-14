«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны … Полицейские узнали, что 44-летний житель Пестравского района может быть причастен к обороту наркотиков. Силовики задержали подозреваемого у него на работе. Во время разговора мужчина внезапно упал, у него начались судороги. На место вызвали врачей, которые обследовали пациента и объяснили, что