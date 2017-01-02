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В Тольятти 16-летнего подростка ранили ножом
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2 января 2017, 05:38
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В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя
В четверг, 29 декабря, в одну из тольяттинских больниц доставили ребенка, отравившегося спиртным. Инцидент произошел в одном из городских соцучреждений. По предварительным данным, 11-летняя девочка пила суррогатный алкоголь, передает портал «Волга-Ньюс».
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30 декабря 2016, 11:44
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В ДТП в Тольятти пострадали две девочки 9 и 12 лет
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27 декабря 2016, 12:53
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GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео
На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.
Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы …
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25 декабря 2016, 03:58
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В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды
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30 ноября 2016, 10:25
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В нелегальном покерном клубе в Кировском районе Самары нашли 121 тысячу рублей
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8 апреля 2016, 04:17
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21-летний самарец организовал покерный клуб в Октябрьском районе
Самарские полицейские ликвидировали нелегальный покерный клуб в Октябрьском районе Самары. Операция была проведена при силовой поддержке бойцов СОБР «Омега» ГУ МВД России по Самарской области.
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9 марта 2016, 10:24
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В Самаре полиция закрыла незаконный игорный клуб на улице Авроры
В подразделение экономической безопасности областного Главка поступила информация о том, что в помещении букмекерской конторы, расположенном на улице Авроры, работает нелегальный игорный клуб. Когда оперативники нагрянули в заведение с проверкой, там находился 21 человек. Азартные игры проводили с помощью компьютеров …
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17 февраля 2016, 01:41
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В Самаре уничтожили оборудование, изъятое в игорных заведениях
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18 декабря 2015, 09:14