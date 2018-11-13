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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная

В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"

В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные 
13 ноября 2018, 05:31
В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург

В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург

Блогер Игорь Кондратьев выложил новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург. 30-летняя мама и ее 13-летний сын-инвалид в прошедшую субботу выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов.

"Оказывается, в индивидуальной программе реабилитации этого ребенка были прописаны 
13 ноября 2018, 05:16
В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

Стало известно, что грядущей зимой основная очистка автомобильных дорог будет производиться по ночам, а дворов — в дневное время. Кроме того, на нескольких улицах введут запрет на ночную парковку, сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары. Также зимой планируются временные 
13 ноября 2018, 05:08
В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской

В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской

19-летняя автоледи не пропустила другую иномарку.
13 ноября 2018, 04:14
Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов

Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов

Новым главой самарского Фонда обязательного медицинского страхования назначен Владислав Романов. На этом посту он сменил Виктора Мокшина, который руководил ТФОМС с мая 2009 года. В 2014 году он был назначен представителем ФФОМС в Приволжском федеральном округе и совмещал две должности. 
13 ноября 2018, 02:43
В Самаре возбуждено дело о нападении на экс-главу Росимущества

В Самаре возбуждено дело о нападении на экс-главу Росимущества

В третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК по Самарской области передано дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Речь идет о нападении на дом экс-главы управления Росимущества Айвара Кинжабаева 
12 ноября 2018, 08:53
В Самарской области в озере нашли труп новорожденного

В Самарской области в озере нашли труп новорожденного

В пятницу, 9 ноября, в 12:00 в озере Сарма  в поселке Березовый Гай в Волжском районе области нашли тело новорожденной девочки. Следственный отдел по Новокуйбышевску начал доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа, специалисты осматривают озеро и выясняют 
9 ноября 2018, 02:59
В Самаре директора ООО поймали на коммерческом подкупе

В Самаре директора ООО поймали на коммерческом подкупе

Куйбышевский следственный отдел завел уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп» в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. По версии следствия, 2 ноября прошлого года, находясь в одном из ресторанов города, эта дама получила от представителя федерального казенного предприятия 150 тысяч 
9 ноября 2018, 02:52
Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков

Взяли с поличным: в Самаре за взятку задержали трех силовиков

Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Самарской области завел уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного 
9 ноября 2018, 10:38
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