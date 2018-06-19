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Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского
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19 июня 2018, 03:04
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Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару
В Самару в июле прибудет караван фудтраков. Он состоит из 11 трейлеров с едой. На каждом указано название города-организатора ЧМ-2018 в России: «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону». Фудтраки проедут по регионам страны, преодолев …
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19 июня 2018, 01:15
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Выставка об истории самарского футбола откроется на набережной
19 июня в столице губернии состоится открытие выставки. Проект называется «Путеводитель по футбольной Самаре» и посвящен развитию футбола в городе.
Экспозиция установлена на набережной в районе Красноармейского спуска. В ней отражены все основные вехи футбольной истории Самары: первый удар на вокзальной …
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19 июня 2018, 11:29
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100-тысячную посетительницу Фестиваля болельщиков наградили в Самаре
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19 июня 2018, 10:31
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В блогах: как «за бесплатно посмотреть мировой футбол»?
Оказывается, билеты на футбол иногда раздают бесплатно. Об этом пишет в "ЖЖ"-сообществе samara_ru блогер samdum. "Под такую раздачу попал депутат Матвеев, который получил приглашение в форме билета и доложил об этом в "Твиттере". При этом господин Матвеев сделал оговорку …
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19 июня 2018, 09:21
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«Лада Калина» сгорела на улице Тополиной в Тольятти
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4 июня 2018, 10:49
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В блогах: «Новый памятник – «висячий» Ford появился в Самаре»
Про курьезную ситуацию поведали в паблике «ДТП. Самара» соцсети «ВКонтакте». На бордюре у Птичьего рынка уже вторую неделю висит Ford. Водитель …
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29 мая 2018, 11:27
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Раритетный «Москвич» голубого цвета украден в Самарской области
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3 мая 2018, 03:07
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В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль
Самарец Антон Утехин стал свидетелем, как ночью горел автомобиль около стадиона напротив «Дубков». «Уже вторая тачка за 3 года взрывается у меня под окнами, - утверждает автор в «Инстаграме». - Что-то не очень мне верится в случайность и совпадения. …
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20 апреля 2018, 12:33