Самарские силовики раскрыли попытку ограбления банкомата. Преступление было совершено в ночь на 12 января в Промышленном районе. По данным полиции, грабитель пытался взломать терминал самообслуживания, установленный в помещении одного из самарских банков. Он пытался вывести технику из строя с помощью ноутбука и дрели. Просверлил в корпусе банкомата отверстие, и хотел подключить к устройству свой переносной компьютер. Но у него ничего не вышло и он скрылся. По факту покушения на кражу было заведено уголовное дело.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Подозреваемого удалось задержать с поличным всего пять дней спустя в другом самарском банке.
Задержанный – безработный самарец, в сводках МВД прежде не фигурировал. «В содеянном он полностью признался», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Дома у подозреваемого нашли компьютерную технику, которую он хотел использовать для взлома банкоматов. Самарцу предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд.
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