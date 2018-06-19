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Материалы по теме:

Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского

Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского

Главным местом для развлечений в Самаре сейчас является, конечно же, площадка Фестиваля болельщиков. Сюда съезжаются не только жители областного центра, но и гости из других регионов. Только в воскресенье на самой большой площади Европы побывали 40 тысяч человек. По данным 

19 июня 2018, 03:04
Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару

Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару

В Самару в июле прибудет караван фудтраков. Он состоит из 11 трейлеров с едой. На каждом указано название города-организатора ЧМ-2018 в России: «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону». Фудтраки проедут по регионам страны, преодолев 
19 июня 2018, 01:15
Выставка об истории самарского футбола откроется на набережной

Выставка об истории самарского футбола откроется на набережной

19 июня в столице губернии состоится открытие выставки. Проект называется «Путеводитель по футбольной Самаре» и посвящен развитию футбола в городе.

Экспозиция установлена на набережной в районе Красноармейского спуска. В ней отражены все основные вехи футбольной истории Самары: первый удар на вокзальной 

19 июня 2018, 11:29
100-тысячную посетительницу Фестиваля болельщиков наградили в Самаре

100-тысячную посетительницу Фестиваля болельщиков наградили в Самаре

18 июня на фестивале болельщиков FIFA побывал 100-тысячный гость. Вернее будет сказать - гостья. «Юбилейной» участницей фан-феста стала Элеонора Моват, которая приехала в наш город из Москвы со своим молодым человеком Сергеем Дороховым. В качестве подарка она получила макет стадиона 

19 июня 2018, 10:31
В блогах: как «за бесплатно посмотреть мировой футбол»?

В блогах: как «за бесплатно посмотреть мировой футбол»?

Оказывается, билеты на футбол иногда раздают бесплатно. Об этом пишет в "ЖЖ"-сообществе samara_ru блогер samdum. "Под такую раздачу попал депутат Матвеев, который получил приглашение в форме билета и доложил об этом в "Твиттере". При этом господин Матвеев сделал оговорку 
19 июня 2018, 09:21
«Лада Калина» сгорела на улице Тополиной в Тольятти

«Лада Калина» сгорела на улице Тополиной в Тольятти

В ночь на 4 июня пожар произошел в Тольятти. Примерно в 3:14 на улице Тополиной загорелся автомобиль «Лада Калина».  Специалистов экстренных служб вызвали очевидцы.

На тушение возгорания отправились девять пожарных и две автоцистерны. С огнем удалось справиться за 7 
4 июня 2018, 10:49
В блогах: «Новый памятник – «висячий» Ford появился в Самаре»

В блогах: «Новый памятник – «висячий» Ford появился в Самаре»

Про курьезную ситуацию поведали в паблике «ДТП. Самара» соцсети «ВКонтакте». На бордюре у Птичьего рынка уже вторую неделю висит Ford. Водитель 
29 мая 2018, 11:27
Раритетный «Москвич» голубого цвета украден в Самарской области

Раритетный «Москвич» голубого цвета украден в Самарской области

В Самарской области полицейские ищут раритетный голубой автомобиль «Москвич». Его украли из гаража в Сызрани. Об исчезновении машины сообщил ее хозяин. Автовладелец рассказал, что поставил машину в гараж в октябре 2017 года и, когда приехал за ней в апреле, обнаружил, 
3 мая 2018, 03:07
В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль

В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль

Самарец Антон Утехин стал свидетелем, как ночью горел автомобиль около стадиона напротив «Дубков». «Уже вторая тачка за 3 года взрывается у меня под окнами, - утверждает автор в «Инстаграме». - Что-то не очень мне верится в случайность и совпадения. 
20 апреля 2018, 12:33
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