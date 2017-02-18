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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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Победительница фотоконкурса ТЕРРЫ "Приручи дракона" получила приз

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Найди дракона – получи приз от ТРК «ТЕРРА»!

Потерялся дракон! Тот, кто его найдет, получит приз от телерадиокомпании «ТЕРРА».

Чтобы победить:

Первое - с 15 июня 2016 года найди в ТРК «Космопорт» баннер акции.

Второе - сделай интересное фото рядом с баннером вместе со своим «драконом».

Третье - выложи фотографию в социальную 

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Ученые назвали основную черту победителей

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Джон Сноу - жив, исполнителя роли героя из культового сериала увидели на съёмках

Как пишет «Российская газета», у поклонников культового телесериала "Игра престолов" появился повод для сдержанного оптимизма. Один из их любимых героев Джон Сноу - казалось бы, убитый в концовке 5-го сезона, - возможно, все-таки жив. Исполнителя роли Сноу, актера Кита 
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Торжественное открытие прошло сегодня, 17 июня, на Полевом спуске рядом с памятником Григорию Засекину. Желающие побороться за звание лучшего водителя трамвая приехали из 38 регионов страны. Самому молодому участнику - 22 года, старшему - 47. Самару представляют двое. Каждому конкурсанту 
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Активные пользователи сети не только получают оперативную и достоверную информацию, но и обратную связь, интерактивное общение и возможность участия в конкурсах и 

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В Самаре наградили победителей всероссийских олимпиад по физике и математике

На этой неделе в стенах Самарского государственного аэрокосмического университета состоялось награждение около 200 школьников Самарской области - победителей всероссийских олимпиад по физике и математике. Со сложными заданиями справился только каждый десятый из более чем 3 тысяч учащихся.

10 школьников из Самарской 

5 июня 2014, 12:29
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