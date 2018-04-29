Накануне сотрудниками самарской полиции по подозрению в покушении на убийство была задержана местная 35-летняя жительница. Инцидент, в ходе которого мужчина получил множественные ножевые ранения, случился 19 апреля в квартире одного из дома по улице Партизанской.
После полуночи в отдел полиции поступил звонок от местной жительницы с просьбой о помощи.
Женщина сообщила, что сильно боится за мужа, потому что на него набросилась ее подвыпившая подруга. Впоследствии выяснилось, волнения жены были не напрасными: в пустой квартире был обнаружен мужчина с множественными колото-резанными ранениями. Пострадавшего пришлось госпитализировать.
Незадолго до инцидента проходило застолье, участниками которого стали хозяева и гости - две подруги. В разгар вечеринки 35-летний мужчина повздорил с одной из дамочек. Когда ситуация окончательно вышла из-под контроля, хозяйка квартиры решила обратиться за помощью к стражам порядка. Так как отношения оппоненты выясняли громко, для совершения звонка женщина вышла на улицу.
Выяснение отношений гостьи и потерпевшего закончилось тем, что последний получил ножевые ранения. Сотрудники уголовного розыска, в кратчайшие сроки установили личность злоумышленницы и адрес, где она могла находиться. Вскоре женщина была задержана. Выяснилось, что ранее она уже была судима за незаконный оборот наркотиков Она не стала отрицать своей причастности к преступлению.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ведется следствие, женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
|
Задержаны подозреваемые в покушении на Владимира Сафронова в Тольятти
В Самарской области раскрыли покушение на убийство Владимира Сафронова, в прошлом участника Неверовской ОПГ. Как уже сообщала "ТЕРРА", мужчину расстреляли 24 марта в Тольятти у дома №41 на улице Свердлова. Пули попали в область головы и туловища. …
|
4 апреля 2017, 11:44
|
В Самарской области мать изрубила топором своего 9-летнего сына
|
7 ноября 2016, 03:24
|
6 лет колонии получил самарец, заказавший убийство своего отца
Промышленный районный суд Самары вынес приговор самарцу, признанному виновным в приготовлении к покушению на убийство собственного отца. Мужчине назначили 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Между мужчинами возник …
|
12 октября 2016, 01:06
|
В Самаре сын пойдет под суд за то, что заказал киллеру убийство отца
В Промышленном районе Самары расследуют уголовное дело о приготовлении к покушению на убийство по найму. По версии следователей, сын заказал своего отца киллеру. Причина – спор из-за наследства. В совершении преступления обвиняют 40-летнего самарца, сообщает региональное следственное управление СК России.
Мужчина …
|
2 сентября 2016, 12:56