Сызранский изобретатель продает самодельный вездеход для лесных экскурсий Сызранский инженер выставил на продажу свою разработку. Это вездеход, который, по словам создателя, как нельзя лучше подходит для лесных экскурсий. По сути, машина представляет из себя гибрид: на ней установлен двигатель от «ГАЗели», задний мост от «УАЗа», а его гусеницы …