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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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В блогах: форвард

В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"

Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. 
27 ноября 2018, 07:02
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул 
27 ноября 2018, 06:53
В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.

Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой 
27 ноября 2018, 05:13
Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к 
27 ноября 2018, 04:50
Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, 
27 ноября 2018, 04:27
В Самаре налетчик в медицинской маске «обнес» магазин на Гагарина

В Самаре налетчик в медицинской маске «обнес» магазин на Гагарина

Полицейские разыскивают в областной столице мужчину, который 1 ноября напал на торговую точку около дома № 59 по улице Гагарина. Его приметы: мужчина славянской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см, лицо смуглое. Был одет: шапка вязаная, 
27 ноября 2018, 10:58
В Самаре задержали за взятку в 1 млн рублей начальника контрольного отдела УФНС

В Самаре задержали за взятку в 1 млн рублей начальника контрольного отдела УФНС

В понедельник, 26 ноября, в губернской столице сотрудники управления ФСБ по Самарской области провели спецоперацию. 
 
- В Самаре с поличным при получении взятки в 1 млн руб задержан начальник контрольного отдела управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Самарской области Александр 
27 ноября 2018, 08:38
В польские магазины завезли бананы с кокаином

В польские магазины завезли бананы с кокаином

Криминальный «бонус» обнаружился в коробках с бананами, которые на днях завезли в польские продуктовые магазины. Под фруктами оказались спрятаны пакеты с кокаином. Общая масса наркотика, который прибыл в страну из Эквадора, составил 170 килограммов.

Опасные коробки были выявлены в 
26 ноября 2018, 02:44
Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 48-летнего жителя Тольятти. Мужчина выуживал рыбу в акватории Волги с помощью «электроудочки», то есть запрещенным орудием лова. Тольяттинец рыбачил в районе села Печерское, ему удалось поймать 64 рыбы различных пород. 
 
26 ноября 2018, 01:16
В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

На улице Ташкентской в Самаре полицейские задержали мужчину - он распивал спиртное в общественном месте. Во время составления протокола 35-летний безработный самарец сильно нервничал, и стражи порядка решили обыскать его. В присутствии понятых у него обнаружили полиэтиленовый пакет с белым 
26 ноября 2018, 12:25
В Сызрани поймали пассажира, который спрятал полкило героина в трусах

В Сызрани поймали пассажира, который спрятал полкило героина в трусах

В Сызрани заключили под стражу 43-летнего гражданина Таджикистана. Мужчина подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, утром 16 ноября этот человек был задержан сотрудниками полиции Сызранского ЛО МВД России на транспорте в пассажирском поезде 
23 ноября 2018, 11:37
В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков

В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков

Следственный отдел по Кировскому району областной столицы завел два уголовных дела в отношении 16-летней и 17-летней девушек. Их подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 23 октября 16-летняя подозреваемая купила наркотик массой более 60 грамм, 
15 ноября 2018, 09:11
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