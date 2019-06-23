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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.06.2019 
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Материалы по теме:

Персонал самарского метро проверят на вменяемость

Персонал самарского метро проверят на вменяемость

Сотрудников самарского метро проверят на вменяемость, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по поиску медицинской организации, которая проведет «психиатрическое освидетельствование» работников подземки, объявило муниципальное предприятие «Самарский метрополитен». Подрядчика выберут 19 апреля. Ему предстоит проверить 330 человек. За работу метрополитен 
4 апреля 2019, 10:09
В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон

В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон

В октябре в самарском метро введут новую безналичную систему оплаты проезда MULTIPASS. Пассажиры смогут рассчитываться через мобильный телефон или бесконтактную смарт-карту, нужно только зарегистрироваться и открыть счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы. Пользователь должен загрузить мобильное 
1 октября 2018, 01:48
Строительство метро в Самаре могут заморозить на десятки лет

Строительство метро в Самаре могут заморозить на десятки лет

В этом году должны завершить работы на отрезке от Первомайской до Полевой. На это из федерального и областного бюджетов выделят в общей сложности 741 миллион рублей. Эти деньги, вероятнее всего, будет осваивать компания "ВолгаТрансСтрой", которую связывают с известным губернским бизнесменом 

23 января 2017, 03:56
Ремонт второго вестибюля станции метро

Ремонт второго вестибюля станции метро "Кировская" завершат в ноябре

Круглый наземный вестибюль станции метро "Кировская" в Самаре может открыться уже в ноябре. Об этом сообщил глава администрации Самары Олег Фурсов.
 
Сейчас пассажиры метро используют только вестибюль в глубине Кировского рынка. Отремонтированный второй павильон, который расположен поблизости ближе к проходной 
13 июля 2015, 09:44
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