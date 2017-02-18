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Победительница фотоконкурса ТЕРРЫ "Приручи дракона" получила приз
Сертификат на часовую съемку в интерьерной фотостудии достался Елене Костенковой. На конкурс "Приручи дракона", организованный телерадиокомпанией "ТЕРРА", она прислала фото сына Бронислава с любимым питомцем. Говорит, первое место стало для нее приятным сюрпризом.
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1 июля 2016, 05:08
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Найди дракона – получи приз от ТРК «ТЕРРА»!
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14 июня 2016, 05:40
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Ученые назвали основную черту победителей
Английские исследователи из Университета Центрального Ланкашира в процессе очередного исследования установили самую основную черту, которая свойственна победителям. По суждению экспертов, главную роль для лидера играет не столько талант, сколько особенности характера. Исследователи не согласны с утверждением ряда специалистов, что спортсмены …
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26 апреля 2016, 09:30
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Ученые: выигрыш часто человека превращает в лжеца
Специалисты из Израиля в процессе исследований поставили цель установить влияние победы в различного рода состязаниях на склонность человека лгать. Вся серия исследований состояла из пяти экспериментов, в качестве добровольцев к работе были привлечены студенты из крупнейшего израильского Университета Бен-Гуриона.
Первые …
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8 февраля 2016, 10:03
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Джон Сноу - жив, исполнителя роли героя из культового сериала увидели на съёмках
Как пишет «Российская газета», у поклонников культового телесериала "Игра престолов" появился повод для сдержанного оптимизма. Один из их любимых героев Джон Сноу - казалось бы, убитый в концовке 5-го сезона, - возможно, все-таки жив. Исполнителя роли Сноу, актера Кита …
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25 июля 2015, 05:40
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ТРК "ТЕРРА" объявляет итоги конкурса фотографий с хэштегом #трон_самара
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24 июля 2015, 04:46
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В Самаре стартовал 15-й всероссийский конкурс "Лучший водитель трамвая"
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17 июня 2015, 05:47
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«ТЕРРА» наградила 5-тысячного подписчика своей группы «ВКонтакте»
Телерадиокомпания «ТЕРРА» ведет активную работу во всех популярных социальных сетях. Наша суммарная ежедневная интернет-аудитория превышает 20 тысяч уникальных посетителей.
Активные пользователи сети не только получают оперативную и достоверную информацию, но и обратную связь, интерактивное общение и возможность участия в конкурсах и …
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3 октября 2014, 02:46
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В Самаре наградили победителей всероссийских олимпиад по физике и математике
На этой неделе в стенах Самарского государственного аэрокосмического университета состоялось награждение около 200 школьников Самарской области - победителей всероссийских олимпиад по физике и математике. Со сложными заданиями справился только каждый десятый из более чем 3 тысяч учащихся.
10 школьников из Самарской …
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5 июня 2014, 12:29