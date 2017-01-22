ЧП произошло 20 января в поликлинике на улице Тополей. Там прямо в очереди к врачу скончался местный житель Леонид В. (данные изменены), передает портал Прогородсамара.
По предварительным данным, тело умершего занесли в кабинет. В поликлинику была вызвана полиция. В ГУ МВД Самарской области подтвердили информацию о поступившем к ним вызове.
«Однозначно смерть не имеет криминальный характер. Иначе бы из дежурной части материал был передан в соответствующие подразделения. На место выезжал сотрудник полиции, поскольку поступило обращение от граждан», - отметили в ведомстве.
|
Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
|
18 января 2017, 11:18
|
В Самаре приезжий до смерти забил мужчину арматурой
Самарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 39-летнего мужчины. С множественными травмами его доставили в больницу из дома в поселке Стройкерамика. Вскоре пострадавший умер.
По адресу, где мужчина получил ранения, отправили группу силовиков. На месте происшествия собрали улики, опросили соседей. В среду, …
|
18 января 2017, 02:18
|
Начата проверка по факту гибели самарца при пожаре на Мехзаводе
|
17 января 2017, 02:39
|
На проспекте Кирова в Самаре погибла 19-летняя девушка
Трагедия произошла около половины седьмого утра. По предварительным данным, смертельное ДТП случилось по вине водителя автомобиля ВАЗ-2109, который при движении в сторону улицы Победы, выполняя левый поворот, не пропустил встречный Фольксваген Пассат.
|
11 января 2017, 09:38
|
В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом
В Тольятти 20-летняя нигде не работающая девушка привлечена к административной ответственности за оскорбление медицинского работника, сообщает областная прокуратура.
Как установило надзорное ведомство, 9 сентября этого года молодая особа пыталась попасть на прием к врачу-педиатру Тольяттинской ГП № 4 вне …
|
22 декабря 2016, 10:06
|
В Советском районе Самары планируют построить детскую поликлинику на территории бывшего онкоцентра
Жители Советского района Самары обеспокоены судьбой заброшенной территории бывшего онкоцентра на улице Запорожской, где недавно произошло изнасилование школьницы. Отметим, что рядом с местом преступления расположены три детских сада и школа №176. Родители учеников боятся повторения трагедии и обратились в правительство …
|
17 октября 2016, 07:22
|
В Тольятти построят поликлинику за 400 млн рублей
Новое медучреждение в 19-м квартале Тольятти построит ООО "Белстрой". На портале госзакупок стали известны результаты соответствующих торгов.
|
7 октября 2016, 04:03
|
В блогах: задворки пятой поликлиники
Блогер Алексей Самошкин показал, что "творится на задворках 5-й самарской поликлиники, что на улице Челюскинцев". "Там я увидел совершеннейшее безобразие. Проваленная лестница. Отсутствие каких-либо признаков отмостки у здания. "Замечательная" мусорная площадка. Останки ступенек к убитой площадке. Здесь не подметали …
|
4 июля 2016, 06:41
|
Фото самарца: несмотря на очередь сотрудница поликлиники искала в Интернете платье
Самарцев возмутило поведение сотрудницы поликлиники. Фото "обидчицы" выложил в Сеть один из посетителей лечебного учреждения. Сообщение появилось в интернет-сообществе "Услышано Самара". Как пишет автор, у окна регистратуры образовалась очередь из семи человек. И всё потому, что сотрудница поликлиники увлеклась выбором …
|
5 декабря 2014, 12:07
|
В Самарской области в 2014 году сократятся очереди на МРТ
Областное правительство на днях будет принимать территориальную программу государственных гарантий оказания медицинской помощи на ближайшие три года. Впервые в этой программе будут прописаны максимальные сроки ожидания пациентами конкретных видов лечения. Так, например, врач на дом должен прийти в течение 2 …
|
24 декабря 2013, 07:38