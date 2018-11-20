В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками



Во время обыска по месту … В Самаре вынесен приговор местному жителю, который снимал порновидео с участием несовершеннолетних юношей. Еще в октябре прошлого года сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области совместно с региональным СУ СК пресекли деятельность этого человека.Во время обыска по месту