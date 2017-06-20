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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»

Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»

В Самарской области направлено в суд уголовное дело о хищении мошенниками 185 миллионов рублей у «Россельхозбанка». На скамье подсудимых двое, в том числе сотрудник финансового учреждения.  По сообщению региональной прокуратуры, директор ООО «Совхоз России» Виктор Карпунин и управляющий допофисом «Россельхозбанка» 

16 июня 2017, 10:45
Самарцы становятся рабами кредитов

Самарцы становятся рабами кредитов

Уровень жизни россиян продолжает падать, и все больше людей начинают жить в кредит. По данным объединенного кредитного бюро, сегодня более 60% экономически активного населения имеют долги перед банками. При этом по итогам первого квартала 2017 года жители ПФО чаще других 

15 июня 2017, 02:52
Банки будут тратить на информбезопасность до 15% прибыли

Банки будут тратить на информбезопасность до 15% прибыли

Российским банкам придется направить до 15 процентов от своей прибыли на обеспечение информбезопасности. Об этом говорится в новом ГОСТе, разработанном Центробанком. Документ вступит в силу в 2019 году. Всего кредитным организациям потребуется внедрить более 400 мер защиты. Они должны обезопасить 

15 июня 2017, 12:59
Банки продолжат тратить деньги на охрану и бронированные машины

Банки продолжат тратить деньги на охрану и бронированные машины

Российские банки не намерены отказываться от броневиков и охраны. Это несмотря на то, что Центробанк разрешил заменить их спецустройствами с краской, которая портит купюры при несанкционированном вскрытии контейнера с деньгами. Как пишут «Известия», кредитные организации решили использовать все средства защиты 

14 июня 2017, 09:08
В России новый вирус атакует банкоматы

В России новый вирус атакует банкоматы

В РФ заговорили о новом вирусе, который дает возможность преступникам извлекать наличные в обход банковских счетов. Об этом информирует "Коммерсант".
О новом способе рассказывается в специальном письме ЦБ, полученном участниками рынка. Как поясняют эксперты, вирус находится в оперативной памяти банкомата, 

20 марта 2017, 09:25
Россиян научат получать в банкомате деньги без пластиковых карт

Россиян научат получать в банкомате деньги без пластиковых карт

Россияне получили возможность получать деньги в банкоматах по отпечаткам пальцев или после сканирования сетчатки глаза. Умные терминалы тестируют в отделениях крупных российских банков. При работе с ними можно обойтись без пластиковой карты.

Новые банкоматы совмещают не только инновационную составляющую считывающего устройства, 

28 декабря 2016, 03:23
В РФ появились биометрические банкоматы

В РФ появились биометрические банкоматы

В отделениях государственных российских банков появились банкоматы с биометрическими параметрами. О новшестве рассказывает «Российская газета».
Схема работы проста. Сначала банкомат сканирует отпечатки пальцев или сетчатку глаза. Затем он дает клиенту возможность воспользоваться всеми услугами, которые предоставляет это финансово-кредитное учреждение.
Как 

28 декабря 2016, 12:44
В Сбербанке рассказали о новом способе хищения денег из банкоматов

В Сбербанке рассказали о новом способе хищения денег из банкоматов

СМИ сообщили об очередном способе хищения средств из банкоматов. О мошеннической схеме под названием drilled box журналистам рассказал зампред банка Станислав Кузнецов.
В определенных марках банкоматов преступники просверливают небольшую дырочку, через которую особым образом выкачивают деньги. Как утверждается, так злоумышленники 

19 октября 2016, 11:58
Хакеры могут взломать компьютер через торрент-трекеры

Хакеры могут взломать компьютер через торрент-трекеры

В торрент-трекерах найдена уязвимость, с помощью которой хакер сможет провести DDoS-атаку через чужие компьютеры.

ПК, на котором запущен торрент-клиент, такой как BitTorrent Sync, uTorrent и Vuze, становится одним из  участников ботнета, проводящего атаки. IP-адрес компьютера, с которого произошел запуск 
18 августа 2015, 05:49
Миллионы смартфонов на Android оказались под угрозой взлома

Миллионы смартфонов на Android оказались под угрозой взлома

Это касается устройств LG, Samsung, HTC и ZTE.

Из-за уязвимости Certify-gate вредоносные приложения могут получить  полный контроль над гаджетом. Под угрозой - личная информация, в том числе финансовая, местонахождение смартфона, микрофонные записи. Мошенники даже могут записать телефонные разговоры.
11 августа 2015, 04:32
Хакеры похитили у российских банков более 1 миллиарда рублей

Хакеры похитили у российских банков более 1 миллиарда рублей

Команда из нескольких человек смогла облегчить счета отечественных финансовых учреждений на сумму в миллиард рублей за неполные два года. Преступники нанесли урон 50 финансовым учреждениям, используя программу Anunak. В результате контроль над компьютерами системных администраторов банков и персонала переходил в 

22 декабря 2014, 08:58
В Госдуме пытались обокрасть банкомат

В Госдуме пытались обокрасть банкомат

Как стало известно, в Государственной думе в ночь на 23 октября на 12 этаже пытались взломать банкомат. Его нижняя часть сильно повреждена – были выдраны куски железной обивки. Первым об инциденте сообщил в своем аккаунте в твиттере депутат от "Единой 

23 октября 2014, 02:27
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