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Появились подробности пожара у КРЦ «Звезда» в Самаре
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10 апреля 2018, 11:49
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Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти
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10 апреля 2018, 10:22
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Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидирован
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10 апреля 2018, 08:03
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Открытое горение в здании около КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано
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9 апреля 2018, 11:07
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Самарский Роспотребнадзор ответил поджигателям шоколада
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6 апреля 2018, 01:31
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Грабитель плеснул горючую жидкость в окно кассира АЗС в Самаре
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5 апреля 2018, 03:31
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Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре
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5 апреля 2018, 09:58
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Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары
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4 апреля 2018, 10:01
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Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары
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4 апреля 2018, 07:16
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9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти
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3 апреля 2018, 12:17
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Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары
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2 апреля 2018, 01:25
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Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары
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20 марта 2018, 01:42