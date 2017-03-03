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Бункер S

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Материалы по теме:

В блогах: на Мехзаводе «распяли» игрушечных зверей

В блогах: на Мехзаводе «распяли» игрушечных зверей

Блогер kertch выложил фото одного из дворов Мехзавода. "Местные тётеньки настолько суровы, что, украшая газоны, приколачивают к деревьям гвоздями мягкие игрушки. А на «распятых» зверушках местная детвора совершенствует навыки стрелковой подготовки. Хорошо, пока только снежками. Мне эта картина напоминает связанных 

3 марта 2017, 09:28
В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала

В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала

Блогер Александр Жоголев сообщил, что в исторической части Самары в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 началась реконструкция ветхого жилья. "Хотя, наверное, правильнее его было бы снести, нежели вот так уродовать, - считает автор. - Честно не могу сказать, за чей 
3 марта 2017, 09:17
Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке

Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке

Молодой самарский художник Вейс нарисовал комикс «Галя», посвященный памяти своей прабабушки. Молодому человеку 19 лет. По его словам, он запечатлел на бумаге события двух последних лет, и эта работа стала способом переосмыслить то, что произошло, передает «Большая деревня». Электронная 
2 марта 2017, 02:37
В блогах: по Самаре ездит бабушка на странном вездеходе

В блогах: по Самаре ездит бабушка на странном вездеходе

Блогер denataliya опубликовала видео с бабушкой, которое ехала по улице Воронежской на самодельном транспортном средстве.
«Гражданка лет 70-75 очень ловко управлялась с тележкой, лавируя на ней между машинами. Мы, честно говоря, растерялись и испугались. Потому что страшно стало - вдруг 
2 марта 2017, 01:41
Сызранский контактный зоопарк хочет купить амурского тигренка

Сызранский контактный зоопарк хочет купить амурского тигренка

300 тысяч рублей на покупку котенка у зоопарка нет, собрать нужную сумму его владельцы планируют с местных жителей.
25 февраля 2017, 01:41
В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей

В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей

В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Самаре случился пожар в зоогостинице для животных, сгорели заживо 7 собак и 33 кошки. Частная передержка животных была устроена в доме на улице Омской. По словам клиентов, 
21 февраля 2017, 09:58
Палеонтологи обнаружили самое древнее на Земле ядовитое животное

Палеонтологи обнаружили самое древнее на Земле ядовитое животное

Ученые-палеонтологи из ЮАР заявили об открытии самого древнего ядовитого животного на Земле. Согласно недавним исследованиям, этим существом можно считать доисторического ящера эучамберсия Euchambersia mirabilis.
По словам ученых, это позвоночное создание жило в Южной Африке около 260 миллионов лет назад. Об 

15 февраля 2017, 02:24
В Тольятти в детcком саду поймали дикого кабана

В Тольятти в детcком саду поймали дикого кабана

Тольяттинские спасатели приняли участие в поимке дикого кабана. В понедельник, 13 февраля, животное заметили в Комсомольском районе Тольятти. На место происшествия вызвали спасателей. Сообщение поступило 20:30. За кабаном гонялись более получаса. Его удалось заблокировать у забора на территории детского сада 

14 февраля 2017, 02:01
Жительница Оренбурга требует усыпить лису, поселившуюся в жилом квартале

Жительница Оренбурга требует усыпить лису, поселившуюся в жилом квартале

Оренбурженка требует усыпить дикую лису, поселившуюся в жилом квартале города. Сообщение об этом распространилось в социальных сетях.
Как сообщается, лиса ведет себя подобно собаке или кошке. Она бродит по городскому массиву, добывает еду в мусорных баках, принимает и пищу от 

24 июня 2016, 11:42
В Самаре обнаружили домашнюю лису

В Самаре обнаружили домашнюю лису

В Самару пришла лиса - рыжий зверь был замечен вчера в полдень на улице Революционной в районе станции метро "Гагаринская". В Сети появились фото и видео. Пользователи предположили, что животное - домашнее, поскольку выглядит ухоженным, здоровым и не боится людей.
20 января 2015, 04:23
В Сызрани у убитой лисы нашли бешенство

В Сызрани у убитой лисы нашли бешенство

Департамент ветеринарии Самарской области направил в адрес губернатора представление о наложении карантинных ограничений в Сызрани. Там выявлен очаг бешенства. Антиген вируса обнаружен при исследовании головного мозга убитой лисы. Об этом сегодня, 30 октября, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Как 
30 октября 2014, 02:20
Рождествено могут закрыть на карантин по бешенству

Рождествено могут закрыть на карантин по бешенству

Россельхознадзор сообщает о новом очаге бешенства под Самарой. Антиген вируса обнаружен в головном мозге лисы, убитой в Рождествено. В адрес главы региона направлено представление о введении карантина на территории села.

«Карантин предусматривает вакцинацию поголовья, животных в данном месте, в 
11 сентября 2014, 11:08
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