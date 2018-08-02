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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Ночное ДТП в Самаре: «Киа» снесла бетонный столб

Ночное ДТП в Самаре: «Киа» снесла бетонный столб

В ночь с 1 на 2 августа в историческом центре областной столицы произошла авария. На пересечении улиц Венцека и Галактионовской водитель иномарки «Киа» не сумел справиться с управлением и врезался в бетонный столб. Световая опора покосилась и повредила пешеходные ограждения, 
2 августа 2018, 11:24
В Самаре экс-чиновник брал с людей по 250 тысяч за бесплатное муниципальное жилье

В Самаре экс-чиновник брал с людей по 250 тысяч за бесплатное муниципальное жилье

В Ленинском районном суде будет рассматриваться уголовное дело бывшего сотрудника департамента управления имуществом Самары. Его обвиняют в «мошенничестве с использованием служебного положения» и получении денег от граждан за предоставление муниципального жилья.

По версии следствия, в марте 2017 года главный 
2 августа 2018, 10:06
В Самарской области будут судить мужчину, который убил щенка черенком от лопаты

В Самарской области будут судить мужчину, который убил щенка черенком от лопаты

Прокуратура Отрадного направила в суд уголовное дело о жестоком обращении с животными.

По версии следствия, вечером 3 июня местный житель напал на щенка по кличке Дина во дворе многоквартирного дома по улице Нефтяников в Отрадном. Он нанес животному три 
1 августа 2018, 10:10
Главу Фонда капремонта Самарской области подозревают в коммерческом подкупе

Главу Фонда капремонта Самарской области подозревают в коммерческом подкупе

Еще один громкий коррупционный скандал в Самаре. Сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в коммерческом подкупе задержали временно исполняющего обязанности директора областного Фонда капремонта Михаила Архипова. По некоторым данным, сумма полученных им средств составила 220 тысяч рублей. 
 
Автомобиль, оперативники ФСБ, 
1 августа 2018, 05:54
Скелетированный труп мужчины нашли в колодце в Тольятти

Скелетированный труп мужчины нашли в колодце в Тольятти

Полицейские из Тольятти пытаются узнать, откуда в колодце  появился труп человека. На страшную находку наткнулись в понедельник, 30 июля, в колодце частного дома по улице Энергетиков в микрорайоне Шлюзовой. Из него достали скелетированный труп неизвестного мужчины. Тело будут исследовать судмедэксперты, 
1 августа 2018, 03:04
Матч «Крылья Советов» - ЦСКА в Самаре прошел без ЧП

Матч «Крылья Советов» - ЦСКА в Самаре прошел без ЧП

Во вторник, 31 июля, в Самаре состоялся матч между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Полиция отчиталась, что все было спокойно.

«Грубых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных чрезвычайных происшествий во время проведения футбольного матча не зафиксировано», - сообщили в 
1 августа 2018, 12:48
В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

На днях за помощью к сотрудникам полиции обратился 29-летний житель Тольятти. Он рассказал, что у него угнали внедорожник «Nissan X-Trail». Стоимостью более миллиона рублей.

В ходе следствия выяснилось, что накануне кражи потерпевший приехал домой на такси. Он выронил ключи от своей 

31 июля 2018, 04:39
Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

В Самарской области ищут двоих пропавших подростков. 15-летний Илья и 17-Летний Алексей ушли из дома в поселке Новосемейкино 26 июля и до сих пор не вернулись. По данным полиции, скорее всего, они находятся в Самаре.

В данный момент стражи порядка проверяют 

30 июля 2018, 03:55
Тольяттинец получил два года «строгача» за угон машины из автосалона

Тольяттинец получил два года «строгача» за угон машины из автосалона

В Тольятти завершился судебный процесс над 25-летним местным жителем, которого обвиняли в угоне машины из автосалона. По версии следствия, 18 февраля мужчина напился и пришел в слесарный цех организации. Там он сел в автомобиль «Nissan Murano» стоимостью 2 миллиона 364 

16 мая 2018, 02:18
Бывший полицейский угнал внедорожник, припаркованный около отделения в Самаре

Бывший полицейский угнал внедорожник, припаркованный около отделения в Самаре

В Самаре предъявлено обвинение бывшему сотруднику полиции. Экс-заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции по Красноглинскому району города подозревается в угоне дорогостоящей иномарки.

Внедорожник «Тойота Ленд Крузер 200», стоимостью более 3 миллионов 500 тысяч рублей, долгое время находился в розыске в 

17 апреля 2018, 08:55
У мужчины, которого приняли за велоугонщика, нашли марихуану в Тольятти

У мужчины, которого приняли за велоугонщика, нашли марихуану в Тольятти

На днях в Тольятти сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительного мужчину. Его приметы совпадали с описанием человека, который подозревался в угоне велосипеда. Подозрения стражей порядка утвердились после того, как при виде патрульной машины тольяттинец попытался скрыться.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции. Во время 

11 апреля 2018, 11:40
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