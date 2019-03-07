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Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек
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7 марта 2019, 11:12
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Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области
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7 марта 2019, 10:20
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Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение
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7 марта 2019, 09:50
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«Деньги спишут позже»: дептранс разъяснил процесс оплаты проезда картами
Деньги с пассажиров спишут позже. Департамент транспорта Самары разъяснил процесс оплаты проезда картами в городском общественном транспорте. Возможность рассчитываться за поездки в автобусе, трамвае или троллейбусе пластиком либо гаджетами появилась у жителей областного центра с начала этого года. Однако …
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7 марта 2019, 09:23
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Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода
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28 февраля 2019, 05:06
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В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов
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28 февраля 2019, 11:57
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Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей
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26 февраля 2019, 10:54
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Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля
В понедельник, 25 февраля, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу адвокатов 37-летней Веры Рабинович на решение Куйбышевского районного суда на продление ее ареста до 17 апреля. Подозреваемая сейчас находится в СИЗО № 3 и участвовала в заседании по …
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26 февраля 2019, 09:39
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Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов
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22 февраля 2019, 10:55
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В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе
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21 февраля 2019, 09:19
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В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело
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20 февраля 2019, 09:59
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Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца
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18 февраля 2019, 10:26
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Приключения «Гиппократа»: самарский производитель настоек избежал банкротства
Федеральной налоговой службе не удалось обанкротить самарское предприятие «Гиппократ» - одно из крупнейших в России производителей по выпуску спиртовых настоек. Областной арбитражный суд отказался вводить процедуру наблюдения в отношении компании и прекратил производство по делу. Иск о несостоятельности «Гиппократа» налоговики …
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6 июня 2018, 01:28
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В Самаре налоговая требует признать банкротом производителя настоек
Инспекция ФНС по Октябрьскому району Самары обратилась в областной Арбитражный суд с требованием признать банкротом известную компанию «Гиппократ». Она занимается производством различных медицинских товаров, в том числе и спиртовой настойки боярышника.
Причиной иска стали долги фирмы. Общий размер требований - 114 …
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11 января 2018, 08:03
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Налоговый инспектор из Чапаевска выдавала себя за фермера
Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела в отношении налогового инспектора, которая выдавала себя за фермера в расчете получить денежный грант. Согласно материалам дела, в июне 2014-ого года работница подразделения фискального ведомства в Красноармейском районе области направила в местную администрацию …
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10 июня 2016, 09:43
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Налоговая подтвердила наличие у Навального компании в Черногории
Налоговая администрация Черногории подтвердила факт существования компании, зарегистрированной на имя кандидата на пост мэра Москвы Алексея Навального и заявила, что сайт ведомства не подвергался атаке хакеров, передает "КоммерстантЪ" со ссылкой на агентство "Прайм".
Ранее в российских блогах появилась информация о том, …
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23 августа 2013, 01:39
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