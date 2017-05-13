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Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек
Россиянин намеревался провезти в авиалайнере живых змей, лягушек и тараканов. Его задержали в аэропорту Амстердама после досмотра вещей, информируют западные СМИ.
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4 мая 2017, 03:44
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В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем
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1 мая 2017, 08:44
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Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы
В поезде, следовавшем по участку Куйбышевской железной дороги, поймали подозреваемого в развращении детей. Мужчину задержали 21 апреля в пассажирском составе, ехавшем из Москвы в Пензу.
«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождавшись, когда 14-летняя девочка останется без присмотра родителей, совершил с …
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25 апреля 2017, 10:50
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Украинского шпиона из Самары отправили в Донецк
Задержанный в Самаре украинец, который, по сведениям силовиков, занимался шпионажем для Минобороны Украины, депортирован. Его отправили в Донецк, так как именно оттуда он прибыл на территорию Российской Федерации.
27-летний гражданин Украины, по его словам, приехал в Самарскую область, чтобы устроиться волонтером …
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21 апреля 2017, 10:57
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Пойман налетчик, который вынес из самарского банка около миллиона
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18 апреля 2017, 10:29
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В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом
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10 апреля 2017, 11:19
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Психически больной мужчина угрожал взорвать детсад в Тольятти
Вечером в понедельник, 26 сентября, появилась информация о заминировании детского сада в Тольятти. Экстренные службы были направлены по адресу: улица Ушакова, 50, сообщил паблик «Происшествия Тольятти». В социальных сетях опубликованы фотографии.
По предварительной информации, тревожный вызов поступил примерно в …
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27 сентября 2016, 09:44
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Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль
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22 июля 2016, 01:50
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В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» рухнул потолок, есть фото
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20 марта 2016, 12:37
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В Тольятти открылся первый в Самарской области кинотеатр IMAX
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30 июня 2014, 12:15
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В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» повар проломил голову охраннику
16 мая около 3:00 в ТЦ «Парк Хаус» произошла драка между сотрудниками, сообщает ИА «Волга Ньюс».
Рядом с боулингом распивали спиртное 21-летний повар ресторана «Зайцы» и 20-летний охранник торгового центра – студент СГАУ. Парни поссорились, и повар ударил оппонента …
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16 мая 2014, 01:06
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В Самаре в ТЦ "Парк Хаус" горела электропроводка
Сегодня, 22 апреля, в торговом центре областной столицы произошло замыкание электропроводки. По этой причине на втором этаже молла «Парк Хаус» случился пожар. К месту происшествия прибыли несколько пожарных машин, но работники магазина смогли самостоятельно устранить возгорание.
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22 апреля 2014, 03:31