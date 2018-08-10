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23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года в колонии строгого режима будет находиться мужчина, который был признан виновным в участии в деятельности запрещенной в России территорической организации «Исламское государство». Первые пять лет своего срока он проведет в тюрьме, сообщает региональное Следственное управление СК России.
10 августа 2018, 05:26
Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает  ФКУ «Поволжуправтодор».

Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются 

10 августа 2018, 05:09
Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде

Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде

В Самарский области стартовал судебный процесс, который рискует превратиться в долгоиграющий сериал. Компания «Топ-Строй» обратилась в областной арбитражный суд с иском к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек 
10 августа 2018, 04:44
Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

В Тольятти у печальной истории про неприятности у животных оказался счастливый конец. В пятницу, 10 августа, собака упала в ливневку на улице Коммунистической около дома №122. Животное не могло выбраться самостоятельно, ведь глубина ливневки составляет 1,5-2 метра, и лежало на 
10 августа 2018, 04:27
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»

«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»

Самарские «Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом». Волжане проведут игру на выезде в Ростове-на-Дону на стадионе, построенном для ЧМ-2018. Футболисты тренируются на клубной базе и стадионе «Металлург». К матчу готовятся все игроки, кроме Сергея Корниленко, Максима Канунникова и Олега 

10 августа 2018, 03:52
Вырубили 18 миллионов: Самарская область отсудила у «Арго-Моторс» бывший лес

Вырубили 18 миллионов: Самарская область отсудила у «Арго-Моторс» бывший лес

Автосалон «Арго-Моторс» должен вернуть земли город­ских лесов в районе Сорокиных Хуторов в собственность Самарской области. Областной Арбитражный суд удовлетворил требо­вание прокурора региона и признал, что компания владела этой территорией незаконно. Владельцы автосалона приобрели лесной участок в период с 2009 по 

3 июля 2017, 04:44
Беспредел на Царевом кургане

Беспредел на Царевом кургане

По факту вырубки более 110 деревьев на территории Царева кургана, который имеет  статус  памятника природы и охраняется законом, может быть возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Во всяком случае,  этого требуют сотрудники регионального
Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды 

5 мая 2016, 05:15
На территории Царева кургана вырубили березы

На территории Царева кургана вырубили березы

На территории  Царева кургана, который, как известно, имеет статус памятника природы, вырубили березы. Специалисты регионального Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования провели проверку  и требуют возбуждения уголовного дела.
 
Фото Виолетты Сафроновой.
4 мая 2016, 05:20
Владимир Гутенев проведет рейд против черных лесорубов в Иркутской области

Владимир Гутенев проведет рейд против черных лесорубов в Иркутской области

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев готовится к рейду по Байкальскому тракту в Иркутской области.

Возле поселка Зорино-Быково к северу от 
18 июня 2015, 04:05
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