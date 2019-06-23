Строительство метро в Самаре могут заморозить на десятки лет В этом году должны завершить работы на отрезке от Первомайской до Полевой. На это из федерального и областного бюджетов выделят в общей сложности 741 миллион рублей. Эти деньги, вероятнее всего, будет осваивать компания "ВолгаТрансСтрой", которую связывают с известным губернским бизнесменом …