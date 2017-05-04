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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре пройдет концерт в честь Международного дня цыган

В Самаре пройдет концерт в честь Международного дня цыган

26 апреля в Доме культуры «Луч», который находится в самарском поселке Зубчаниновка (улица Александра Невского, 95) пройдет межнациональный концерт, посвященный Международному дню цыган. Начало мероприятия - в 17:00.
 
В праздничном концерте будут участвовать цыганский ансамбль «Бахт», исполнительница цыганских песен 
24 апреля 2017, 10:24
В Самаре перекроют железнодорожные переезды

В Самаре перекроют железнодорожные переезды

В Самаре временно закроют два железнодорожных переезда – один в Смышляевке, другой в Зубчаниновке. Это связано с проведением планового ремонта железнодорожных переездов на участке Смышляевка – Безымянка, сообщила мэрия. В Смышляевке работы начнутся 19 апреля, в Зубчаниновке – 20 апреля. 
19 апреля 2017, 09:13
В Тольятти безработный избил пенсионерку из-за долга в 5 тысяч рублей

В Тольятти безработный избил пенсионерку из-за долга в 5 тысяч рублей

В полицию Тольятти обратились жильцы общежития, расположенного на улице Мира. Они рассказали, что из одной комнаты раздаются крики и шум. Прибывшие оперативники обнаружили на месте происшествия 61-летнюю женщину с множественными травмами головы. Пенсионерке оказали первую помощь и вызвали медиков.
 

16 апреля 2017, 02:14
В Самаре погиб залетевший под фургон водитель «Калины», есть фото

В Самаре погиб залетевший под фургон водитель «Калины», есть фото

В понедельник, 27 марта, в Самаре в районе Зубчаниновки произошло смертельное ДТП. Водитель на «Калине» залетел под фургон. Мужчина погиб.Фото с места аварии опубликовали в Сети.

Авария произошло в 17 часов. Lada Kalina двигалась по улице Макаренко в сторону 
28 марта 2017, 10:22
В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое 
26 марта 2017, 03:10
Безработный тольяттинец избил сковородкой свою жену

Безработный тольяттинец избил сковородкой свою жену

В полицию Автограда поступило сообщение от жильцов одного из домов по улице 40 лет Победы о том, что из квартиры соседей слышны крики о помощи. Полицейские выяснили, что в данной квартире проживает семейная пара. В ходе ссоры 41-летний муж схватил 

25 марта 2017, 03:51
В Самаре задержаны похитители, требовавшие в качестве выкупа 14 миллионов рублей

В Самаре задержаны похитители, требовавшие в качестве выкупа 14 миллионов рублей

Похищение произошло в Самаре в кафе "Золотое кольцо". 51-летнего мужчину увезли из развлекательного заведения трое неизвестных. Прятали в жилом доме в Красноярском районе и требовали с родных выкуп в размере 14 миллионов рублей.  После выплаты 6, 5 миллионов рублей потерпевшего 

23 марта 2017, 11:14
Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Как передает ГУ МВД по Самарской области, на днях в больницу Автограда доставили местного 24-летнего жителя. Медики диагностировали у него ножевое ранение грудной клетки.  

Как установили полицейские, преступление произошло возле одного из домов по улице Голосова.
 
Вскоре в этом деле 

25 февраля 2017, 02:19
Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»

Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»

ЧП произошло на улице Советской. По словам очевидцев, нападению предшествовал конфликт на бытовой почве между сотрудницей торгового объекта и ее бывшим супругом. Во время ссоры мужчина ударил женщину ножом. Известно, что женщина жива, пишет «КТВ ЛУЧ». По неофициальным сведениям, она 
14 февраля 2017, 11:14
В Зубчаниновке мужчина провалился в сточную речку Дунайка и едва не замерз, есть фото

В Зубчаниновке мужчина провалился в сточную речку Дунайка и едва не замерз, есть фото

Вчера, 4 февраля, в поселке Зубчаниновка спасателями из речки Дунайка был извлечен мужчина в тяжелом состоянии, сообщает поисково-спасательная служба по Самарской области.

Происшествие случилось на Смышляевском шоссе около дома № 1. По предварительным данным, около 21:00 мужчина сорвался в 
5 февраля 2017, 12:39
В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

Вчера, 5 января, около 1 часа ночи возле одного из кафе по улице Мира в Тольятти потребовалась помощь 24-летнему молодому человеку, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
 
По предварительной информации, парень получил ножевое ранение при неустановленных 

6 января 2017, 02:40
В Самаре безработный рецидивист ударил ножом жену

В Самаре безработный рецидивист ударил ножом жену

Ночью 3 января в полицию Самары позвонили медики одной из городских больниц и сообщили, что к ним с ножевым ранением поступила 39-летняя женщина.

По предварительным данным сотрудников полиции, происшествие произошло в квартире дома на Мориса Тореза. Выяснилось, что супруги повздорили. В 

4 января 2017, 08:57
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