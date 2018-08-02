За помощью к сотрудникам полиции обратилась 31-летняя жительница Самары. Она рассказала, что неизвестный преступник угнал у нее автомобиль ВАЗ-21099, который она припарковала на улице Ставропольской.
Во время следствия оперативники выяснили, что легковушка могла быть сдана в пункт приема металлолома. Эта информация подтвердилась. Вскоре нашелся и предполагаемый угонщик. Им оказался 25-летний самарец, который уже был ранее судим за грабеж и угон.
На подозреваемого заведено уголовное дело. Ему может грозить до 5 лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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