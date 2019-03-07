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Материалы по теме:

Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек

Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек

В четверг, 7 марта, из здания молла «Мега» на 24-м километре Московского шоссе эвакуировали посетителей и сотрудников. Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, в 10:13 сработала пожарная сигнализация. Из здания вывели 400 человек. Когда на место событий прибыли 
7 марта 2019, 11:12
Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

За неделю, с 25 февраля по 3 марта, в Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 067 человек, в том числе 4913 жителей губернской столицы. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по сравнению с результатами предыдущей недели наблюдается снижение заболеваемости 
7 марта 2019, 10:20
Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение

Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение

В среду, 6 марта, в областной столице задержали автомобилиста, который может стать фигурантом уже пятого уголовного дела за вождение в нетрезвом состоянии. Нарушитель хорошо знаком общественникам.
 
- В этот раз он разъезжал по парковке МРЭО. Информацию принял экипаж Полка ДПС по 
7 марта 2019, 09:50
«Деньги спишут позже»: дептранс разъяснил процесс оплаты проезда картами

«Деньги спишут позже»: дептранс разъяснил процесс оплаты проезда картами

Деньги с пассажиров спишут позже. Департамент транспорта Самары разъяснил процесс оплаты проезда картами в городском общественном транспорте. Возможность рассчитываться за поездки в автобусе, трамвае или троллейбусе пластиком либо гаджетами появилась у жителей областного центра с начала этого года. Однако 
7 марта 2019, 09:23
Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода

Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода

Должник из Самарской области рассчитался с родственниками после того, как приставы арестовали его имущество. Исполнительное производство завели в отделе Октябрьска. Местный житель должен был отдать жене брата 300 тысяч рублей, которые он занял, но не вернул в оговоренный срок. Судебные 
28 февраля 2019, 05:06
В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов

В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов

В Тольятти арестованы начальник отдела надзорной деятельности МЧС Сергей Нечипорук и два его заместителя — Сергей Жиров и Владимир Степанов. Об этом рассказал депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн. По его словам, всех троих подозревают в получении взятки, 
28 февраля 2019, 11:57
Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей

Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей

Очередная попытка бывшего главы СОФЖИ и управления регионального капстроительства Реналя Мязитова выйти из-под стражи хотя бы под домашний арест не увенчалась успехом. О том, что заседание суда по апелляционной жалобе ее защитников состоится утром во вторник, стало известно накануне вечером. 
26 февраля 2019, 10:54
Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля

Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля

В понедельник, 25 февраля, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу адвокатов 37-летней Веры Рабинович на решение Куйбышевского районного суда на продление ее ареста до 17 апреля. Подозреваемая сейчас находится в СИЗО № 3 и участвовала в заседании по 
26 февраля 2019, 09:39
Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов

Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов

Житель Самарской области погасил долги по коммуналке после ареста его счетов. В отделе судебных приставов Отрадного завели исполнительное производство о взыскании с местного жителя долгов за газ, тепло и электроэнергию. На мужчине «висела» задолженность в 33 тысячи рублей. Во время 
22 февраля 2019, 10:55
В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе

В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе

Судебные приставы на месяц прикрыли узбекское кафе в Тольятти. Миграционная служба выяснила, что на кухне там работала гражданка Узбекистана, у которой не было разрешения. В отношении владельца точки общепита составили протокол по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение 
21 февраля 2019, 09:19
В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело

В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело

В Самарской области завели уголовное дело на алиментщика. Сначала судебные приставы из Кошкинского района возбудили два исполнительных производства о взыскании алиментов с местного жителя. Мужчина задолжал своим дочерям 250 тысяч рублей. Поскольку должник не желал платить алименты, то в отношении 
20 февраля 2019, 09:59
Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца

Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца

В воскресенье, 17 февраля, Самарский районный суд выбрал меру пресечения для бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Подозреваемый в мошенничестве топ-менеджер арестован на два месяца — до 13 апреля, на время расследования уголовного 
18 февраля 2019, 10:26
Приключения «Гиппократа»: самарский производитель настоек избежал банкротства

Приключения «Гиппократа»: самарский производитель настоек избежал банкротства

Федеральной налоговой службе не удалось обанкротить самарское предприятие «Гиппократ» - одно из крупнейших в России производителей по выпуску спиртовых настоек. Областной арбитражный суд отказался вводить процедуру наблюдения в отношении компании и прекратил производство по делу. Иск о несостоятельности «Гиппократа» налоговики 

6 июня 2018, 01:28
В Самаре налоговая требует признать банкротом производителя настоек

В Самаре налоговая требует признать банкротом производителя настоек

Инспекция ФНС по Октябрьскому району Самары обратилась в областной Арбитражный суд с требованием признать банкротом известную компанию «Гиппократ». Она занимается производством различных медицинских товаров, в том числе и спиртовой настойки боярышника.

Причиной иска стали долги фирмы. Общий размер требований - 114 

11 января 2018, 08:03
Налоговый инспектор из Чапаевска выдавала себя за фермера

Налоговый инспектор из Чапаевска выдавала себя за фермера

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела в отношении налогового инспектора, которая выдавала себя за фермера в расчете получить денежный грант. Согласно материалам дела, в июне 2014-ого года работница подразделения фискального ведомства в Красноармейском районе области направила в местную администрацию 

10 июня 2016, 09:43
Налоговая подтвердила наличие у Навального компании в Черногории

Налоговая подтвердила наличие у Навального компании в Черногории

Налоговая администрация Черногории подтвердила факт существования компании, зарегистрированной на имя кандидата на пост мэра Москвы Алексея Навального и заявила, что сайт ведомства не подвергался атаке хакеров, передает "КоммерстантЪ" со ссылкой на агентство "Прайм".

Ранее в российских блогах появилась информация о том, 

23 августа 2013, 01:39
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