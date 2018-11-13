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В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"
В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные …
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13 ноября 2018, 05:31
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В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург
Блогер Игорь Кондратьев выложил новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург. 30-летняя мама и ее 13-летний сын-инвалид в прошедшую субботу выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов.
"Оказывается, в индивидуальной программе реабилитации этого ребенка были прописаны …
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13 ноября 2018, 05:16
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В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега
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13 ноября 2018, 05:08
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В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской
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13 ноября 2018, 04:14
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Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов
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13 ноября 2018, 02:43
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В Самаре возбуждено дело о нападении на экс-главу Росимущества
В третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК по Самарской области передано дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Речь идет о нападении на дом экс-главы управления Росимущества Айвара Кинжабаева …
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12 ноября 2018, 08:53
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В Самарской области в озере нашли труп новорожденного
В пятницу, 9 ноября, в 12:00 в озере Сарма в поселке Березовый Гай в Волжском районе области нашли тело новорожденной девочки. Следственный отдел по Новокуйбышевску начал доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа, специалисты осматривают озеро и выясняют …
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9 ноября 2018, 02:59
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В Самаре директора ООО поймали на коммерческом подкупе
Куйбышевский следственный отдел завел уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп» в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. По версии следствия, 2 ноября прошлого года, находясь в одном из ресторанов города, эта дама получила от представителя федерального казенного предприятия 150 тысяч …
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9 ноября 2018, 02:52
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Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков
Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Самарской области завел уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного …
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9 ноября 2018, 10:38