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В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров
В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска …
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25 февраля 2019, 12:37
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В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот
В областной столице планируют построить 22-этажный дом в Куйбышевском районе. Здание хотят возвести на улице Белорусской (Сухая Самарка). По плану в этом доме будет 570 квартир, 88 из них будут переданы подросшим детям-сиротам. Желание стать застройщиком высказали сотрудники «Поволжской строительной …
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25 февраля 2019, 10:01
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку
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22 февраля 2019, 12:18
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Собранный вручную ветераном войны автомобиль «Победа» продают в Сызрани
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19 марта 2018, 09:31
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«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани
Житель Сызрани выставил на продажу раритетный автомобиль. Соответствующее объявление появилось на одном из крупных сайтов. Речь в нем идет об автомобиле ГАЗ-21 «Волга» 1968 года выпуска. Пробег полувековой машины составляет 55 тысяч километров.
По словам продавца, «Волга», несмотря …
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6 марта 2018, 10:01
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Сызранский изобретатель продает самодельный вездеход для лесных экскурсий
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5 февраля 2018, 09:01
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В Германии продают кабриолет последнего русского царя
На сайте объявлений Auto.ru ищут покупателя для автомобиля Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года. Продавец утверждает, что эта машина принадлежала не кому-нибудь, а последнему российскому императору Николаю II. Именно поэтому за нее просят поистине огромную сумму денег — 277 832 …
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26 января 2018, 01:57
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В блогах: про «СтопХам» образца 1989 года
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22 января 2018, 01:19
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Китаец попытался в жилетке вывезти из России 240 фрагментов бивней мамонта
На международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ у гражданина Китая при таможенном контроле нашли 240 фрагментов бивней мамонта. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на пресс-службу таможни.
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21 апреля 2017, 09:46
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В Ульяновске нашли оружие времен VII века до нашей эры
Работники одного из ульяновских заводов, занимающихся производством железобетонных конструкций, нашли в привезенной на предприятие песчано-гравийной смеси древний бронзовый чекан. Эта металлическая часть ударного древкового вооружения, напоминающего топор, учеными датируется 7-6 веками до нашей эры.
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24 ноября 2016, 02:13
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Археологи нашли останки владельца «компьютера» древних греков
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20 сентября 2016, 01:38
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