На этой неделе в стенах Самарского государственного аэрокосмического университета состоялось награждение около 200 школьников Самарской области - победителей всероссийских олимпиад по физике и математике. Со сложными заданиями справился только каждый десятый из более чем 3 тысяч учащихся.

10 школьников из Самарской …