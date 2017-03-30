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Бункер S

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Материалы по теме:

В состав добровольных народных дружин будут входить женщины

В состав добровольных народных дружин будут входить женщины

С такой просьбой в полицию обратились жительницы города Похвистнево на очередном заседании Общественного совета при главном управлении МВД России по Самарской области. Заострили внимание общественники и на участии молодежи в публичных мероприятиях, которые проходили в регионе в минувшие выходные.
Напомним, 

29 марта 2017, 05:28
В Самаре хотят возродить экополицию

В Самаре хотят возродить экополицию

Самарский областной департамент охоты и рыболовства предложил возродить в регионе экологическую полицию. Аналогичная структура существовала в губернии в 90-х годах и являлась подразделением милиции. В то время «санитары-силовики» составляли административные протоколы и накладывали штрафы за грязные дворы, отсутствие урн и 

24 марта 2017, 11:42
Законопроект против алкомаркетов в жилых домах не поддержали

Законопроект против алкомаркетов в жилых домах не поддержали

Правительство России отказалось поддержать законопроект об ограничении торговли спиртным в магазинах, находящихся в жилых домах. По мнению чиновников, такая мера приведет только к росту числа контрафактной продукции. Документ был направлен в правительственную комиссию группой депутатов Госдумы. Парламентарии намеревались уменьшить доступность 

20 марта 2017, 01:21
В Самаре станцию метро закрыли из-за подозрительного предмета

В Самаре станцию метро закрыли из-за подозрительного предмета

Станцию метро «Российская» в Самаре временно закрывали из-за сообщения о подозрительном предмете. Инцидент произошел вечером в четверг, 16 марта, сообщает 63.ru. Около касс нашли бесхозный пакет. Всех людей попросили покинуть станцию. К месту происшествия вызвали полицию, МЧС и взрывотехников. 
17 марта 2017, 11:10
В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя

В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя

В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя
 
За прошлый год только сотрудниками полиции ликвидировано 7 подпольных цехов, изъято более 29 тысяч декалитров контрафакта. Это в 2 раза больше чем в 2015-ом.
 
Сейчас в магазинах, так же 

16 марта 2017, 10:47
Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин

Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин

Следственный комитет России восстановил хронологию событий. Пресс-служба ведомства заявила о завершении расследования разбойного нападения и убийства жены начальника Отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина Екатерины, а также покушения на него самого.

Согласно материалам дела, в ночь на 11 декабря прошлого года в 

15 марта 2017, 08:50
Введение радиочастотных меток для алкоголя пока отложили

Введение радиочастотных меток для алкоголя пока отложили

Правительство России отложило идею оснащения алкогольной продукции радиочастотными метками. Проект маркировки столкнулся с технологической проблемой. Как выяснилось, спиртное гасит микрочипы с нужной радиоволной, и информацию становится невозможно считывать сканерами.

Как уже сообщала «ТЕРРА», с инициативой внедрить по всей стране ноу-хау выступили 

2 марта 2017, 12:24
Тольяттинец прижег пенсионерку утюгом ради выпивки

Тольяттинец прижег пенсионерку утюгом ради выпивки

32-летний житель Автограда стал фигурантом сразу трех уголовных дел. Его подозревают в разбое и в совершении двух грабежей. В одном из случаев орудием преступления стал утюг.

Как установили сотрудники полиции, мужчина совершил нападение на свою 65-летнюю мать. Он прижег 
11 февраля 2017, 05:35
Минфин предлагает повысить цены на водку и коньяк

Минфин предлагает повысить цены на водку и коньяк

Минфин России предложил увеличить минимальную розничную цену на водку на 8 процентов и на коньяк на 15%. Таким образом, стоимость первой будет от 205 рублей, второго от 371 рубля. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов. 

8 февраля 2017, 01:59
В Самаре на вокзале женщина продавала опасный для жизни коньяк‍ с этикеткой «Лезгинка»

В Самаре на вокзале женщина продавала опасный для жизни коньяк‍ с этикеткой «Лезгинка»

На железнодорожном вокзале Самары задержана 42-летняя женщина, подозреваемая в продаже опасного для здоровья алкоголя. По данным силовиков, она торговала спиртным на платформе №2. У женщины изъяли бутылку с этикеткой «Коньяк «Лезгинка» объемом пол-литра.

Содержимое бутылки проверили эксперты. Установлено, что алкоголь был 

14 декабря 2016, 10:52
В России хотят повысить цены на коньяк и бренди

В России хотят повысить цены на коньяк и бренди

Российские производители крепкого алкоголя настаивают на необходимости повышения минимальных цен на коньяк и бренди. Росалкогольрегулирование рассматривает предложение, с которым, вероятнее всего, согласится. Обоснование изменения стоимости высокоградусных напитков заключается в том, что коньячный спирт отечественные предприятия закупают за валюту - расходы 
3 сентября 2015, 11:46
Женщина залпом выпила бутылку коньяка, которую ей запретили пронести в самолет

Женщина залпом выпила бутылку коньяка, которую ей запретили пронести в самолет

Китаянка по фамилии Чжао купила в американском аэропорту бутылку Remy Martin XO Excellence за 164 евро. Однако на следующем рейсе в аэропорту Пекина ей не разрешили пронести спиртное на борт. Тогда Чжао решила выпить коньяк.

После того как женщина 
25 августа 2015, 05:28
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