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23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре
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10 августа 2018, 05:26
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Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области
Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».
Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются …
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10 августа 2018, 05:09
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Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде
В Самарский области стартовал судебный процесс, который рискует превратиться в долгоиграющий сериал. Компания «Топ-Строй» обратилась в областной арбитражный суд с иском к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек …
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10 августа 2018, 04:44
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Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки
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10 августа 2018, 04:27
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«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»
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10 августа 2018, 03:52
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Вырубили 18 миллионов: Самарская область отсудила у «Арго-Моторс» бывший лес
Автосалон «Арго-Моторс» должен вернуть земли городских лесов в районе Сорокиных Хуторов в собственность Самарской области. Областной Арбитражный суд удовлетворил требование прокурора региона и признал, что компания владела этой территорией незаконно. Владельцы автосалона приобрели лесной участок в период с 2009 по …
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3 июля 2017, 04:44
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Беспредел на Царевом кургане
По факту вырубки более 110 деревьев на территории Царева кургана, который имеет статус памятника природы и охраняется законом, может быть возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Во всяком случае, этого требуют сотрудники регионального
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5 мая 2016, 05:15
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На территории Царева кургана вырубили березы
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4 мая 2016, 05:20
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Владимир Гутенев проведет рейд против черных лесорубов в Иркутской области
Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев готовится к рейду по Байкальскому тракту в Иркутской области.
Возле поселка Зорино-Быково к северу от …
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18 июня 2015, 04:05