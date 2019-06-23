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Персонал самарского метро проверят на вменяемость
Сотрудников самарского метро проверят на вменяемость, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по поиску медицинской организации, которая проведет «психиатрическое освидетельствование» работников подземки, объявило муниципальное предприятие «Самарский метрополитен». Подрядчика выберут 19 апреля. Ему предстоит проверить 330 человек. За работу метрополитен …
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4 апреля 2019, 10:09
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В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон
В октябре в самарском метро введут новую безналичную систему оплаты проезда MULTIPASS. Пассажиры смогут рассчитываться через мобильный телефон или бесконтактную смарт-карту, нужно только зарегистрироваться и открыть счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы. Пользователь должен загрузить мобильное …
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1 октября 2018, 01:48
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Строительство метро в Самаре могут заморозить на десятки лет
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23 января 2017, 03:56
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Ремонт второго вестибюля станции метро "Кировская" завершат в ноябре
Круглый наземный вестибюль станции метро "Кировская" в Самаре может открыться уже в ноябре. Об этом сообщил глава администрации Самары Олег Фурсов.
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13 июля 2015, 09:44
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