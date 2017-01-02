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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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В Тольятти 16-летнего подростка ранили ножом

В Тольятти 16-летнего подростка ранили ножом

Вчера, 1 января, около 11 часов утра около одного из домов по бульвару Гая Автозаводского района потребовалась медицинская помощь 16-летнему подростку, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. По предварительным данным, мальчик получил ножевое ранение.
 
При каких 

2 января 2017, 05:38
В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя

В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя

В четверг, 29 декабря, в одну из тольяттинских больниц доставили ребенка, отравившегося спиртным. Инцидент произошел в одном из городских соцучреждений. По предварительным данным, 11-летняя девочка пила суррогатный алкоголь, передает портал «Волга-Ньюс».
К несовершеннолетней вызвали скорую помощь. Медики промыли девочке желудок 

30 декабря 2016, 11:44
В ДТП в Тольятти пострадали две девочки 9 и 12 лет

В ДТП в Тольятти пострадали две девочки 9 и 12 лет

В понедельник, 26 декабря, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали дети. Две девочки 9 и 12 лет находились в автомобиле «Лада Гранта», столкнувшемся с иномаркой Hyundai Verna. Авария случилась в 19: 45 на улице Борковской.

«Верной» управлял 37-летний 

27 декабря 2016, 12:53
GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.

Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы 
25 декабря 2016, 03:58
В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды

В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды

С 25 ноября 2016 года коттеджи на первой линии 9 просеки в Самаре оставались без холодной воды. Авария произошла на водопроводной линии диаметром 300 миллиметров. «Восстановительные работы затянулись на пять дней из-за незаконных действий местных жителей», - заявили в компании 

30 ноября 2016, 10:25
В нелегальном покерном клубе в Кировском районе Самары нашли 121 тысячу рублей

В нелегальном покерном клубе в Кировском районе Самары нашли 121 тысячу рублей

Самарские полицейские обнаружили покерный клуб на цокольном этаже одного из домов на территории Кировского района. С участием спецназа задержаны трое предполагаемых организаторов нелегального бизнеса. В ходе обыска изъяты карты, фишки для игры в покер, 121 тысяча рублей и бухгалтерские документы. 
8 апреля 2016, 04:17
21-летний самарец организовал покерный клуб в Октябрьском районе

21-летний самарец организовал покерный клуб в Октябрьском районе

Самарские полицейские ликвидировали нелегальный покерный клуб в Октябрьском районе Самары. Операция была проведена при силовой поддержке бойцов СОБР «Омега» ГУ МВД России по Самарской области. 
 
В заведении изъяли более 24 000 рублей, предположительно, полученных преступным путем, а также 450 игральных 
9 марта 2016, 10:24
В Самаре полиция закрыла незаконный игорный клуб на улице Авроры

В Самаре полиция закрыла незаконный игорный клуб на улице Авроры

В подразделение экономической безопасности областного Главка поступила информация о том, что в помещении букмекерской конторы, расположенном на улице Авроры, работает нелегальный игорный клуб. Когда оперативники нагрянули в заведение с проверкой, там находился 21 человек. Азартные игры проводили с помощью компьютеров 
17 февраля 2016, 01:41
В Самаре уничтожили оборудование, изъятое в игорных заведениях

В Самаре уничтожили оборудование, изъятое в игорных заведениях

В этот четверг, 17 декабря, в Самаре было уничтожено более 100 игровых автоматов и около 50 компьютеров со специальными азартными программами. Стоимость каждого на черном рынке достигает 60 тысяч рублей. Запрещенные игровые устройства, изъятые из подпольных клубов, отвозят на базу 
18 декабря 2015, 09:14
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