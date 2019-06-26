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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»

В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»

В Тольятти в среду вечером локализовали лесной пожар, распространение огня прекращено. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 16:00 среды, 26 июня. Вспыхнул лес в районе предприятия «АвтоВАЗагрегат». 

- На месте был развернут оперативный штаб. В борьбе с огнем 
26 июня 2019, 09:02
В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой

В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой

В среду, 26 июня, возник пожар в столице 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 16:39. Когда пожарные подразделения прибыли по указанному адресу - к дому № 90 по улице Санфировой, то выяснилось - там горят мусор и сарай 
26 июня 2019, 05:34
Новым председателем областного Арбитражного суда стал Сергей Каплин

Новым председателем областного Арбитражного суда стал Сергей Каплин

В Самарской области назначен новый председатель Арбитражного суда, им стал Сергей Каплин. В указе президента России от 19 июня говорится, что он будет занимать этот пост в течение шести лет. Напомним, в конце февраля его кандидатуру согласовала Высшая 
26 июня 2019, 04:52
В Самаре уберут парковку на Аэродромной

В Самаре уберут парковку на Аэродромной

В столице 63-го региона разберутся с парковкой, расположенной на улице Аэродромной. Накануне, 25 июня, инициативная группа жителей домов № 44,46 и 48 пришла на прием к главе Самары Елене Лапушкиной. Самарцы рассказали, по соседству с их многоэтажками находится автостоянка, которая 
26 июня 2019, 04:35
В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

Во вторник, 25 июня, легковушка не смогла разъехаться с мини-трактором в Самарской области. В 22:21 27-летний водитель ехал по 21 километру трассы Борма – Кошки - Погрузная на ВАЗ 2105. Парень направлялся со стороны Самары в Кошки, но нарушил правила, 
26 июня 2019, 01:44
Самарец без прав протаранил деревья и сбежал, бросив раненую спутницу

Самарец без прав протаранил деревья и сбежал, бросив раненую спутницу

Ночью во вторник, 25 июня, в Самаре автомобилист врезался в деревья, а затем сбежал. По данным областного ГУ МВД, это случилось в 04:00. 24-летний парень, у которого не было водительских прав, ехал на иномарке Toyota Mark II по улице Маломосковской. 
26 июня 2019, 11:42
В Самаре бизнесмен скрыл налоги на 100 млн рублей

В Самаре бизнесмен скрыл налоги на 100 млн рублей

В столице 63-го региона завели дело в отношении бизнесмена, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2015 по 2017 год директор компании, которая оказывает услуги по ремонту и содержанию газонефтепроводов, умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы. Правоохранители 
26 июня 2019, 08:22
В Самаре женщина на самокате оказалась под колесами иномарки

В Самаре женщина на самокате оказалась под колесами иномарки

В понедельник вечером, 24 июня, под колесами машины в столице 63-го региона оказался пешеход. 24-летняя женщина ехала на иномарке Skoda Rapid по улице Пионерской в сторону Чапаевской. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, при проезде прямо в 
25 июня 2019, 03:40
Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве 27-летнего дзюдоиста из Тольятти

Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве 27-летнего дзюдоиста из Тольятти

Предполагаемого убийцу тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира объявили в розыск. Подозреваемым по резонансному делу проходит 31-летний Эльшан Эльман Оглы Гахирманов, гражданин одной соседних республик, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Как отметили силовики, в период с 14:30 по 15:20 в кафе 
25 июня 2019, 12:31
Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга

Дзюдоист из Тольятти мог погибнуть в резне из-за долга

Продолжается расследование убийства 27-летнего тольяттинского дзюдоиста Евгения Кушнира. По информации регионального Следственного комитета он погиб в тольяттинском кафе «Левша».
 
ЧП произошло 24 июня около 15 часов 50 минут. Между четверыми посетителями кафе, среди которых был и Евгений Кушнир, разгорелся 
25 июня 2019, 11:57
В Самарской области изъяли 10 кг героина, который прятали в музыкальных колонках

В Самарской области изъяли 10 кг героина, который прятали в музыкальных колонках

В Самарской области сотрудники Управления ФСБ по региону пресекли канал поставок наркотиков с территории Башкортостана. Как отметили в ведомстве, незаконный «бизнес» создала этническая организованная преступная группировка. 19 июня задержали ее лидера - 42-летнего гражданина России. Кроме того, правоохранители поймали двух 
25 июня 2019, 10:35
В Тольятти из травмата застрелили мастера спорта по дзюдо

В Тольятти из травмата застрелили мастера спорта по дзюдо

В понедельник, 24 июня, в Тольятти скончался мастер по дзюдо Евгений Кушнир. «Сегодня трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений, выражаем соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении группы «Федерация дзюдо г. Тольятти».

По предварительным 
25 июня 2019, 08:20
В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице

В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице

В воскресенье, 23 июня, в Сызрани произошла авария, в которой один человек погиб, а второй - получил серьезные травмы. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в 11:45 52-летний водитель ехал на иномарке Infiniti EX25 по улице Жукова 
24 июня 2019, 04:16
В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу

В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, которых подозревают во взяточничестве и двух местных жителей — им инкриминируют посредничество во взяточничестве. По версии следствия, 10 июня, правоохранители получили 310 и 40 тысяч рублей через посредников. 
20 июня 2019, 08:23
В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса

В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса

В Самарской области в поле зрения правоохранителей попали двое полицейских. 10 июня сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали силовиков при получении денег. Эти люди были оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самарской области, один из 
14 июня 2019, 08:16
В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке

В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке

В Автограде возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы. По версии следствия, главный государственный инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 в марте 2019 года получил от директора проверяемой организации 1 млн рублей. Взятка была 
10 июня 2019, 11:35
В Самаре за взятку будут судить бывших полицейских

В Самаре за взятку будут судить бывших полицейских

В суд Красноглинского района Самары направили уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и бывшего старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска ОП № 8 (Красноглинский район) 
17 мая 2019, 08:50
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