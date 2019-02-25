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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска 

25 февраля 2019, 12:37
В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот

В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот

В областной столице планируют построить 22-этажный дом в Куйбышевском районе. Здание хотят возвести на улице Белорусской (Сухая Самарка). По плану в этом доме будет 570 квартир, 88 из них будут переданы подросшим детям-сиротам. Желание стать застройщиком высказали сотрудники «Поволжской строительной 
25 февраля 2019, 10:01
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Очевидцы сообщают о жестком ДТП на перекрестке улиц Советской и Свободы в Самаре, которое произошло около половины двенадцатого часа дня на трамвайных путях.

По мнению свидетелей тарана, столкновение могло произойти по той причине, что водитель автомобиля не увидел приближающегося 
22 февраля 2019, 12:18
Собранный вручную ветераном войны автомобиль «Победа» продают в Сызрани

Собранный вручную ветераном войны автомобиль «Победа» продают в Сызрани

На одном из сайтов появилось объявление о продаже автомобиля ГАЗ М-20 «Победа». Хозяйка машины живет в Сызрани. Авто примечательно тем, что оно было собрано вручную дедушкой владелицы. Он был большим поклонником «Победы», и как-то раз нашел кузов от автомобиля этой 

19 марта 2018, 09:31
«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани

«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани

Житель Сызрани выставил на продажу раритетный автомобиль. Соответствующее объявление появилось на одном из крупных сайтов. Речь в нем идет об автомобиле ГАЗ-21 «Волга» 1968 года выпуска. Пробег полувековой машины составляет 55 тысяч километров.

По словам продавца, «Волга», несмотря 
6 марта 2018, 10:01
Сызранский изобретатель продает самодельный вездеход для лесных экскурсий

Сызранский изобретатель продает самодельный вездеход для лесных экскурсий

Сызранский инженер выставил на продажу свою разработку. Это вездеход, который, по словам создателя, как нельзя лучше подходит для лесных экскурсий. По сути, машина представляет из себя гибрид: на ней установлен двигатель от «ГАЗели», задний мост от «УАЗа», а его гусеницы 
5 февраля 2018, 09:01
В Германии продают кабриолет последнего русского царя

В Германии продают кабриолет последнего русского царя

На сайте объявлений Auto.ru ищут покупателя для автомобиля Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года. Продавец утверждает, что эта машина принадлежала не кому-нибудь, а последнему российскому императору Николаю II. Именно поэтому за нее просят поистине огромную сумму денег — 277 832 
26 января 2018, 01:57
В блогах: про «СтопХам» образца 1989 года

В блогах: про «СтопХам» образца 1989 года

Блогер Михаил Суханов нашёл в архивах, как он пишет, интересный артефакт: «Водитель этого автомобиля нарушил правила стоянки». «Вот, оказывается, когда и где появилось движение «СтопХам»! Кто-нибудь из старожилов Самары помнит, откуда эта листовка взялась? И где применялась? Неужели в те 
22 января 2018, 01:19
Китаец попытался в жилетке вывезти из России 240 фрагментов бивней мамонта

Китаец попытался в жилетке вывезти из России 240 фрагментов бивней мамонта

На международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ у гражданина Китая при таможенном контроле нашли 240 фрагментов бивней мамонта. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на пресс-службу таможни.
Общий вес незадекларированного товара – свыше трех килограммов. Китаец намеревался вывезти артефакты 

21 апреля 2017, 09:46
В Ульяновске нашли оружие времен VII века до нашей эры

В Ульяновске нашли оружие времен VII века до нашей эры

Работники одного из ульяновских заводов, занимающихся производством железобетонных конструкций, нашли в привезенной на предприятие песчано-гравийной смеси древний бронзовый чекан. Эта металлическая часть ударного древкового вооружения, напоминающего топор, учеными датируется 7-6 веками до нашей эры.
Находку возрастом более 2,5 тысяч лет 

24 ноября 2016, 02:13
Археологи нашли останки владельца «компьютера» древних греков

Археологи нашли останки владельца «компьютера» древних греков

На затонувшем корабле близ острова Антикитера, где в 20-м столетии был обнаружен знаменитый «компьютер» древних греков, подводные археологи нашли скелет одного из членов экипажа. Теперь ученые собираются сделать анализы останков, в том числе ДНК.

Древний корабль исследователи нашли в 1901 году 

20 сентября 2016, 01:38
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