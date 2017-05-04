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В Самаре пройдет концерт в честь Международного дня цыган
26 апреля в Доме культуры «Луч», который находится в самарском поселке Зубчаниновка (улица Александра Невского, 95) пройдет межнациональный концерт, посвященный Международному дню цыган. Начало мероприятия - в 17:00.
В праздничном концерте будут участвовать цыганский ансамбль «Бахт», исполнительница цыганских песен …
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24 апреля 2017, 10:24
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В Самаре перекроют железнодорожные переезды
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19 апреля 2017, 09:13
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В Тольятти безработный избил пенсионерку из-за долга в 5 тысяч рублей
В полицию Тольятти обратились жильцы общежития, расположенного на улице Мира. Они рассказали, что из одной комнаты раздаются крики и шум. Прибывшие оперативники обнаружили на месте происшествия 61-летнюю женщину с множественными травмами головы. Пенсионерке оказали первую помощь и вызвали медиков.
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16 апреля 2017, 02:14
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В Самаре погиб залетевший под фургон водитель «Калины», есть фото
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28 марта 2017, 10:22
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В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки
В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое …
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26 марта 2017, 03:10
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Безработный тольяттинец избил сковородкой свою жену
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25 марта 2017, 03:51
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В Самаре задержаны похитители, требовавшие в качестве выкупа 14 миллионов рублей
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23 марта 2017, 11:14
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Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом
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25 февраля 2017, 02:19
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Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»
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14 февраля 2017, 11:14
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В Зубчаниновке мужчина провалился в сточную речку Дунайка и едва не замерз, есть фото
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5 февраля 2017, 12:39
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В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе
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6 января 2017, 02:40
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В Самаре безработный рецидивист ударил ножом жену
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4 января 2017, 08:57