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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек

Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек

Россиянин намеревался провезти в авиалайнере живых змей, лягушек и тараканов. Его задержали в аэропорту Амстердама после досмотра вещей, информируют западные СМИ.
Как поясняют, россиянина задержали за нарушение законодательства о защите животных. Он вез всех перечисленных представителей фауны в пластиковых контейнерах. 

4 мая 2017, 03:44
В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем

В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем

Вчера, 30 апреля, вечером в один из гипермаркетов Тольятти были вызваны саперы и кинологи. В здании магазина на Южном шоссе был обнаружен подозрительный пакет.

Покупатели и сотрудники торгового объекта были эвакуированы из помещения. В результате выяснилось, что находка оказалась 
1 мая 2017, 08:44
Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы

Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы

В поезде, следовавшем по участку Куйбышевской железной дороги, поймали подозреваемого в развращении детей. Мужчину задержали 21 апреля в пассажирском составе, ехавшем из Москвы в Пензу.

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождавшись, когда 14-летняя девочка останется без присмотра родителей, совершил с 

25 апреля 2017, 10:50
Украинского шпиона из Самары отправили в Донецк

Украинского шпиона из Самары отправили в Донецк

Задержанный в Самаре украинец, который, по сведениям силовиков, занимался шпионажем для Минобороны Украины, депортирован. Его отправили в Донецк, так как именно оттуда он прибыл на территорию Российской Федерации.

27-летний гражданин Украины, по его словам, приехал в Самарскую область, чтобы устроиться волонтером 

21 апреля 2017, 10:57
Пойман налетчик, который вынес из самарского банка около миллиона

Пойман налетчик, который вынес из самарского банка около миллиона

Самарские силовики сообщили о задержании подозреваемого в ограблении отделения самарского банка. Преступление было совершено 31 марта на улице Победы. В офис зашел посетитель в маске с прорезями для глаз и капюшоне и вооруженный пистолетом. Он потребовал отдать ему все деньги, 
18 апреля 2017, 10:29
В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом

В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом

В Тольятти местный житель позвонил в ЕДДС и сообщил, что в доме на улице Автостроителей заложено взрывное устройство. Информацию сразу же передали в полицию.
 
По указанному адресу выехала оперативно-следственная группа. Полицейские обследовали здание, но никаких опасных предметов не обнаружили. 

10 апреля 2017, 11:19
Психически больной мужчина угрожал взорвать детсад в Тольятти

Психически больной мужчина угрожал взорвать детсад в Тольятти

Вечером в понедельник, 26 сентября, появилась информация о заминировании детского сада в Тольятти. Экстренные службы были направлены по адресу: улица Ушакова, 50, сообщил паблик «Происшествия Тольятти». В социальных сетях опубликованы фотографии.

По предварительной информации, тревожный вызов поступил примерно в 
27 сентября 2016, 09:44
Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль

Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль

21 июля в колл-центр одного из операторов связи поступило сообщение о якобы заминировании администрации президента России. 
22 июля 2016, 01:50
В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» рухнул потолок, есть фото

В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» рухнул потолок, есть фото

Сегодня, 20 марта, в самарских соцсетях появились фотографии ЧП, случившегося в торговом центре «Парк Хаус».

В молле на Московском шоссе обрушился потолок. Обрушение случилось около 3 часов ночи. Сегодня утром, утверждают очевидцы, потолок продолжил рушиться дальше. Оттуда потекла вода. 
20 марта 2016, 12:37
В Тольятти открылся первый в Самарской области кинотеатр IMAX

В Тольятти открылся первый в Самарской области кинотеатр IMAX

В субботу, 28 июня, в Автограде состоялось открытие первого в Самарской области кинозала IMAX. Новый кинотеатр могли оценить посетители ТЦ «Парк Хаус». Открытие совпало с премьерой новой части фильма «Трансформеры».
В Тольятти кинотеатр такого формата будет единственным, так как строительство 

30 июня 2014, 12:15
В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» повар проломил голову охраннику

В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» повар проломил голову охраннику

16 мая около 3:00 в ТЦ «Парк Хаус» произошла драка между сотрудниками, сообщает ИА «Волга Ньюс».
Рядом с боулингом распивали спиртное 21-летний повар ресторана «Зайцы» и 20-летний охранник торгового центра – студент СГАУ. Парни поссорились, и повар ударил оппонента 
16 мая 2014, 01:06
В Самаре в ТЦ

В Самаре в ТЦ "Парк Хаус" горела электропроводка

Сегодня, 22 апреля, в торговом центре областной столицы произошло замыкание электропроводки. По этой причине на втором этаже молла «Парк Хаус» случился пожар. К месту происшествия прибыли несколько пожарных машин, но работники магазина смогли самостоятельно устранить возгорание.
В соответствии с правилами 

22 апреля 2014, 03:31
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