Налоговая администрация Черногории подтвердила факт существования компании, зарегистрированной на имя кандидата на пост мэра Москвы Алексея Навального и заявила, что сайт ведомства не подвергался атаке хакеров, передает "КоммерстантЪ" со ссылкой на агентство "Прайм".

Ранее в российских блогах появилась информация о том, …