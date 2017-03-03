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В блогах: на Мехзаводе «распяли» игрушечных зверей
Блогер kertch выложил фото одного из дворов Мехзавода. "Местные тётеньки настолько суровы, что, украшая газоны, приколачивают к деревьям гвоздями мягкие игрушки. А на «распятых» зверушках местная детвора совершенствует навыки стрелковой подготовки. Хорошо, пока только снежками. Мне эта картина напоминает связанных …
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3 марта 2017, 09:28
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В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала
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3 марта 2017, 09:17
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Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке
Молодой самарский художник Вейс нарисовал комикс «Галя», посвященный памяти своей прабабушки. Молодому человеку 19 лет. По его словам, он запечатлел на бумаге события двух последних лет, и эта работа стала способом переосмыслить то, что произошло, передает «Большая деревня». Электронная …
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2 марта 2017, 02:37
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В блогах: по Самаре ездит бабушка на странном вездеходе
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2 марта 2017, 01:41
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Сызранский контактный зоопарк хочет купить амурского тигренка
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25 февраля 2017, 01:41
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В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей
В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Самаре случился пожар в зоогостинице для животных, сгорели заживо 7 собак и 33 кошки. Частная передержка животных была устроена в доме на улице Омской. По словам клиентов, …
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21 февраля 2017, 09:58
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Палеонтологи обнаружили самое древнее на Земле ядовитое животное
Ученые-палеонтологи из ЮАР заявили об открытии самого древнего ядовитого животного на Земле. Согласно недавним исследованиям, этим существом можно считать доисторического ящера эучамберсия Euchambersia mirabilis.
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15 февраля 2017, 02:24
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В Тольятти в детcком саду поймали дикого кабана
Тольяттинские спасатели приняли участие в поимке дикого кабана. В понедельник, 13 февраля, животное заметили в Комсомольском районе Тольятти. На место происшествия вызвали спасателей. Сообщение поступило 20:30. За кабаном гонялись более получаса. Его удалось заблокировать у забора на территории детского сада …
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14 февраля 2017, 02:01
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Жительница Оренбурга требует усыпить лису, поселившуюся в жилом квартале
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24 июня 2016, 11:42
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В Самаре обнаружили домашнюю лису
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20 января 2015, 04:23
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В Сызрани у убитой лисы нашли бешенство
Департамент ветеринарии Самарской области направил в адрес губернатора представление о наложении карантинных ограничений в Сызрани. Там выявлен очаг бешенства. Антиген вируса обнаружен при исследовании головного мозга убитой лисы. Об этом сегодня, 30 октября, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Как …
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30 октября 2014, 02:20
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Рождествено могут закрыть на карантин по бешенству
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11 сентября 2014, 11:08