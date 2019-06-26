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В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»
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26 июня 2019, 09:02
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В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой
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26 июня 2019, 05:34
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Новым председателем областного Арбитражного суда стал Сергей Каплин
В Самарской области назначен новый председатель Арбитражного суда, им стал Сергей Каплин. В указе президента России от 19 июня говорится, что он будет занимать этот пост в течение шести лет. Напомним, в конце февраля его кандидатуру согласовала Высшая …
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26 июня 2019, 04:52
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В Самаре уберут парковку на Аэродромной
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26 июня 2019, 04:35
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В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе
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26 июня 2019, 01:44
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Самарец без прав протаранил деревья и сбежал, бросив раненую спутницу
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26 июня 2019, 11:42
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В Самаре бизнесмен скрыл налоги на 100 млн рублей
В столице 63-го региона завели дело в отношении бизнесмена, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2015 по 2017 год директор компании, которая оказывает услуги по ремонту и содержанию газонефтепроводов, умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы. Правоохранители …
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26 июня 2019, 08:22
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В Самаре женщина на самокате оказалась под колесами иномарки
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25 июня 2019, 03:40
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Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве 27-летнего дзюдоиста из Тольятти
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25 июня 2019, 12:31
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Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга
Продолжается расследование убийства 27-летнего тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира. По информации регионального Следственного комитета он погиб в тольяттинском кафе «Левша».
ЧП произошло 24 июня около 15 часов 50 минут. Между четверыми посетителями кафе, среди которых был и Евгений Кушнир, разгорелся …
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25 июня 2019, 11:57
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В Самарской области изъяли 10 кг героина, который прятали в музыкальных колонках
В Самарской области сотрудники Управления ФСБ по региону пресекли канал поставок наркотиков с территории Башкортостана. Как отметили в ведомстве, незаконный «бизнес» создала этническая организованная преступная группировка. 19 июня задержали ее лидера - 42-летнего гражданина России. Кроме того, правоохранители поймали двух …
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25 июня 2019, 10:35
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В Тольятти из травмата застрелили мастера спорта по дзюдо
В понедельник, 24 июня, в Тольятти скончался мастер по дзюдо Евгений Кушнир. «Сегодня трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений, выражаем соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении группы «Федерация дзюдо г. Тольятти».
По предварительным …
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25 июня 2019, 08:20
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В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице
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24 июня 2019, 04:16
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В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу
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20 июня 2019, 08:23
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В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса
В Самарской области в поле зрения правоохранителей попали двое полицейских. 10 июня сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали силовиков при получении денег. Эти люди были оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самарской области, один из …
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14 июня 2019, 08:16
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В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке
В Автограде возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы. По версии следствия, главный государственный инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 в марте 2019 года получил от директора проверяемой организации 1 млн рублей. Взятка была …
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10 июня 2019, 11:35
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В Самаре за взятку будут судить бывших полицейских
В суд Красноглинского района Самары направили уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и бывшего старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска ОП № 8 (Красноглинский район) …
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17 мая 2019, 08:50
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