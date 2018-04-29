Задержаны подозреваемые в покушении на Владимира Сафронова в Тольятти В Самарской области раскрыли покушение на убийство Владимира Сафронова, в прошлом участника Неверовской ОПГ … . Как уже сообщала "ТЕРРА", мужчину расстреляли 24 марта в Тольятти у дома №41 на улице Свердлова. Пули попали в область головы и туловища.