Полицейские сообщили о задержании в Самаре подозреваемого в хищении коньяка. Бутылка алкоголя была украдена в магазине на улице Димитрова. За помощью к стражам порядка обратились сотрудники торговой точки. Они рассказали, что один из посетителей схватил с коньяк стоимостью 1260 рублей и убежал. Продавцы описали преступника. Вскоре подозреваемого удалось задержать. Это ранее неоднократно судимый мужчина без определенного места жительства. По данным полиции, сам употреблять алкоголь он не стал, а продал. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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В состав добровольных народных дружин будут входить женщины
С такой просьбой в полицию обратились жительницы города Похвистнево на очередном заседании Общественного совета при главном управлении МВД России по Самарской области. Заострили внимание общественники и на участии молодежи в публичных мероприятиях, которые проходили в регионе в минувшие выходные.
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29 марта 2017, 05:28
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В Самаре хотят возродить экополицию
Самарский областной департамент охоты и рыболовства предложил возродить в регионе экологическую полицию. Аналогичная структура существовала в губернии в 90-х годах и являлась подразделением милиции. В то время «санитары-силовики» составляли административные протоколы и накладывали штрафы за грязные дворы, отсутствие урн и …
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24 марта 2017, 11:42
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Законопроект против алкомаркетов в жилых домах не поддержали
Правительство России отказалось поддержать законопроект об ограничении торговли спиртным в магазинах, находящихся в жилых домах. По мнению чиновников, такая мера приведет только к росту числа контрафактной продукции. Документ был направлен в правительственную комиссию группой депутатов Госдумы. Парламентарии намеревались уменьшить доступность …
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20 марта 2017, 01:21
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В Самаре станцию метро закрыли из-за подозрительного предмета
Станцию метро «Российская» в Самаре временно закрывали из-за сообщения о подозрительном предмете. Инцидент произошел вечером в четверг, 16 марта, сообщает 63.ru. Около касс нашли бесхозный пакет. Всех людей попросили покинуть станцию. К месту происшествия вызвали полицию, МЧС и взрывотехников. …
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17 марта 2017, 11:10
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В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя
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16 марта 2017, 10:47
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Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин
Следственный комитет России восстановил хронологию событий. Пресс-служба ведомства заявила о завершении расследования разбойного нападения и убийства жены начальника Отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина Екатерины, а также покушения на него самого.
Согласно материалам дела, в ночь на 11 декабря прошлого года в …
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15 марта 2017, 08:50
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Введение радиочастотных меток для алкоголя пока отложили
Правительство России отложило идею оснащения алкогольной продукции радиочастотными метками. Проект маркировки столкнулся с технологической проблемой. Как выяснилось, спиртное гасит микрочипы с нужной радиоволной, и информацию становится невозможно считывать сканерами.
Как уже сообщала «ТЕРРА», с инициативой внедрить по всей стране ноу-хау выступили …
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2 марта 2017, 12:24
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Тольяттинец прижег пенсионерку утюгом ради выпивки
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11 февраля 2017, 05:35
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Минфин предлагает повысить цены на водку и коньяк
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8 февраля 2017, 01:59
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В Самаре на вокзале женщина продавала опасный для жизни коньяк с этикеткой «Лезгинка»
На железнодорожном вокзале Самары задержана 42-летняя женщина, подозреваемая в продаже опасного для здоровья алкоголя. По данным силовиков, она торговала спиртным на платформе №2. У женщины изъяли бутылку с этикеткой «Коньяк «Лезгинка» объемом пол-литра.
Содержимое бутылки проверили эксперты. Установлено, что алкоголь был …
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14 декабря 2016, 10:52
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В России хотят повысить цены на коньяк и бренди
Российские производители крепкого алкоголя настаивают на необходимости повышения минимальных цен на коньяк и бренди. Росалкогольрегулирование рассматривает предложение, с которым, вероятнее всего, согласится. Обоснование изменения стоимости высокоградусных напитков заключается в том, что коньячный спирт отечественные предприятия закупают за валюту - расходы …
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3 сентября 2015, 11:46
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Женщина залпом выпила бутылку коньяка, которую ей запретили пронести в самолет
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25 августа 2015, 05:28